'สมาคมผู้สื่อข่าวฮ่องกง' ขอคำอธิบาย กรณี 'ตำรวจจับกุมนักข่าวหญิง' ในที่ชุมนุมรำลึก 'เทียนอันเหมิน'

ตำรวจฮ่องกองจับกุมตัวนั กข่าวหญิงขณะรายงานข่าวการชุมนุมรำลึ ก 34 ปี เหตุการณ์นองเลือดจัตุรัสเที ยนอันเหมิน โดยไม่ได้ตั้งข้อหาใดๆ สมาคมผู้สื่อข่าวฮ่องกงเรียกร้องให้ตำรวจอธิบายการจับกุมตัวนักข่าวครั้งนี้ เนื่องจากไม่เคารพต่อการทำงานของนักข่าวและเป็นการขัดขวางการรายงานข่ าวอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ยังมีผู้ ชุมนุมรำลึกเทียนอันเหมินอย่ างน้อย 23 รายที่ถูกจับกุมด้วย

8 มิ.ย. 2566 สมาคมผู้สื่อข่าวฮ่องกง (Hong Kong Journalists Association - HKJA) ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่ผ่านมา เรียกร้องให้ตำรวจแถลงถึงสาเหตุ ที่มีการจับกุมตัวนักข่าวหญิงอาวุโส Mak Yin-ting ที่คอสเวย์เบย์ในขณะที่เธอกำลั งทำการรายงานข่าวการชุมนุมรำลึ ก 34 ปี เหตุการณ์นองเลือดจัตุรัสเที ยนอันเหมิน โดยที่ตำรวจไม่ได้ให้เหตุผลใดๆ ในการจับกุมดังกล่าว HKJA แถลงว่าการกระทำเช่นนี้ ของตำรวจถือว่าเป็น "การขัดขวางการรายงานข่าวอย่ างร้ายแรง"

Mak ผู้ที่ถูกจับกุมตัวไปเป็นนั กข่าวอิสระที่ทำงานให้กับสื่ อเรดิโอฟรองซ์แองเตอร์นาซิ อองนาล (RFI) ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมี ตำรวจเรียกให้ Mak หยุดเมื่อเวลาประมาณ 18.30 น. ของวันที่ 4 มิ.ย. ที่เกรทจอร์จสตรีท ย่านคอสเวย์เบย์ ซึ่งเป็นย่านการค้าที่พลุกพล่ านของฮ่องกง ในช่วงนั้นมีเจ้าหน้าที่ ตำรวจวางกำลังอยู่อย่างหนาแน่ นเพื่อทำการยับยั้ งและปราบปรามการชุมนุมรำลึกเหตุ การณ์เทียนอันเหมิน

เหตุการณ์นองเลือดที่เทียนอั นเหมินเกิดขึ้นที่จีนแผ่นดิ นใหญ่เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2532 ในตอนนั้นทางการจี นใช้กำลังทหารปราบปรามผู้ชุ มนุมเรียกร้องประชาธิปไตยด้ วยความรุนแรง จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิ ตจำนวนมาก นับตั้งแต่นั้นมาจีนก็พยายามปิดกั้นการรำลึก การชุมนุม หรือกระทั่งการแสดงความคิดเห็ นที่สื่อถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่เทียนอั นเหมิน แต่ก็มักจะมีการชุมนุมรำลึกในฮ่ องกงที่ใช้กฎหมายแตกต่างกั นออกไปจากจีนแผ่นดินใหญ่ จนกระทั่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่ านมาเมื่อจีนได้ใช้อำนาจกับฮ่ องกงมากขึ้นก็เริ่มมีการห้าม ปราบปรามและจับกุมผู้ชุมนุมรำลึ กเทียนอันเหมินในฮ่องกงด้วย

เจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงเปิ ดเผยว่า พวกเขาทำการจับกุมและคุ มขังผู้ชุมนุม 23 ราย ในข้อหา "ฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยในสั งคม" และมีการจับกุมหญิงอายุ 53 ปีในข้อหา "ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ"

ใกล้กับวิกเตอเรียปาร์คซึ่งมั กจะใช้เป็นพื้นที่ในการรำลึกเที ยนอันเหมิน มีเจ้าหน้าที่ตำรวจวางกำลังอยู่ หลายร้อยนาย มีปฏิบัติการสั่งหยุดและตรวจค้ นประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงมีการวางกำลังรถหุ้ มเกราะและรถตู้ของตำรวจด้วย

ในหมู่ผู้ที่ถูกจับกุมนี้มีนั กกิจกรรมอายุ 67 ปีที่ชื่อ อเล็กซานดรา หว่อง รวมอยู่ด้วย เธอร่วมชุมนุมด้วยการถือช่ อดอกไม้ มีชายคนหนึ่งที่ถือหนังสือเรื่ อง "35th of May" (วันที่ 35 ของเดือนพ.ค.) ซึ่งเป็นการเล่นล้อกับวันที่เกิ ดเหตุการณ์เทียนอันเหมิน (4 วันหลังจากวันที่ 31 ของเดือน พ.ค.) ผู้ที่ถูกจับกุมอีกรายหนึ่งเป็ นชายสูงอายุที่ยืนถือเทียนอยู่ มุมถนนคนเดียว

"รัฐบาลต้องการให้คุณลืม แต่คุณไม่สามารถลืมได้ ...พวกนั้น (จีน) ต้องการปกปิดเรื่องราวทั้งหมดที่ เกิดขึ้น ... พวกเราต้องใช้ร่ างกายของพวกเราและคำบอกเล่ าปากต่อปากในการบอกคนอื่นว่าเกิ ดอะไรขึ้น" Chris To อายุ 51 ปี กล่าว เขาสวมชุดดำเข้าไปในที่ชุมนุ มและถูกตำรวจตรวจค้น

สำหรับกรณีของ Mak นั้น สมาคมนักข่าวฮ่องกงเปิดเผยว่า Mak ได้แสดงเอกสารยืนยันความเป็นนั กข่าวแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และบอกกั บตำรวจว่าเธอกำลังทำข่าวอยู่ เธอถามตำรวจว่าทำไมถึงมีการสั่ งให้หยุดและขอพบกับที มประสานงานสื่อของตำรวจในท้องที่

เมื่อทีมประสานงานสื่ อของตำรวจเข้าพบกับ Mak แล้วพวกเขาก็นำตัวเธอไปยังเต็ นท์อ้างว่าเพื่อตรวจค้ นตามกระบวนการ และบอกว่าเธอจะได้รับการปล่อยตั วหลังจากนั้น กระนั้นเมื่อ Mak เข้าไปในเต็นท์แล้ว ตำรวจก็ไม่ได้ตรวจค้นแต่อย่างใด แต่กลับนำตัวเธอขึ้นรถตู้ไป

Mak เรียกร้องขอเหตุผลจากตำรวจในเรื่ องนี้และยืนกรานว่าเธอจะไม่ ยอมขึ้นรถ แต่ตำรวจกลับขู่ว่าเธอจะถูกจั บกุมตัวในข้อหาขัดขวางเจ้าหน้ าที่ตำรวจหากไม่ยอมทำตามคำสั่ ง จากนั้นตำรวจก็ส่งตัว Mak ไปที่สถานีตำรวจหว่านไจ๋ และมีการปล่อยตัวเมื่อเวลา 23.00 น. ของวันเดียวกัน โดยที่ตำรวจไม่ได้ตั้งข้อหาใดๆ

แถลงการณ์ของ HKJA ระบุว่า "พวกเราขอให้ตำรวจเคารพต่ อการทำงานของผู้สื่อข่าวและไม่ ทำการควบคุมตัวพวกเราโดยพลการ ซึ่งเป็นการขัดขวางการรายงานข่ าวอย่างร้ายแรง พวกเราขอเรียกร้องให้ตำรวจอธิ บายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้ วย"

นอกจากในฮ่องกงแล้ว ยังมีการจัดรำลึกเหตุการณ์เที ยนอันเหมินเกิดขึ้นในอีกอย่างน้ อย 37 แห่ง ทั่วโลก เช่น ในอังกฤษ, ออสเตรเลีย, เยอรมนี และญี่ปุ่น

เรียบเรียงจาก

Hong Kong police urged to give explanation after journalist taken away on Tiananmen crackdown anniversary, HKFP, 06-06-2023

https://hongkongfp.com/2023/ 06/06/hong-kong-police-urged- to-give-explanation-after- journalist-taken-away-on- tiananmen-crackdown- anniversary/

Hong Kong police detain 23 people on 34th anniversary of the Tiananmen Square crackdown, ABC News, 05-06-2023

https://www.abc.net.au/news/ 2023-06-05/hong-kong- tiananmen-anniversary-police- detain-23-arrests/102442886