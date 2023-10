งานศึกษาพบ 'ฉากหลังประชุมออนไลน์' ส่งผล 'ความประทับใจแรกพบต่อคนทำงาน'

งานศึกษาพบ "ฉากหลังการประชุมออนไลน์" ส่งผลต่อความประทับใจแรกพบต่อคนทำงาน โดยเฉพาะความน่าเชื่อถือและการที่คนอื่นมองว่ามีความสามารถ หากประชุมออนไลน์หน้า "ต้นไม้และชั้นวางหนังสือ" จะถูกมองในแง่บวกมากที่สุด

17 ต.ค. 2566 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเดอแรม (Durham University) ค้นพบว่าหากอยากให้ผู้คนมองว่าเรามีความน่าเชื่อถือและความสามารถ ในการประชุมออนไลน์ควรให้ผู้ร่วมประชุมเห็นต้นไม้หรือชั้นวางหนังสือข้างหลังเรา และที่สำคัญควรยิ้ม

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดการรับรู้ตามฉากหลังต่างๆ ได้แก่ พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่อยู่อาศัยแต่เบลอภาพไว้ ต้นไม้ในที่อยู่อาศัย ชั้นวางหนังสือ ผนังว่างเปล่า และภาพวอลรัสบนภูเขาน้ำแข็งอันแปลกประหลาด การทดลองใช้ภาพของผู้ประชุมออนไลน์ทั้งชายและหญิง โดยแต่ละคนยิ้มหรือแสดงสีหน้าเป็นกลาง โดยอิงกับฉากหลังต่างๆ

ผู้เข้าร่วมในการศึกษานี้จะต้องประเมินว่าพวกเขามองผู้ประชุมออนไลน์ที่มีฉากหลังในแต่ละรูปแบบ ว่ามีความสามารถและน่าเชื่อถือเพียงใดด้วยการให้คะแนน ผลการศึกษาพบว่าผู้ประชุมออนไลน์หน้าชั้นหนังสือหรือต้นไม้ในบ้าน มักถูกมองว่าน่าเชื่อถือและมีความสามารถมากกว่า ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่เบลอฉากหลังที่เป็นที่อยู่อาศัยหรือภาพใช้ภาพแปลกๆ จะถูกมองว่ามีความสามารถและน่าเชื่อถือน้อยกว่า นอกจากนี้ผู้ประชุมออนไลน์ที่ยิ้มแย้มยังถูกมองว่ามีความน่าเชื่อถือและมีความสามารถ มากกว่าผู้ที่แสดงสีหน้าเป็นกลาง



ตัวอย่าง: A) ผู้หญิงที่แสดงสีหน้ามีความสุขกับฉากหลังที่มีต้นไม้ B) ผู้ชายที่แสดงสีหน้ามีความสุขบนกับฉากหลังที่มีชั้นวางหนังสือ C) ผู้หญิงที่แสดงสีหน้ามีความสุขบนกับฉากหลังที่เป็นที่อยู่อาศัย D) ผู้ชายที่แสดงสีหน้าเป็นกลางกับฉากหลังที่อยู่อาศัยเบลอภาพไว้ E ผู้หญิงที่แสดงสีหน้าเป็นกลางกับฉากหลังที่ว่างเปล่า F) ผู้ชายที่แสดงสีหน้าเป็นกลางกับพื้นหลังแปลกใหม่ | ที่มาภาพ: Cook et al., 2023, PLOS ONE, CC-BY 4.0

เมื่อเปรียบเทียบด้านเพศ โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงจะได้รับคะแนนความน่าเชื่อถือและความสามารถที่สูงกว่าในการใช้ฉากหลังต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การศึกษาระบุว่าผู้หญิงที่เบลอฉากหลังที่อยู่อาศัยถูกมองว่าน่าเชื่อถือพอๆ กันกับผู้หญิงที่มีต้นไม้หรือชั้นวางหนังสือเป็นฉากหลัง อาจกล่าวได้ว่าฉากหลังของพื้นที่อยู่อาศัย มีอิทธิพลต่อการรับรู้ทางภาพลักษณ์ต่อผู้ชายในทางลบมากกว่า

“การวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าฉากหลัง Zoom ของเราส่งผลต่อความประทับใจครั้งแรกที่เราทำได้อย่างไร” แพดดี้ รอสส์ (Paddy Ross) ศาสตราจารย์ภาควิชาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเดอแรม ผู้ร่วมเขียนการศึกษานี้กล่าวในการแถลงข่าว “หากคุณต้องการให้เห็นว่าคุณน่าเชื่อถือและมีความสามารถ มีฉากหลังการประชุมออนไลน์บางอย่างที่คุณควรใช้ และบางอย่างคุณควรหลีกเลี่ยงอย่างแน่นอน”

ทีมงานวิจัยยังตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นในการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ พวกเขายังสนใจสำรวจผลกระทบของฉากหลังการประชุมออนไลน์ในบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าการศึกษานี้ใช้รูปภาพของคนผิวขาวเป็นหลัก

การศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสาร PLoS ONE

ที่มา:

Zoom backgrounds could influence how competent and trustworthy you appear (Study Finds, 28 September 2023)