ความเห็นของกรีนพีซต่อรายงานแผนที่นำทางสู่ Net Zero เพื่อจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสของทบวงพลังงานระหว่างประเทศ

26 ก.ย. 2566 กรีนพีซแจ้งข่าวว่าทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency) ตีพิมพ์รายงาน “Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach — 2023 Update” ซึ่งเป็นหนึ่งในรายงานการศึกษา 2 ชิ้นที่เผยแพร่ก่อนที่จะมีการประชุมเจรจาสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 28 (Conference of Parties) ที่ดูไบ สหรัฐอาหรับอิมิเรสต์ในช่วงปลายปี 2566 นี้

ไกซา โคโซเนน(Kaisa Kosonen) ผู้ประสานงานฝ่ายนโยบาย กรีนพีซ สากล กล่าวว่า “นับเป็นช่วงเวลาพิเศษในประวัติศาสตร์ : เรามีเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างที่จำเป็นต่อการปลดแอกเชื้อเพลิงฟอสซิลที่กำลังสุมไฟให้โลกเดือดอยู่ในขณะนี้ แต่กลับไม่มีการตัดสินใจใดๆ เลยที่จะลงมือทำจริงๆ นี่เป็นเรื่องทั้งหมดของการประชุมเจรจาสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ นั่นคือ การทำให้รัฐบาลทั้งหลายตกลงกันในท้ายที่สุดว่าจะยุติการใช้น้ำมัน ถ่านหินและก๊าซฟอสซิลให้เร็วที่สุดและมีความเป็นธรรมมากที่สุด โดยที่จะต้องหยุดโครงการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงฟอสซิลในทันที”

“พลังงานแสงอาทิตย์และลมได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำให้ราคาพลังงานถูกลง แต่แทบจะไม่ได้ช่วยอะไรหากผู้นำรัฐบาลของเราทั้งหลายยังล้มเหลวในการจัดการอุตสาหกรรมฟอสซิล เป้าหมายสู่ระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและประสิทธิภาพพลังงานนั้นน่าชื่นชม แต่ภารกิจที่แท้จริงคือการยุติการขยายตัวอย่างบ้าคลั่งของอุตสาหกรรมฟอสซิลที่ยังเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ด้วย”

ผู้นำรัฐบาลทั้งหลายไม่อาจกล่าวอ้างถึงว่าตนเองสนับสนุนเป้าหมายความตกลงปารีสเพื่อจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสถ้ายังคงอนุมัติโครงการเชื้อเพลิงฟอสซิลใหม่ (รวมถึงโครงการที่อ้างว่าปกป้องสภาพภูมิอากาศเช่น เขื่อนผลิตไฟฟ้าที่ก่อหายนะต่อวิถีชีวิตและระบบนิเวศแม่น้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซีกโลกใต้) เราต้องมีแผนการที่ชัดเจนและเป็นธรรมพร้อมกับเกณฑ์ในการปลดแอกระบบพลังงานล้าหลังที่คุกคามชีวิตของผู้คน กลุ่มคนที่เป็นผู้ก่อมลพิษและสะสมความมั่งคั่งจากการทำลายล้างชุมชนและสิ่งแวดล้อมจะต้องมีภาระรับผิด(accountability)ในการสนับสนุนชุมชนและกลุ่มประเทศที่รายได้ต่ำในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ยั่งยืนและเป็นธรรมอย่างแท้จริง”