'บูกีนีส' กลุ่มร้านหนังสือริมทาง ในปารีส ต่อต้านแผนรื้อแผง เตรียมรับโอลิมปิกของรัฐบาล

กลุ่มเต็นท์ร้านขายหนังสือริมแม่น้ำแซนในกรุงปารีส ต่อต้านแผนการรื้อ-ย้ ายแผงขายหนังสือ เพื่ อเตรียมรับ มหกรรมโอลิมปิกปี 2567 ที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพ ทั้งที่ร้านหนังสือเหล่านี้นับเป็ นส่วนหนึ่งของมรดกทางประวัติ ศาสตร์และการท่องเที่ยวปารีสที่มี มาอย่างยาวนานเป็น 450 ปีแล้ว มีบูกีนีสบางส่วนพยายามเรียกร้ องขึ้นทะเบียนวัฒนธรรมเต็นท์ ขายหนังสือนี้เป็นมรดกโลกด้วย

1 ก.ย. 2566 ในช่วงเดือนสิงหาคมมีผู้คนจำนวนมากสนใจร้านหนังสื อที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่ น้ำในฝรั่งเศส ทั้งนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ ต่างก็เดินทางผ่านเส้นทางนี้ที่ ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำ แซนและศาลากลางออแตลเดอวิลล์ พวกเขาพากันเลือกซื้อหนังสือที่ ร้านข้างถนนเหล่านี้ นอกจากหนังสือมือสองแล้วในร้ านยังมีการวางขาย ของเก่าวินเทจ, แผนที่เก่า, โปสเตอร์ต่างๆ และของฝาก

แผงขายหนังสือเต็นท์สีเขียวเหล่ านี้มีอยู่นับร้อยเรียงรายอยู่ ริมแม่น้ำแซนในระยะทางยาว 3 กม. ตัดผ่านใจกลางเมืองหลวงปารี สของฝรั่งเศส ร้านหนังสือริมทางเหล่านี้เป็ นสิ่งที่โดดเด่นและคุ้นเคยสำหรั บชาวปารีสมากพอๆ กับมหาวิหารนอเทรอดาม ที่ปรากฏอยู่เบื้องหลังลอยเด่ นเหนือหลังคาร้านของพวกเขา

ผู้คนเรียกกลุ่มผู้ค้าขายหนังสื อเก่าในย่านนี้ว่า "เล บูกีนีส" มีบูกีนีสท่านหนึ่งที่เป็นตั วแทนคนขายหนังสือมานาน 30 ปี เปิดเผยต่อสื่อว่า "พวกเราอยู่ที่ริมแม่น้ำแซนนี้ มานานเป็นเวลากว่า 450 ปีแล้ว และตั้งอยู่ที่กำแพงริมน้ำแห่ งนี้นับตั้งแต่ที่มีการสร้างขึ้ นสมัยนโปเลียนที่ 3"

แต่ในตอนนี้แผงหนังสือเก่าแก่ เหล่านี้ก็มีโอกาสจะถูกรื้อ หลังจากที่เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ศาลากลางปารีสประกาศว่าจะมี การรื้อถอนร้านหนังสือเต็นท์เขี ยวเหล่านี้ออกไปในช่วงที่ฝรั่ งเศสเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้ อนที่จะมีขึ้นในช่วงระหว่างเดื อนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567

เนื่องจากโอลิมปิกในครั้งนี้ รัฐบาลฝรั่งเศสได้วางแผนไว้ว่ าจะจัดพิธีเปิดในแบบที่แปลกใหม่กว่ าเดิม ด้วยการจัดนอกสนามกีฬาคือที่ริ มแม่น้ำแซน ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้ ชมจำนวนมหาศาลยืนชมอยู่ที่ริมน้ำ ด้วยเหตุนี้เองทางการฝรั่งเศสจึ งต้องการรื้อย้ายกลุ่มเต็นท์ ขายหนังสือริมแม่น้ำ เพื่อจั ดมาตรการความปลอดภัยเอาไว้รองรั บมวลชนมหาศาล

จูเลียตหนึ่งในบูกีนีสผู้ขายหนังสือกล่ าวว่า ทางการบอกกับพวกเขาอ้างว่ากลั วผู้คนจะแห่ปีนเต็นท์ขายหนังสื อของพวกเขา แต่ถ้าหากว่าพวกเขาเปิดร้ านขายหนังสือกันในวันนั้นจริงๆ ผู้คนก็ไม่สามารถปีนเต็นท์ได้ แล้วก็เห็นว่าจะมีการเอารั้วลู กกรงมาติดตั้งซึ่งมันจะเป็นอั นตรายด้วย บูกีนีสทุกคนที่นี่จะบอกว่ าพวกเขาไม่เห็นด้วยกั บแผนการของรัฐบาลฝรั่งเศส

บูกีนีสอีกคนหนึ่งที่ชื่อลิมเพิ่ งขายหนังสือมือสองสำหรับเด็กให้ กับลูกค้าชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่ งไป เขาพูดเช่นเดียวกับจูเลียตที่ ไม่เห็นด้วยกับแผนการของรัฐบาล ลิมบอกว่า "ผมไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึ งจะรื้อร้านเหล่านี้ เต็นท์ขายหนังสือเหล่านี้เป็นส่ วนหนึ่งของปารีส"

คามิลคนที่ขายหนังสือที่แม่น้ำ แซนมา 10 ปี และเป็นเจ้าของร้านของตั วเองมาได้ 5 ปี บอกว่า "ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดสำหรับฉันคื อเรื่องเชิงสัญลักษณ์" เธอบอกว่าพวกรัฐบาลต้องการให้ พวกเขารื้อย้ายออกไปเป็ นเวลาหลายเดือนเพียงเพื่อพิธี กรรม 4 ชั่วโมง ทั้งๆ ที่พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของภูมิ ทัศน์ปารีส การรื้อย้ายพวกเขาออกไปก็เหมื อนกับการทุบทำลายสิ่งก่อสร้าง

เหล่าบูกีนีสยังมีความกังวลด้ วยว่าในช่วงฤดูร้อนของฝรั่งเศส (ช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม) มักจะเป็นช่วงที่ร้านค้าเปิ ดโล่งมีคนมาเยือนมากที่สุ ดในรอบปี เพราะสภาพอากาศที่ดีทำให้มี คนเดินถนนและมีนักท่องเที่ ยวมา คามิลบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ พวกเขาทำเงินได้มากที่สุ ดจนทำให้พวกเขาอยู่รอดได้ ถ้าหากพวกเขาไม่สามารถเปิดร้ านในช่วงฤดูร้อนได้ก็จะเป็นเรื่ องยากที่จะกลับมาฟื้นตัว

มีการคาดการณ์ว่าจะจำนวนนักท่ องเที่ยวในกรุงปารีสเพิ่มขึ้ นมากกว่า 10 ล้านคนในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2567 เนื่องจากกีฬาโอลิมปิก

ทางศาลากลางกรุงปารี สพยายามจะทำให้แผงขายหนังสือไม่ สูญเสียรายได้ด้วยการเสนอให้ พวกเขาย้ายไปยังตลาดหนังสือที่ อยู่ใกล้กับปลาซ เดอ ลา บาสตีย์ เพื่อขายหนังสือที่นั่นแทนในช่ วงฤดูร้อน

แต่เหล่าบูกีนีสไม่เห็นด้วยกั บเรื่องนี้ เพราะในพื้นที่เดิมที่ พวกเขาขายอยู่เป็นทำเลที่ เหมาะเจาะในการดึงดูดคนเดิ นถนนที่มาจากสะพานอาร์โกลซึ่ งเชื่อมกระหว่างแหล่งท่องเที่ ยวอีลเดอลาซิติกับย่านเลอมาเรส์ จูเลียตบอกว่าในทางตรงกันข้าม "ที่บาสตีย์จะไม่มีคน"

อีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาคือเรื่ องความไม่แน่นอนของรัฐบาลว่า ถ้าหากพวกเขาย้ายไปจริงแล้ วจะมีที่ให้ขายจริงหรือไม่ ซึ่ งรัฐบาลก็ไม่มีอะไรรับประกัน อีกทั้งบูกีนีสบางคนก็มีปั ญหาเรื่องการต้องขนย้ายหนังสื อเก่าด้วย กลัวว่าการค้นย้ายจะสร้ างความเสียหายให้กับหนังสือเหล่ านี้ และบางคนก็มีหนังสืออยู่เยอะมาก จนไม่รู้ว่าจะไปเก็บไว้ที่ไหนดี ในช่วงที่รอการขนย้าย

นอกจากนี้ยังมีเหตุผลเรื่ องความภาคภูมิใจในวิชาชีพบูกีนี สของตัวเองที่ทำให้คนขายหนังสื อเหล่านี้ไม่ยอมเปลี่ยนรู ปแบบไปตามที่รัฐบาลเสนอ พวกเขามองว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่ งของศูนย์กลางเมืองที่มีส่วนร่ วมในมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงปารี สในแบบของพวกเขาเอง

จูเลียตบอกว่า "ผู้คนมาหาพวกเรา มาที่เต็นท์หนังสื อของพวกเราเพราะความมีเอกลักษณ์ ของเต็นท์หนังสือเหล่านี้ พวกมันคือสิ่งที่สะท้อนความเป็ นปารีส"

การขอเป็นมรดกโลกและความอยู่รอด

บูกีนีสเหล่านี้ยังพยายามจะรั กษาเต็นท์หนังสือที่มีความเป็ นมาเก่าแก่ 450 ปี นี้ไว้ ด้วยการขอขึ้นทะเบียนเป็น "มรดกโลกแบบที่จับต้องไม่ได้" หรือที่เรียกว่า "มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม" (Intangible Cultural Heritage) ด้วย

เดวิด โนเซค หนึ่งในบูกีนีสบอกว่าเขาชอบอ่ านหนังสือ เขาชอบอะไรเก่าแก่ และชอบความเป็นอิสระของธุรกิ จขายหนังสือริมแม่น้ำแห่งนี้ เขามองว่าชาวบูกีนีสทั้งหลายไม่ ต้องการที่จะร่ำรวยอย่างแน่นอน แต่ทว่าร้านขายหนังสื อของพวกเขาก็กำลังเผชิญกับอุ ปสรรคของยุคสมัยปัจจุบันอย่าง อีบุ๊ค และการขายหนังสือผ่านทางออนไลน์ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเหล่าบูกี นีสถึงกำลังพยายามเรียกร้องขอขึ้ นทะเบียนมรดกโลกจากยูเนสโก

หนึ่งในผู้ที่ร่วมเรียกร้ องในเรื่องนี้คือ บูกีนีส ที่ชื่อ โซฟี เลอลู เธอบอกว่า เมื่อก่อนเคยคิดกันว่ามันน่ าจะดีถ้าหากพวกเขามีป้ายกำกั บเพื่อให้มีการรักษาคุณภาพของสิ นค้าตัวเองเอาไว้โดยไม่จำเป็นต้ องยึดติดอยู่กับอดีต 400 กว่าปีที่แล้ว แต่ถ้าหากร้านหนังสื อของพวกเขาอยู่ได้รับการขึ้ นทะเบียนในรายชื่อของยูเนสโก พวกเขาก็จะกลายเป็นแบบปิรามิ ดของอิยีปต์ หรือ คนพายเรือกอนโดลาของเวนิส ไม่มีใครจะมารื้อถอนพวกเขาทิ้ งได้

ขณะเดียวกันการขอขึ้นทะเบียนก็ สร้างข้อถกเถียงแม้แต่ในหมู่บู กีนิสด้วยกันเอง เพราะมีบางคนกลัวว่ าพวกเขาอาจจะไม่สามารถขายของที่ ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวซึ่ งเป็นแหล่งรายได้ที่ทำให้ พวกเขาอยู่รอด เช่น มีบางร้านที่ขายตั วจำลองหอไอเฟลเคียงคู่ไปกั บวรรณกรรมของ ออนอเร บัลซัค และ วิกเตอร์ ฮูโก

กระนั้นถึงแม้ว่าธุรกิจขายหนั งสือขนาดเล็กจะมีการฟื้นตัวขึ้ นมาบ้าง แต่เมื่อปีที่แล้วอุตสาหกรรมสิ่ งพิมพ์ในฝรั่งเศสก็น่าเป็นห่วง ทำให้ฟลอเรนซ์ แบร์ทุต นายกเทศมนตรีประจำเขตปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ 5 ของปารีส ผู้เป็นแกนนำในการเรียกร้องขึ้ นทะเบียนมรดกโลกบูกีนีสจึงมองว่ า "มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้ องคุ้มครองวิชาชีพบูกีนีส"

"ไม่มีอะไรที่เป็นประชาธิ ปไตยไปมากกว่าหนังสือ ... พวกมันราคาถูก พวกมันพกพาสะดวก แล้วก็ไม่เหมือนคอมพิวเตอร์ พวกมันไม่พัง" แบร์ทุตกล่าว เธอเป็นลูกสาวชาวนาที่ได้มี โอกาสอ่านเชกสเปียร์และ เอมีล โซลา (ผู้ประพันธ์เรื่อง "เมรัยพิฆาต") เพราะหนังสือปกอ่อนราคาถูกที่พ่ อแม่เธอซื้อมา

ทั้งนี้ แบร์ทุตยังหวังว่า การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกจะทำให้โลกรับรู้ถึ งการมีอยู่ของบูกีนีสเพิ่มมากขึ้ นด้วย ซึ่งจะทำให้บูกีนีสมีรายได้ มากขึ้น

เมแกน แพตตัน ชาวฟิลาเดเฟีย ประเทศสหรัฐฯ ผู้มาซื้อภาพพิมพ์ที่เต็มไปด้ วยสีสันที่เต็นท์บูกีนีสบอกว่า บูกีนีสทำให้เธอรู้สึกถึ งความเป็นปารีส และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปารี สมีความพิเศษเฉพาะตัว

แต่ก็มีนักท่องเที่ยวบางคนมองต่ างออกไป ไมค์ แมคฟี นักเขียนจากโคโลราโด มองว่าเขาไม่เชื่อว่าของเก่าที่ ขายอยู่ที่เต็นท์บูกีนีสจะเป็ นของแท้และเขาจะซื้อจากผู้ค้ าของเก่าที่เชื่อถือได้เท่านั้น

ทั้งนี้ ยังมีเรื่องข้อพิ พาทในหมู่บูกีนีสด้วยกั นเองในเรื่องการขายสินค้ าของฝากด้วย หนึ่งในผู้ที่ต่อต้านเรื่องนี้ คือ โนเซก ผู้ที่ล่ารายชื่อต่อต้ านการขายของฝากในเต็นท์บูกีนี สโดยกล่าวหาว่ามันเป็นการไม่ เคารพต่อวิชาชีพและไม่เคารพต่ อลูกค้า เขาบอกว่า "มีหนังสือวางขายน้อยลงขึ้นเรื่ อยๆ มีแต่ของจุกจิกที่ทำจากจีน"

แต่บูกีนีสส่วนหนึ่งก็ไม่เห็นด้ วย หนึ่งในผู้ค้าของฝากอย่าง ฟรานซิส โรแบร์ เป็นคนที่ขายของประดับรู ปหอไอเฟลจำลอง สร้อย จานชาม และกระเป๋าเป้ที่มีตราปารีส ไปพร้อมๆ กับหนังสือการ์ตูนเก่า เขาขายแบบนี้มาเป็นเวลา 40 ปีแล้ว

โรแบร์เล่าว่า ทุกวันนี้ เขาขายหนังสือการ์ตูนไม่ได้ เลยแม้แต่กับลูกค้าเก่าขาประจำ พวกเขาต้องพึ่งการขายของฝากเพื่ อให้อยู่รอดได้และทำให้ สามารถขายหนังสือต่อไปได้ เขามองว่าการต้องเลิ กขายของฝากเพื่อแลกกับการได้เป็ นมรดกโลกมันอาจจะฟังดูดีในเชิ งทฤษฎี แต่ถ้าไม่ระวังให้ดี บูกีนีสทั้งหลายก็อาจจะ "จับต้องไม่ได้" ในแบบที่หมายถึง "หายไปเลย" ก็ได้

