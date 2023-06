กระบวนการ (ไม่) ยุติธรรมต่อ ‘เด็ก’ ย้อนดูกรณี ‘หยก’ และนักกิจกรรมเยาวชน สู่ข้อเสนอปฏิรูป

ธนลภย์ ผลัญชัย ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนพร้อมเพื่อนนักกิจกรรมหลังได้รับการปล่อยตัวจากบ้านปราณี (ภาพโดยแมวส้ม)

หลังการถูกจับกุมเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2566 ธนลภย์ ผลัญชัย หรือ “หยก” นักกิจกรรมวัย 15 ปี กลายเป็นผู้ถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดีด้วยข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ที่อายุน้อยที่สุด หลังเธอตัดสินใจปฏิเสธกระบวนการยุติธรรม ไม่ยื่นประกันตัวต่อศาล จนศาลเยาวชนและครอบครัวกลางสั่งให้นำธนลภย์ไปควบคุมตัวไว้ที่สถานพินิจบ้านปราณี ในจังหวัดนครปฐม

เยาวชนวัย 15 ปีถูกกล่าวหาด้วยข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ หรือ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ซึ่งมีโทษจำคุก 7 – 15 ปี จาก อานนท์ กลิ่นแก้ว สมาชิกกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.) เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเธอเนื่องจากการที่เธอเขียนข้อความบนพื้นข้างเสาชิงช้าระหว่างการชุมนุมในวันที่ 13 ต.ค. 2565 โดยข้อความดังกล่าวมีเนื้อหาวิจารณ์ถึงบทบาทของสถาบันกษัตริย์ในเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ

ทั้งนี้ การดำเนินคดีกับเด็กและเยาวชนในคดีการเมืองในประเทศไทยเป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของนานาชาติ โดยในระหว่างกระบวนการ UPR หรือ Universal Periodic Review ซึ่งเป็นกลไกการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐบาลภายใต้สภาสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council) รอบที่สามเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2564 ไทยได้รับคำถามจากตัวแทนรัฐบาลเบลเยี่ยมว่าไทยจะทำอย่างไรเพื่อรับประกันว่าเด็กและเยาวชนจะสามารถใช้เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยชาติสมาชิกหลายประเทศได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการจับกุมนักกิจกรรม รวมถึงเยาวชน การใช้มาตรา 112 ดำเนินคดีกับประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพการแสดงออก และมีข้อเสนอจากเม็กซิโก ออสเตรีย เดนมาร์ก และฟินแลนด์ให้ยุติการจับกุมและการดำเนินคดีอาญาในข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์กับเด็กและเยาวชนที่ออกมาใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดและชุมนุมโดยสงบ

นอกจากนี้ชาติสมาชิกเหล่านี้ยังมีข้อเสนอให้ไทยรับรองว่าจะเคารพพันธกรณีในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในข้อที่ระบุว่าเด็กมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและสิทธิในการได้รับการรับฟัง มีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ ไม่ควรถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และจะต้องไม่ได้รับโทษทางอาญาที่หนักที่สุดในบริบทของข้อหาตามมาตรา 112

ถึงแม้ว่าจะมีการแถลงด้วยวาจาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 112 แต่คณะผู้แทนไทยไม่ได้มีการตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชนในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุม และไม่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับการดำเนินคดีร้ายแรงกับเด็กและเยาวชนแต่อย่างใด

ธนลภย์ได้รับการปล่อยตัวในที่สุดหลังถูกคุมขังนานกว่าสองเดือน อย่างไรก็ตาม การจับกุมและควบคุมตัวธนลภย์ทำให้เกิดคำถามถึงกระบวนการออกหมายจับและจับกุมเยาวชนที่มิชอบด้วยกฎหมาย ระบอบอำนาจนิยมในสถานพินิจ และเสรีภาพในการแสดงออกของเด็กและเยาวชน

ธนลภย์เล่าว่าเธอถูกจับกุมที่สน.พระราชวัง ขณะไปติดตามสถานการณ์การจับกุม “บังเอิญ” ศิลปินวัย 25 ปีที่ถูกจับกุมเนื่องจากพ่นสีที่กำแพงวัดพระแก้ว ในเขตพระบรมมหาราชวัง ระหว่างถูกควบคุมตัว เธอระบุว่าถูกเจ้าหน้าที่ข่มขู่ และใช้ความรุนแรงโดยการกดตัวเธอลงกับพื้นและล้วงมือเข้ามาในเสื้อเพื่อยึดไอแพดที่เธอเก็บไว้ใต้เสื้อไป นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ยอมให้ผู้ไว้วางใจของธนลภย์เข้ามาอยู่ในห้องสืบสวนด้วย และเธอยังบอกอีกว่าเธอพยายามเอานามบัตรของทนายความให้เพื่อนนักกิจกรรม แต่เจ้าหน้าที่ก็มาแย่งไปและขยำนามบัตรดังกล่าว

