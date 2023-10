สหรัฐฯ แฉ จีน ใช้งบหลักพันล้าน ปรับภูมิทัศน์ข่าวสารโลก สร้างภาพลักษณ์ใหม่

กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ นำเสนอรายงาน ระบุ ทางการจีนใช้งบหลายพันล้านดอลลาร์ สร้างโฆษณาชวนเชื่อ ปรับภาพลักษณ์ให้กับประเทศและพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยการชักใยหรือปั่นข้อมูลข่าวสารต่างประเทศ ไม่ว่าจะในประเด็นไต้หวัน, กรณีสิทธิมนุษยชน หรือเศรษฐกิจในจีน รวมถึงข้อพิพาททะเลจีนใต้ ขณะที่จีนโต้ตอบว่าสหรัฐฯ สร้าง "ข้อมูลเท็จ" เพื่อใส่ร้ายจีน

10 ต.ค. 2566 เว็บไซต์รัฐบาลสหรัฐฯ นำเสนอรายงานจากกระทรวงการต่ างประเทศ เกี่ยวกับเรื่องที่ทางการจี นพยายามปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมด้านข้อมูลข่าวสารโลกในแบบที่ใช้วิธีการ "หลอกลวง" และ "บีบบังคับ" รวมถึงมีการ "โฆษณาชวนเชื่อ, ใส่ร้ายป้ายสี และการเซนเซอร์" ด้วย

ในรายงานที่ชื่อ "Global Engagement Center Special Report: How the People’s Republic of China Seeks to Reshape the Global Information Environment" (รายงานพิเศษศูนย์พันธกิจสัมพั นธ์โลก : สาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งปรับภู มิทัศน์ทางข้อมูลข่าวสารโลกได้ อย่างไร) ระบุว่า ถึงแม้ทุกประเทศควรจะมี ความสามารถในการบอกเล่าเรื่ องราวของตัวเองให้กับโลก แต่ว่าชุดคำอธิบายตั วเองของประเทศต่างๆ ควรจะตั้งอยู่บนฐานของข้อเท็ จจริงไม่ใช่วิธีการชักใยข้อมู ลข่าวสารแบบที่ระบุไว้ข้างต้น

รายงานของสหรัฐฯ มีการยกตัวอย่างปฏิบัติการข้อมู ลข่าวสารที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ที่เกิดขึ้นกับบัญชีกลุ่มสิทธิ มนุษยชน Safeguard Defender โดยระบุว่ามีบัญชีผู้ใช้งานที่ ต้องสงสัยว่าเป็นบัญชีปลอมจากจี นทำการรุมวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มสิ ทธิมนุษยชนในแบบที่มี กการวางแผนร่วมมือกันโจมตี ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอย่างปฏิบัติ การชักใยข้อมูลข่าวสารของจีน

ทางการสหรัฐฯ ระบุว่า ถ้าหากไม่มีการถ่วงดุ ลความพยายามของรัฐบาลจี นในการปรับภูมิทัศน์ทางข้อมูลข่ าวสารโลก ก็จะทำให้เกิดการสร้างอคติ และสร้างช่องว่างที่ อาจจะนำประเทศต่างๆ ไปสู่การตัดสินใจในแบบที่เป็ นรองจีนในเรื่องผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจและทางความมั่นคง

การชักใยข้อมูลข่ าวสารโดยทางการจีน

กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า จีนใช้งบประมาณหลายพันล้ านดอลลาร์ต่อปีในความพยายามชั กใยข้อมูลข่าวสารในต่างประเทศ ทางการจีนได้ใช้ข้อมูลเท็จและมี อคติในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ ดีให้กับประเทศจีนและพรรคคอมมิ วนิสต์จีน และในเวลาเดียวกันก็มี ความพยายามปิดกั้นข้อมูลข่ าวสารสำคัญที่ขัดแย้งกับชุ ดคำอธิบายของพวกเขาเกี่ยวกับไต้ หวัน, การปฏิบัติในเรื่องสิทธิมนุ ษยชนของทางการจีน, ประเด็นข้อพิพาททะเลจีนใต้, ประเด็นเศรษฐกิจภายในประเทศ และปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิ จในระดับนานาชาติ

ในระดับกว้างๆ นั้น ทางการจีนพยายามปลูกฝังและรั กษาไว้ซึ่งโครงสร้างการให้ ผลตอบแทนแก่กลุ่มคนต่างๆ ที่สนับสนุนจีน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้รั ฐบาลประเทศอื่นๆ, กลุ่มชนชั้นนำ, นักข่าว, ภาคประชาสังคม ยอมรับชุดคำอธิบายที่ทางการจี นต้องการและหลีกเลี่ยงการวิ พากษ์วิจารณ์ การกระทำของทางการจีน

ทางการสหรัฐฯ เปิดเผยในรายงานว่า วิธีการที่ทางการจีนใช้ในการชั กใยข้อมูลข่าวสารนั้นก็ด้วยวิธี เช่น การใช้ประโยชน์จากโฆษณาชวนเชื่ อและการเซนเซอร์ ส่งเสริมให้มีลัทธิอำนาจนิยมดิ จิทัล, หลอกใช้องค์กรนานาชาติและความสั มพันธ์สองทาง, ใช้วิธีการคัดเลือกเข้าเป็ นพวกและวิธีการกดดันควบคู่กันไป และการใช้อำนาจควบคุมสื่อภาษาจี น

รายงานจากสหรัฐฯ ระบุอีกว่า ทางการจีนได้อาศัยปัจจัยทั้ง 5 อย่างนี้ร่วมกันในการทำให้ พวกเขาสามารถปรับภูมิทัศน์ทางข้ อมูลข่าวสารโลกได้ รวมถึงมีการใช้วิธีการต่างๆ เช่น

วิธีที่ 1 คือ การส่งอิทธิพลอย่างลับๆ และอย่างล้นเกินต่อเนื้ อหาและแพล็ตฟอร์มเผยแพร่เนื้ อหาต่างๆ

ทางการจีนมุ่งเน้นทำให้เนื้ อหาสนับสนุนที่จีนในแบบที่อคติ และไม่เป็นความจริงให้มีผู้เข้ าชมสูงสุด ด้วยอาศัยวิธีการพวกเขาได้เข้ าไปมีผลประโยชน์ร่วมกันกับสื่ อต่างประเทศทั้งจากวิธีที่เป็ นสาธารณะและไม่เป็นสาธารณะ รวมถึงทำการอุปถัมภ์อินฟลู เอนเซอร์ในอินเทอร์เน็ตด้วย

นอกจากนี้ในบางครั้งทางการจีนยั งสามารถทำข้อตกลงกับสื่ อในประเทศต่างๆ ในการเผยแพร่เนื้อหาที่ถูกจำกั ดไม่ให้เผยแพร่ได้ด้วย เรื่องนี้ส่งผลให้คนที่เป็นหั วเรือใหญ่ผู้มีความน่าเชื่อถื อของสื่อนั้นๆ ทำการช่วยปกปิดว่าเนื้อหาที่ พวกเขานำเสนอนั้น เป็นเนื้อหาที่มาจากรัฐบาลจีน

อีกอย่างหนึ่งที่ทางการจีนทำ คือการตีซี้กับคนที่มีชื่อเสี ยงในแวดวงข้อมูลข่าวสารนานาชาติ เพื่อเอาพวกเขามาเป็นพวก เช่น นักการเมืองระดับสูงของต่างชาติ และนักข่าว นอกเหนือจากการส่งอิทธิพลต่อผู้ ผลิตเนื้อหาแล้ว ทางการจีนยังตั้งเป้าเข้าไปมีอิ ทธิพลต่อพื้นที่แพล็ตฟอร์ มเผยแพร่เนื้อหาต่างๆ เช่น ช่องโทรทัศน์ในแอฟริกาทั้งดิจิ ทัลและช่องที่เผยแพร่ดาวเทียม อีกด้วย

วิธีที่ 2 ที่ทางการจีนใช้คือ การลิดรอนเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นในระดั บโลก

ในประเด็นที่ทางการจีนเห็นว่าอ่ อนไหว พวกเขาก็จะใช้วิธีการข่มขู่คุ กคามทั้งทางออนไลน์และในโลกจริ งเพื่อปิดปากเสียงที่ต่อต้ านและเอื้อให้เกิดการเซนเซอร์ตั วเอง นอกจากนี้ทางการจีนยังใช้ มาตรการต่อบรรษัทต่างๆ ในสถานการณ์ที่พวกเขาถูกมองว่ าทำการท้าทายชุดคำอธิ บายของทางการจีนในประเด็นต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นซินเจียง

ในประเทศประชาธิปไตย ทางการจีนก็อาศัยข้อได้เปรี ยบของสังคมที่เปิดกว้างในการใช้ กฎหมายเพื่อปิดกั้นเสียงวิพากษ์ วิจารณ์จีน บนแอพฯ WeChat ที่มีชุมชนคนพูดภาษาจี นนอกประเทศจีนใช้งานอยู่เป็ นจำนวนมากก็มีการปิดกั้ นและการคุกคามผู้ใช้งานเกิดขึ้ นจากรัฐบาลจีน มีเรื่องอื้อฉาวที่เป็นข่าวคื อเรื่องที่บริษัทสัญชาติจีนที่ มีฐานอยู่นอกประเทศทำการเก็บข้ อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานจนทำให้ ทางการจีนสามารถปรับปรุ งการเซนเซอร์นอกประเทศโดยตั้ งเป้าหมายไปที่ตัวบุคคลและองค์ กรต่างๆ ได้

วิธีที่ 3 ที่ทางการจีนใช้คือการส่งเสริมให้เกิ ดชุมชนอำนาจนิยมดิจิทัลมากขึ้ นเรื่อยๆ ทางการจีนได้ส่งเสริมเรื่องนี้ ด้วยการอาศัยโครงสร้างระบบดิจิ ทัลในการปิดกั้นเสรี ภาพในการแสดงออก เซนเซอร์สื่ออิสระ ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบื อน และปฏิเสธสิทธิมนุษยชนของผู้อื่ น

สหรัฐฯ ระบุว่า ทางการจีนพยายามแพร่ กระจายเทคโนโลยี การสอดแนมและเซนเซอร์โดยมั กจะรวมอยู่ในโครงการที่เรียกว่า "สมาร์ท" หรือ "เซฟ" ซิตี้ โดยที่ทางการจีนนำเอาบางแง่มุ มของโครงการในประเทศเหล่านี้ มาใช้กับที่อื่นๆ ในโลก นอกจากนี้ทางการจีนยังได้ใช้ยุ ทธวิธีควบคุมข้อมูลข่ าวสารโดยเน้นที่ภูมิภาคแอฟริกา, เอเชีย และลาตินอเมริกา โดยมีการส่งเสริมบรรทั ดฐานแบบอำนาจนิยมดิจิทัลไปพร้ อมๆ กัน ซึ่งประเทศอื่นๆ ได้รับเอาบรรทัดฐานของจีนที่ว่ านี้ไปทำตาม พอพวกเขามีสภาพแวดล้อมทางข้อมู ลข่าวสารแบบเดียวกับจีนแล้ว ก็ทำให้รับเอาโฆษณาชวนเชื่อ, ข้อมูลบิดเบือน และการร้องขอให้เซนเซอร์จากจี นได้ง่ายๆ

ผลกระทบต่ออนาคต

สหรัฐฯ ระบุว่า การบิดเบือนข้อมู ลโลกโดยทางการจีนนั้น ไม่ได้ส่งผลต่อการทูตสาธารณะเท่ านั้น แต่ยังเป็นการท้าทายบู รณภาพของพื้นที่ข้อมูลข่ าวสารโลกด้วย ถ้าหากยังปล่อยให้จีนทำแบบนี้ ก็อาจจะทำให้ในอนาคตจีนจะใช้ เทคโนโลยีที่พวกเขาส่ งออกไปในการแทรกซึมรั ฐบาลในประเทศหนึ่งๆ ทำให้มาเป็นพวกเดียวกับจีนได้ และความกลัวการโต้ ตอบโดยตรงจากจีนก็จะส่งผลให้มี การลิดรอนเสรี ภาพในการแสดงออกของโลก

อาจทำให้ทางการจีนสามารถเล่ นบทที่มักจะเป็นไปอย่างลับๆ ในการที่จะตัดสินว่าข้อมูลไหนที่ ผู้รับสารในประเทศกำลังพั ฒนาควรจะได้รับ การจัดประชุมแบบพหุภาคี และความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยนกั นแบบทวิภาคี อาจจะทำให้จีนเน้นย้ำชุดคำอธิ บายของตัวเองได้มากขึ้นในประเด็ นอย่างไต้หวันและเศรษฐกิจโลก

การที่จีนเข้าถึงข้อมูลโลกได้ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีปั ญญาประดิษฐ์จะทำให้รัฐบาลจี นเจาะจงเป้าหมายส่งอิทธิพลต่ อการตัดสินใจทางเศรษฐกิ จและความมั่นคงให้เป็นประโยชน์ กับรัฐบาลจีนได้ สุดท้ายแล้วการพยายามเซนเซอร์ ในระดับโลกอาจจะส่งผลให้เกิ ดภาวะที่ข้อมูลข่าวสารถูกควบคุ มคัดสรรอย่างหนัก

สหรัฐฯ เตือนว่าข้อมูลข่าวสารที่เปิดต่ อสาธารณะให้กับสื่อ, ภาคประชาสังคม, ภาคส่วนวิชาการ และรัฐบาลต่างๆ ที่ปฏิสัมพันธ์กับจีน อาจจะเป็นข้อมูลที่ถูกบิดเบื อนโดยโฆษณาชวนเชื่อ ข้อมูลที่ผิด และข้อมูลที่ถูกตัดบางส่วนออกผ่ านการเซนเซอร์ได้

อย่างไรก็ตามทางการสหรัฐฯ ก็ระบุว่า อนาคตอาจจะไม่ได้มืดมนขนาดนั้น เพราะว่าการโฆษณาชวนเชื่ อและการเซนเซอร์ของจีนก็ถูกโต้ ตอบกลับโดยภาคประชาสังคมและสื่ อในท้องถิ่นของประเทศประชาธิ ปไตยทำให้ผลการโฆษณาชวนเชื่อได้ ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง ซึ่งทางการสหรัฐฯ เรียกร้องให้จีนเลิกบิดเบื อนและขอให้มีการแข่งขันด้านข้ อมูล ข่าวสาร ค่านิยมต่างๆ อย่างยุติธรรม

จีนโต้ สหรัฐฯ เองที่ "บิดเบือน" ข้อมูล

ทางการจีนโต้ตอบรายงานดังกล่ าวของสหรัฐฯ อ้างว่าตัวรายงานเองเป็น "การบิดเบือนข้อมูลข่าวสารที่ นำเสนอแบบไม่ตรงกับข้อเท็จจริ งและความเป็นจริง"

โฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนโต้ ตอบอีกว่า "สหรัฐฯ เองนั่นแหละที่คิดค้นวิธี การหลอกใช้พื้นที่ข้อมูลข่ าวสารโลก" และระบุอีกว่า "เป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ให้ เห็นอย่างทะลุปรุโปร่งอีกครั้ งว่าสหรัฐฯ นั้นเป็น 'จักรวรรดิแห่งการลวงหลอก' "

