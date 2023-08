กระแสตอบรับ หลังนักแสดงฮอลลีวูด แห่หยุดงานประท้วงมาครึ่งเดือน

ผ่านมาครึ่งเดือน หลังจากที่ นักแสดงฮอลลีวูดในนามของสหภาพ SAG-AFTRA นัดหยุดงานประท้วงสภาพการจ้างที่ ไม่เป็นธรรมและเรื่องอื่นๆ ทำให้เกิดเสียงสนับสนุนจากคนดั งหลายคนรวมถึงแบรด พิตต์ ที่หยุดงานภาพยนตร์ชั่วคราว แต่ก็มีข้อถกเถียงภายในเกี่ยวกั บการให้ 'ข้อตกลงชั่วคราว' อนุญาตให้รับงานอินดี้เพื่อช่ วยเหลือคนที่ขาดรายได้ ว่ามันนับเป็นการทำลายการหยุ ดงานประท้วงหรือไม่

3 ส.ค. 2566 เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2566 การหยุดงานประท้วงของ สมาคมนักแสดงภาพยนตร์กับสหพันธ์ ศิลปินโทรทัศน์และวิทยุอเมริกัน (SAG-AFTRA) ดำเนินมาเป็นเวลาราวครึ่งเดื อนแล้ว การที่สหภาพแรงงานนักแสดงประท้ วงพร้อมกับสหภาพนักเขียนอเมริกั น (WGA) ถูกมองว่าเป็น "การหยุดงานประท้วงคู่กันครั้ งประวัติศาสตร์" ของคนทำงานฮอลลีวูด

แต่ทว่าเมื่อไม่นานนี้ก็เริ่มมี กระแสวิพากษ์วิจารณ์และข้อถกเถี ยงกันภายในของกลุ่มที่หยุ ดงานประท้วง หนึ่งในนั้นคือความเห็นที่ไม่ ตรงกันทางยุทธศาสตร์การต่อสู้ว่ าด้วยเรื่องการรับ "ข้อตกลงชั่วคราว" ซึ่งทาง SAG-AFTRA มองว่าเป็น "ส่วนสำคัญของแนวทางยุทธศาสตร์ ในการเจรจาต่อรองในเรื่องเหล่ านี้และในการหยุดงานประท้วง" แต่นักแสดงบางคนอ้างว่ามันเป็ นการทำลายการหยุดงานประท้วงที่ เรียกว่า "scabs"

ข้อเรียกร้องการประท้วงหยุ ดงานล่าสุดของ SAG-AFTRA

การประท้วงของ SAG-AFTRA มีขึ้นตั้งแต่กลางเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา หลังจากที่สมาคมนักเขียน WGA เคยทำการหยุดงานประท้วงก่อนหน้ านี้แล้วตั้งแต่เดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสองกลุ่มต่างก็มีข้อเรี ยกร้องเรื่องสัญญาจ้างกับ สมาพันธ์ผู้ผลิตภาพยนตร์ และโทรทัศน์ (AMPTP) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิ จบันเทิงใหญ่ๆ ของฮอลลีวูดรวมถึงเว็บสตรีมมิ งอย่าง Netflix และ Disney+ การประท้วงของกลุ่มคนทำงานบั นเทิงฮอลลีวูดสองภาคส่วนพร้อมกั นเช่นนี้ส่งผลให้ฮอลลีวูดหยุ ดชะงัก

อย่างไรก็ตามมันก็นับเป็ นการประท้วงในเรื่องที่ส่ งผลกระทบต่อสภาพชีวิตเป็นอยู่ และสภาพการทำงานของแรงงานในภาคส่ วนนี้ เช่น เรื่องที่ยังไม่สามารถตกลงกั นได้เกี่ยวกับข้อตกลงการจ้างงาน เรียกร้องให้มีสัญญาการจ่ายค่ าสิทธิ (residuals) การใช้งานผลงานของนักแสดงที่ถู กนำมาหาผลกำไรซ้ำในระบบสตรีมมิง

นอกจากนี้ยังการสื่อถึงปัญหาเกี่ ยวกับการ "อัดเทปตัวเอง" (self-tape) ซึ่งหมายถึงการให้นักแสดงอั ดเทปการแสดงในฉากๆ หนึ่งด้วยตัวเองในเวลาส่วนตั วของพวกเขาแล้วส่งไปให้กับผู้ ผลิตภาพยนตร์พิจารณา ซึ่งทาง SAG-AFTRA บอกว่าเป็นการ "สร้างภาระรายวันให้กับชีวิ ตของนักแสดงอย่างมาก"

อีกประเด็นหนึ่งที่มีการประท้ วงคือการทำระบบปัญญาประดิษฐ์หรื อ AI มาใช้ในทำนองที่เสี่ยงต่ อการทำลายอาชีพของนักแสดง เช่นการใช้ AI บันทึกลักษณะของนั กแสดงประกอบในการแสดงครั้งเดี ยวแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการใช้ AI เพื่อผลิตซ้ำการแสดงของนั กแสดงนั้นๆ โดยที่นักแสดงจะได้ค่าจ้างเพี ยงครั้งเดียว

เรื่องการใช้ AI แบบนี้เป็นที่กังวลสำหรับทั้ งกลุ่มวิชาชีพนักเขียนจาก WGA และกลุ่มนักแสดงจาก SAG-AFTRA เพราะมันจะกลายเป็นการนำมาผลิ ตซ้ำเพื่อใช้งานได้ไม่จำกัดผ่ านการแสดงเพียงครั้งเดียว และนักแสดงก็จะได้ค่าจ้างแค่ครั้ งเดียว เรื่องนี้ทาง AMPTP โต้แย้งว่าพวกเขาจะนำ AI มาใช้ผลิตซ้ำการแสดงของนั กแสดงตัวประกอบโดยใช้งานแค่เพี ยงในภาพยนตร์เรื่องเดิมเท่านั้น อีกทั้งยังอ้างว่าจะมีการตั้ งเกณฑ์ให้ต้องมีสัญญา "ความยินยอมแบบที่ได้รั บการบอกกล่าวและมีการจ่ายค่ าตอบแทนอย่างเป็นธรรม"

ทางด้าน WGA เสนอข้อเรียกร้องห้ามไม่ให้มี การใช้ AI ในการเขียนหรือปรับปรุงงานเขี ยนบทของพวกเขา และมีข้อห้ามไม่ให้นำผลงานของ AI มาใช้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ ส่วนทาง AMPTP อ้างว่าประเด็นของ AI นั้นยังต้องมีการนำมา "ถกเถียงอภิปรายกับมากกว่านี้"

การสนับสนุนจากคนดังในวงการ

ในช่วงเริ่มต้นของการสไตรค มีการประท้วงด้วยการเดิ นออกจากการจัดฉายภาพยนตร์ดังเรื่ องล่าสุดของ คริสโตเฟอร์ โนแลน คือ "ออพเพนไฮเมอร์" รอบแรกที่สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่สหภาพนั กแสดงลงมติว่าจะมีการนัดหยุ ดงานประท้วงสตูดิโอ

คริสโตเฟอร์ โนแลน ผู้กำกับภาพยนตร์ได้แถลงสนับสนุ นการประท้วงของกลุ่มนักแสดงไว้ ในงานจัดฉายภาพยนตร์รอบแรกเช่ นกัน โดยบอกว่า พวกเขาต้องออกไปเขียนป้ายประท้ วงให้กับการหยุดงานประท้ วงของสหภาพนักแสดงฯ อีกทั้งยังบอกว่านักแสดงที่เดิ นออกการจัดฉายภาพยนตร์เพื่ อประท้วงนี้ยังเป็นการสนับสนุ นสมาคมนักเขียน WGA ที่โนแลนเองก็เป็นสมาชิกด้วย ซึ่งพวกเขาให้การสนับสนุ นสหภาพแรงงานเหล่านี้ในการเรี ยกร้องค่าจ้างที่เป็นธรรม

ในช่วงเมื่อไม่นานนี้ มีการแสดงออกสนับสนุนจากนั กแสดงหลายคนด้วย เช่น เจสัน โมโมอา นักแสดงจากซีรีส์เกมออฟโทรน, ภาพยนตร์อควาแมน และล่าสุดคือเรื่อง Fast X ได้ "แสดงความเป็นอควาแมน" ด้วยการบริจาคน้ำดื่มให้กับกลุ่ มนักเขียนและนักแสดงผู้ที่ปั กหลักประท้วง

นักแสดงอีกรายหนึ่งที่เพิ่ งจะแสดงการสนับสนุนเมื่อไม่ นานนี้คือ วิล สมิทธ์ เขาระบุผ่านทางโซเชียลมีเดียว่า การหยุดงานประท้วงของ SAG-AFTRA และ WGA นั้นมีความสำคัญต่อวิชาชีพของนั ดแสดง รวมถึงตัวเขาเองก็เป็นสมาชิกของ SAG-AFTRA ด้วย

เมื่อไม่นานนี้ แบรด พิตต์ นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังที่กำลั งมีส่วนร่วมในภาพยนตร์เกี่ยวกั บการแข่งรถ ฟอร์มูล่า วัน ก็ประกาศพักงานภาพยนตร์เรื่องนี้ เอาไว้ก่อน เพราะกลัวว่าการที่เขาทำงานกั บนักแสดงที่ไม่ได้เป็นสมาชิ กของสหภาพ SAG ต่อไปจะทำให้ถูกกล่าวหาว่าเป็น "ผู้ทำลายการหยุดงานประท้วง" หรือ scab

โดยที่พิตต์เป็นทั้งนั กแสดงและโปรดิวเซอร์ร่ วมในภาพยนตร์เรื่องล่าสุด ก่อนหน้านี้เขายังคงปักหลั กทำงานเบื้องหลังในฐานะโปรดิ วเซอร์ต่อไปหลังจากที่ SAG-AFTRA หยุดงานประท้วงไปแล้ว จนกระทั่งเมื่อปลายเดือน ก.ค. ถึงมีการประกาศจะระงับการผลิ ตภาพยนตร์เป็นเวลา 2 เดือน โดยหวังว่าพอถึงเวลาที่กำหนดแล้ วทาง SAG-AFTRA จะหาข้อยุติกับ AMPTP ได้ในเรื่องข้อเรียกร้องและสั ญญาจ้าง

'ข้อตกลงชั่วคราว' ให้คนร้อนเงินรับงานอินดี้ได้ ถือเป็นการทำลายการหยุดงานประท้ วงหรือไม่

ประเด็น 'การทำลายการหยุดงานประท้วง' หรือ "scab" ยังกลายเป็นข้อถกเถียงที่เกิดขึ้ นภายในขบวนการของ SAG-AFTRA หลังจากที่ทางสหภาพอนุญาตให้มี "ข้อตกลงชั่วคราว" ซึ่งเป็นการอนุญาตให้ผู้จั ดทำภาพยนตร์หน้าใหม่หรือนั กแสดงหน้าใหม่ ยังคงทำมาหากินได้และมีรายได้ เลี้ยงชีพแม้ในช่วงที่มีการหยุ ดงานประท้วง ด้วยการรับงานอิสระที่ไม่ขึ้นกั บกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ที่ พวกเขากำลังประท้วงอยู่

SAG-AFTRA ระบุว่า ข้อตกลงชั่วคราวที่ว่านี้จะเป็ นการทำข้อตกลงที่มีข้ อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับโปรดิวเซอร์ที่กำลั งมองหานักแสดงที่เป็นสมาชิกของ SAG-AFTRA ในงานโปรดักชั่นแบบอิ สระของพวกเขา โดยที่ทาง SAG-AFTRA จะคอยตรวจสอบคัดเลือกงานที่ จะให้สมาชิกทำว่าเป็นงานที่ แยกจาก AMPTP ที่พวกเขากำลังทำการสไตร์คอยู่ จริง

อย่างไรก็ตาม มีนักแสดงฮอลลีวูดที่เข้าร่ วมการนัดหยุดงานบางคนที่วิจารณ์ ในเรื่องนี้ เช่น ซาราห์ ซิลเวอร์แมน นักแสดงที่มี ผลงานในวงการมายาวนาน

ซิลเวอร์แมนอ้างว่าข้อตกลงชั่ วคราวนี้มันเป็นเสมือน "ช่องโหว่ของกฎเกณฑ์ที่น่ารั งเกียจ" ให้กับคนที่เป็นคนทำหนังอิ สระหรือรายการทีวีอิสระ และเรียกคนทำงานโครงการอิ สระเหล่านี้ว่าเป็นพวก scabs แต่ในขณะเดียวกันซิลเวอร์แมนก็ ยอมรับว่าการให้มีการผลิตเนื้ อหาเกิดขึ้นบ้างก็จะเป็นการช่ วยเหลือคนส่วนหนึ่งที่ร้อนเงิ นและต้องการงาน

มีงานผลิตเนื้อหาอิสระอย่างน้อย 45 ชิ้นที่ทาง SAG-AFTRA อนุญาตให้งดเว้นจากการหยุ ดงานประท้วงภายใต้ "ข้อตกลงชั่วคราว"

ซึ่งในขณะที่บางคนวิจารณ์เรื่ องนี้ในแง่ของความศักดิ์สิทธิ์ ของการหยุดงานประท้วง บ้างก็มองมันในมุมมองของการช่ วยเหลือให้คนทำงานบันเทิงบางส่ วนยังคงสามารถหาเลี้ยงครอบครั วได้ แต่ SAG-AFTRA เองก็ได้ระบุถึงประโยชน์ในอีกข้ อหนึ่งด้วยว่ามันเป็น "ส่วนสำคัญในแนวทางยุทธศาสตร์ ของการเจรจาต่อรอง" ในแง่ที่ว่าการสนับสนุนการผลิ ตเนื้อหาอินดี้มันจะเป็นการสร้ างอำนาจต่อรองเอามาคัดง้างกั บพวกธุรกิจยักษ์ใหญ่อย่าง AMPTP ได้ด้วย

ฟราน เดรสเชอร์ ประธานของ SAG-AFTRA กล่าวว่า ข้อตกลงชั่วคราวของพวกเขาไม่ใช่ เรื่องไร้เหตุผลและจะเป็นการบี บให้พวก AMPTP ต้องร่วมมือกับพวกเขาถ้าหากว่ าเจ้าของอุตสาหกรรมบันเทิ งรายใหญ่ต้องการผลงานจากพวกเขา

ทั้งนี้คณะกรรมการเจรจาต่ อรองของ SAG-AFTRA ยังกล่าวย้ำว่าพวกเขาหยุ ดงานประท้วงบริษัทในกลุ่มของ AMPTP เท่านั้น ไม่ได้รวมถึงผลงานอินดี้ทั้ งหลายด้วย ตราบเท่าที่ผลงานเหล่านี้ปฏิบั ติตามข้อตกลงชั่วคราวของพวกเขา

