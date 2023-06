ญี่ปุ่นออกกฎหมาย LGBTQ+ ฉบับใหม่ ถูกวิจารณ์ลดทอนเนื้อหา-เปิดช่องกีดกัน -ไม่รับรอง 'สมรสเท่าเทียม'

สภาญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายคุ้มครอง LGBTQ+ มีเสียงวิจารณ์ถึงการลดทอนเนื้ อหาจนเกิดช่องโหว่ไม่ สามารถคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ LGBTQ+ ได้จริง นักวิชาการด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่ นชวนอ่านประวัติศาสตร์การต่ อสู้เรื่ องความหลากหลายทางเพศของญี่ปุ่ นที่สะท้อนว่าในขณะที่สังคมญี่ปุ่นสนับสนุน LGBTQ+ แล้ว มีแต่รัฐบาลอนุรักษ์นิยมยังไม่ก้าวหน้า

29 มิ.ย. 2566 เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ญี่ปุ่นได้ผ่านร่างกฎหมายใหม่ที่ มีเป้าหมายต้องการ "ส่งเสริมความเข้าใจ" เกี่ยวกับประชาคมผู้มี ความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQIAN+ แต่ก็ถูกวิจารณ์ว่าเป็นกฎหมายที่ ถูกลดทอนเนื้อหาลงมาก ทำให้ญี่ปุ่นตามหลังประเทศเสรี นิยมประชาธิปไตยประเทศอื่นๆ ในเรื่องความหลากหลายทางเพศ

ในกลุ่มประเทศ G7 ญี่ปุ่นเป็นเพียงประเทศเดียวที่ ยังคงมีความก้าวหน้าน้อยที่สุดในเรื่ องความหลากหลายทางเพศ เช่นการที่ยังไม่มีการคุ้ มครองทางกฎหมายต่อการแต่ งงานของคนรักเพศเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการลดทอนเนื้ อหาทางกฎหมายในเรื่องการต่อต้ านการกีดกันเลือกปฏิบัติ ทางเพศสภาพและเพศวิถีด้วย

สื่อ CNN ตั้งข้อสังเกตว่า ร่างกฎหมายดั งกล่าวนี้ในฉบับดั้งเดิมมีเนื้ อหาที่แน่นกว่า ร่างแรกที่ว่านี้มีการผ่านร่ างโดยสภาล่างเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าในตอนนั้นจะมี ส.ส. จากพรรคแอลดีพีที่เป็นผู้นำรั ฐบาลแสดงการต่อต้ านแนวทางของพรรคและมี ส.ส. บางส่วนที่ไม่เข้าร่วมประชุมหรื อเดินออกจากห้องประชุมในช่วงที่ มีการลงมติก็ตาม

นอกจากนี้ในการผ่านร่ างสภาบนมีการเปลี่ยนแปลงร่ างกฎหมายจากเดิมในเรื่องการต่ อต้านการกีดกันเลือกปฏิบัติ บนฐานของเพศวิถีและอัตลักษณ์ ทางเพศ โดยในร่างกฎหมายดั้งเดิมนั้นมี การเขียนระบุไว้ว่าจะต้องมี การคุ้มครองในเรื่องนี้ โดยการกีดกันบนฐานของอัตลั กษณ์เหล่านี้นั้นถือเป็นเรื่ องที่ "ไม่อาจยอมรับได้" แต่ในการพิจารณาของสภาบนก็มี การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาให้ กลายเป็น "จะต้องไม่มีการกีดกันเลือกปฏิ บัติในแบบที่ไม่เป็นธรรม" ซึ่งนักวิจารณ์มองว่าเป็นภาษาที่ กว้างเกินไป จะส่งผลปล่อยให้พวกใจแคบเหยี ยดเพศหาช่องโหว่ของกฎหมายทำให้ เกิดการกีดกันเลือกปฏิบัติต่ อไปได้

ซาบีน ฟรูชตัก ศาสตราจารย์ด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่ นร่วมสมัยจากมหาวิทยาลัยแห่ งแคลิฟอร์เนีย ระบุว่า การที่กฎหมายเรื่อง LGBTQ+ ฉบับใหม่ของญี่ปุ่นมีข้อจำกั ดในหลายเรื่องและการที่กฎหมายนี้ ต้องผ่านการต่อสู้มาเป็ นเวลายาวนานกว่าจะผ่านร่างได้นั้ น แสดงให้เห็นว่านักการเมืองระดั บชาติของญี่ปุ่นล้าหลังตามไม่ทั นสังคมของญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่

ฟรูชตักระบุว่า ถึงแม้ว่าญี่ปุ่ นจะมีภาพลักษณ์ว่าเป็นประเทศอนุ รักษ์นิยม ซึ่งหลักๆ แล้วเป็นเพราะรัฐบาลแห่งชาติ ของญี่ปุ่นทำตัวแบบนี้ แต่ในทางตรงกันข้ามบรรษัทของญี่ ปุ่นและรัฐบาลท้องถิ่นของญี่ปุ่ นกลับเป็นฝ่ายที่ก้าวหน้ามากกว่ ารัฐบาลกลางในประเด็นเรื่องสิ ทธิ LGBTQ+ ไม่เพียงเท่านั้นประวัติศาสตร์ เรื่องความหลากหลายทางเพศในญี่ ปุ่นยังแสดงให้เห็นมุมมองของสั งคมญี่ปุ่นต่ อความหลากหลายทางเพศในหลายรู ปแบบด้วย

การเปลี่ยนแปลงในสังคม ศาล และบรรษัทญี่ปุ่น

กฎหมายของญี่ปุ่นที่ออกมาไม่ได้ ทำให้เรื่องสิทธิของผู้มี ความหลากหลายทางเพศกระเตื้องขึ้ นมากนัก ไม่มีการคุ้มครองทางกฎหมายอย่ างจริงจัง มีแต่การใช้คำกว้างๆ อย่างกำกวมเช่นคำว่า "พลเมืองทุกคนสามารถใช้ชีวิตอยู่ ได้ด้วยสันติในจิตใจ" ซึ่งถูกวิจารณ์จากนักกิจกรรม LGBTQ+ ว่าเป็นการลดทอนความสำคัญเรื่ องสิทธิของชนกลุ่มน้อยทางเพศ

ถึงแม้ว่าตัวกฎหมายจะถูกแก้ ให้ลดทอนลงจากเดิมอยู่แล้ว แต่ก็ยังผ่านร่างมาได้อย่ างยากลำบาก เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึ งความดื้อด้านของรัฐสภาญี่ปุ่ นในการรับรองสิทธิของ LGBTQ+ อย่างจริงจัง

ในทางตรงกันข้าม การต่อสู้นอกรัฐสภาของ LGBTQ+ ในญี่ปุ่นกลับมีความก้าวหน้ ามากกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่ านมา โดยเฉพาะในระดับภูมิ ภาคและในระดับเทศบาล

เช่นในเดือนมีนาคม 2562 มีการออกกฎหมายในระดับท้องถิ่ นที่จังหวัดอิบารากิให้มีการห้ ามกีดกันเลือกปฏิบัติต่อผู้มี ความหลากหลายทางเพศ หนึ่งเดือนหลังจากนั้นกรุงโตเกี ยวก็มีการออกกฎหมายแบบเดียวกัน นอกจากนี้ในกฎหมายยังระบุให้หน่ วยงานบริหารโตเกียวต้องสร้ างความตระหนักรู้ในเรื่ องของความหลากหลายทางเพศ รวมถึงมีการห้ามการแสดงออกในเชิ งเกลียดชังหรือการใช้โวหารในเชิ งเกลียดชังต่ออัตลักษณ์ LGBTQ+ ต่อหน้าธารกำนัล ซึ่งจะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

ผลโพลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ระบุว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 64.3 สนับสนุนกฎหมายที่ส่งเสริ มความเข้าใจต่อผู้มี ความหลากหลายทางเพศมากขึ้น นอกจากนี้เสียงส่วนใหญ่ยังสนั บสนุนการรับรองการแต่ งงานของคนรักเพศเดียวกันด้วย

ในเรื่องการแต่งงานของคนรั กเพศเดียวกันก็มีความก้าวหน้ าในระดับท้องถิ่น จากการที่ศาลแขวงในหลายพื้นที่ ตัดสินว่าการที่ญี่ปุ่นไม่อนุ ญาตให้มีการแต่งงานระหว่างคนรั กเพศเดียวกันนั้นถือเป็นการฝ่ าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา 14 ซึ่งการันตีว่าผู้คนทุกคนล้ วนเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย

รัฐบาลกลางญี่ปุ่นเตะตั ดขาความก้าวหน้า

นายกรัฐมนตรี ฟุมิโอะ คิชิดะ จากพรรคอนุรักษ์นิยมแอลดีพีอ้ างรัฐธรรมนูญมาตรา 24 ในการปฏิเสธสิทธิการสมรสระหว่ างคนรักเพศเดียวกัน โดยที่รัฐธรรมนูญมาตราดังกล่ าวระบุว่าการแต่งงานนั้นตั้งอยู่ บนฐานของ "การยินยอมพร้อมใจของทั้ งสองเพศและมันจะต้องดำรงไว้ซึ่ งความร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายพร้ อมทั้งสิทธิความเท่าเที ยมของสามีและภรรยา"

เนื่องจากในญี่ปุ่นยังไม่มี กฎหมายในระดับประเทศที่ จะมายกเลิกการแบนการแต่ งงานระหว่างคนรักเพศเดียวกันได้ หน่วยงานรัฐบาลส่วนท้องถิ่นถึ งหันไปหาการจดทะเบียนคู่ชีวิต (civil partnership) แทน ซึ่งไม่ได้ให้การคุ้ มครองทางกฎหมายต่อการกีดกันเลื อกปฏิบัติในระดับที่กว้างมากเท่ าการแต่งงานแต่ก็มีการให้สวัสดิ การบางอย่าง เช่น สิทธิทางเลือกในการลงทะเบียน เพื่ อเข้าถึงการเคหะของรัฐ

มีเทศบาลท้องถิ่นอยู่มากกว่ า 300 แห่งในญี่ปุ่น คิดเป็นประมาณ 2 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด ที่อนุญาตให้มีการจดทะเบียนคู่ ชีวิตยังนับว่าเป็นการรองรั บในระดับท้องถิ่นไม่ใช่ในระดั บชาติ ทั้งนี้ยังมีวัดบางแห่งที่เริ่ มอนุญาตให้ประกอบพิธีกรรมการแต่ งงานของคนรักเพศเดียวกันได้แล้ว ส่วนศาสนาชินโตที่มีอยู่ในญี่ปุ่ นมาอย่างยาวนานและมีภาพลักษณ์ แบบอนุรักษ์นิยมจัดนั้น ก็ยังมีนิกายของชินโตอย่างน้ อยนิกายหนึ่งที่แสดงการสนับสนุ นชุมชน LGBTQ+

ในขณะเดียวกัน บรรษัทเอกชนในญี่ปุ่นก็ ทำตามกระแสสังคมและเดิ นตามนโยบายระดับท้องถิ่นในเรื่ องการสนับสนุ นความหลากหลายทางเพศ มีบรรษัทในญี่ปุ่นจำนวนมากขึ้ นที่เริ่มเล็งเห็นให้ความสำคั ญต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศทั้ งในฐานะของคนทำงานของพวกเขาและใ นฐานะลูกค้า

ในปี 2562 มีบรรษัทในญี่ปุ่นรวมแล้ว 200 แห่งที่ออกแนวทางนโยบายเกี่ยวกั บเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นการห้ามการกีดกั นเลือกปฏิบัติบนฐานของเพศวิถี และเพศสภาพ รวมถึงเพิ่มสวัสดิการให้กับคนรั กเพศเดียวกันในเรื่องการครองคู่ , การมีลูก และการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอื่นๆ

ในญี่ปุ่นมีวั ฒนธรรมความหลากหลายทางเพศมานานแ ล้ว

การที่รัฐบาลญี่ปุ่นลดทอนเรื่ องสิทธิ LGBTQ+ นับเป็นการละเลยประวัติศาสตร์ ความหลากหลายทางเพศในญี่ปุ่ นเองด้วย ในญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมเกี่ยวกั บการรักเพศเดียวกันปรากฏในยุ คกลางมาจนถึงยุคปลายศตวรรษที่ 19 ทั้งในชนชั้นซามูไรที่บางครั้ งก็มีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่ างซามูไรชายกับข้ารับใช้ที่เป็ นชาย ในหมู่สงฆ์ชาวพุทธก็มีเรื่ องความสัมพันธ์ชายรักชายที่มีมิ ติทางจิตวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึ งในโลกของการละครและโลกของความบั นเทิงอื่นๆ ก็เคยมีเรื่ องความหลากหลายทางเพศเช่นนี้

ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 เคยมีรวมเรื่องสั้น 40 เรื่องเกี่ยวกับชายรักชายโดย อิฮาระ ไซกาคุ ชื่อเรื่องว่า "คันฉ่องโอฬารแห่งความรักชาย" ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่พูดถึงและศึ กษาถึงต่อมาในอีกหลายยุคหลายสมั ย

นอกจากนี้ขบวนการผลักดันเรื่ องการแต่งงานระหว่างคนรักเพศเดี ยวกันในญี่ปุ่นยังมีมาตั้งแต่ก่ อนหน้าระบอบการเมืองเสรีนิ ยมประชาธิปไตยในญี่ปุ่นด้วยซ้ำ ในปี 2468 นักเขียนชาวญี่ปุ่น โยชิยะ โนบุโกะ พยายามเรียกร้องให้เธอแต่งงานกั บผู้หญิงอีกคนหนึ่งได้และเรี ยกร้องให้การแต่งงานของคนรั กเพศเดียวกันถูกกฎหมาย ซึ่งโยชิยะเรียกร้องไม่สำเร็ จแต่ก็ใช้วิธีการรับอุปการะคนรั กของเธอแทน เพื่อให้ได้สถานะว่าเป็นครอบครั วเดียวกัน

ในช่วงเวลาที่โยชิยะเรียกร้ องในเรื่องดังกล่าวเป็นช่วงยุ คสมัยที่ญี่ปุ่นกำลังมองว่ าเพศวิถีแบบคนรักเพศเดียวกันนั้ นถือเป็นสิ่งที่ต้องตรวจวินิจฉั ยทางการแพทย์และต้อง "รักษา" แต่ก่อนหน้านี้ในญี่ปุ่นเคยมี การห้ามการรักเพศเดียวกันแค่ ในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้นคือช่วงระหว่างปี 2415-2423

ขบวนการต่อสู้เรื่อง LGBTQ+ ในญี่ปุ่นก็ดำเนินต่อมาเรื่อยๆ และได้รับแรงส่งจนเกิดความก้ าวหน้าแบบก้าวกระโดดในช่ วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 (1950-2000) มีการเน้นย้ำเรื่องสิทธิ ความหลากหลายทางเพศในฐานะสิทธิ มนุษยชนได้สำเร็จในช่วงทศวรรษที่ 1980s ต่อมาก็มีกลุ่มที่ชื่อ OCCUR ที่ชนะคดีทำให้มีการยกเลิกการห้ ามชาวเกย์ในโฮสเทล และทำให้สมาคมจิตเวชและประสาทวิ ทยาญี่ปุ่นยกเลิกการระบุว่า "การรักเพศเดียวกัน" เป็นโรค แล้วยอมรับว่าการรักเพศเดียวกั นไม่ใช่ความผิดปรกติทางเพศ แต่เป็นเพศวิถีหรือรสนิยมทางเพศ

นอกจากนี้ OCCUR ยังกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิ ดการเดินขบวนไพรด์ในโตเกียวเป็ นครั้งแรกเมื่อปี 2537 ด้วย มีการใช้คำขวัญที่ว่า "ญี่ปุ่นที่ใจใหญ่" เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกิ ดการยอมรับความหลากหลายทางเพศ

ในปี 2566 นี้เองไพรด์ในญี่ปุ่นก็กลับมาอี กครั้งหลังจากที่หยุ ดไปเพราะการระบาดของ COVID-19 โดยที่ธีมในปีนี้คือ "ผลักดันต่อไปจนกว่าญี่ปุ่ นจะเปลี่ยนแปลง" มีการจัดเทศกาลนี้ขึ้นที่ สวนสาธารณะโยโยงิระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย. ที่ผ่านมา

