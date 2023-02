ครูในฟลอริดาถูกไล่ออก หลังโพสต์คลิปวิจารณ์ กม.เซนเซอร์เนื้อหาหนังสือเรียน

ครูในฟลอริดาถูกไล่ออก หลังโพสต์คลิปวิจารณ์ กม.ใหม่ที่หวังเซนเซอร์เนื้อหาในหนังสือเรียน รร.อ้างเหตุ ฝืนนโยบายการใช้โซเชียล

22 ก.พ. 66 สืบเนื่องจากเมื่อปี 2565 ผู้ว่าการรัฐฟลอริดาอนุมัติร่างกฎหมายที่รู้จักกันในชื่อ Stop Woke Act (ย่อมาจาก Stop Wrongs to Our Kids and Employees Act) ที่ส่งผลให้โรงเรียนเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการคัดเลือกหนังสือที่ไม่มีเนื้อหาโป๊เปลือย และห้ามไม่มีเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ รวมถึงมีความเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน และเหมาะสมกับระดับชั้นเรียนกับช่วงวัยของนักเรียนด้วย มีการโยนความรับผิดชอบในการตีความแนวทางปฏิบัติของกฎหมายนี้ไปที่ "ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ" หรือบรรณารักษ์

Since @GovRonDeSantis specifically would like to continue to claim it is a "false narrative" here are the same books shelves but at the end are all the books available to a school of 1200 students 3 weeks into the review of 1.6m titleshttps://t.co/NX2I5rSmaO https://t.co/n2jB4Q6yZd pic.twitter.com/uisovijbAE

— JagsFanBrian(@JagsFanBrian) February 14, 2023