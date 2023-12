อียู-แคนาดา-อังกฤษ คว่ำบาตรรัฐบาลทหารพม่า -ธุรกิจใกล้ชิดเผด็จการเพิ่ม

'จัสติสฟอร์เมียนมาร์' เผยชาติตะวันตกคว่ำบาตรรัฐบาลทหารพม่าและเครือข่ายเพิ่ ม รวมทั้งเรียกร้องให้หยุดยั้งกองทัพพม่าไม่ให้กระทำทารุณต่อประชาชน แซฟไฟร์กรุ๊ปหนึ่งในบริษัทของทุนมินลัตที่ถูกคว่ำบาตร มี ส.ว. อุปกิต ปาจรียางกูร ของไทยเอี่ยวด้วย

15 ธ.ค. 2566 องค์กรเรียกร้องประชาธิ ปไตยและต่อต้านเผด็จการทหารพม่า จัสติสฟอร์เมียนมาร์ (Justice For Myanmar) แถลงการณ์แสดงความพอใจที่กลุ่ มประเทศสหภาพยุโรป, แคนาดา และอังกฤษ ร่วมกันเพิ่มการคว่ำบาตรรัฐบาลทหารพม่าและบุคคลที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งเรียกร้องให้มีมาตรการต่ อจากนี้เพื่อหยุดยั้งกองทัพพม่าไม่ให้ก่อเหตุทารุณประชาชน

องค์กรจัสติสฟอร์เมียนมาร์ระบุ ว่า พวกเขายินดีกับการประกาศคว่ำ บาตรรอบล่าสุดต่อรัฐบาลทหารพม่าและผู้คนที่เกี่ ยวข้อง ในช่วงที่กองทัพพม่าได้ก่ อสงครามสร้างความหวาดผวาให้ ประชาชนอย่างรุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้ จัสติสฟอร์เมียนมาร์เรียกร้ องให้รัฐบาลประเทศต่างๆ ยกระดับการคว่ำบาตรแบบมี การประสานงานกันให้มากขึ้ นโดยเร็ว

การคว่ำบาตรครั้งล่าสุดเกิดขึ้ นในช่วงที่รัฐบาลทหารพม่าเริ่มสู ญเสียเขตแดนและอำนาจการควบคุมพื้ นที่ต่างๆ หลังจากที่กองทัพพม่าได้ก่ อการรัฐประหารครั้งล่าสุดเป็ นเวลาผ่านมา 3 ปีแล้ว

สหภาพยุโรปเปิดเผยในแถลงการณ์ เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ที่ผ่านมาว่า พวกเขาได้เพิ่มมาตรการคว่ำ บาตรต่อบุคคล 4 คน และนิติบุคคลอีก 2 ราย ในช่วงที่พม่ายังคงมีสถานการณ์ ย่ำแย่อย่างต่อเนื่อง

แซฟไฟร์กรุ๊ป หนึ่งในบริษัทที่ถูกคว่ำบาตร มี ส.ว. ไทยเอี่ยวด้วย

ในรายชื่อบุคคลที่ถูกคว่ำ บาตรในครั้งนี้มีรัฐมนตรีของพม่ ารวมอยู่ด้วย 1 ราย และมีสมาชิกสภาบริหารแห่งรัฐ (SAC) ซึ่งเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้ นโดยเผด็จการทหารอีก 2 ราย และมีผู้บัญชาการกองทัพที่มีส่ วนเกี่ยวข้องกับการสั่งโจมตี ทางอากาศต่อพลเรือนชาวพม่าอีก 1 นาย นอกจากนี้ยังมีบริษัท 2 แห่งที่ทำรายได้ให้กับทหารพม่าและจัดหาอาวุธกับยุ ทโธปกรณ์อื่นๆ ที่กองทัพพม่านำไปใช้ คือบริษัทเครือสตาร์แซฟไฟร์กรุ๊ ป และบริษัท Royal Shune Lei จำกัด ต่างก็ถูกคว่ำบาตรด้วยเช่นกัน

การคว่ำบาตรในครั้งนี้จะเป็ นการอายัดทรัพย์สินและปิดกั้ นการจัดหาเงินทุนหรือทรั พยากรทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะนำมาให้กับพวกเขาเองหรื อเป็นผลกำไรของพวกเขาก็ล้วนถู กห้ามทั้งสิ้น นอกจากนี้แล้วผู้ที่ถูกคว่ำ บาตรยังจะถูกห้ามเดินทางไปที่ ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปด้วย

หนึ่งในบริษัทที่ถูกคว่ำ บาตรในครั้งนี้คือ สตาร์แซฟไฟร์กรุ๊ป เป็นบริษัทที่มี ทุนมินลัต อดีตผู้นำระดับสูงของกองทัพพม่ าที่มีความใกล้ชิดกับมินอ่องหล่าย เป็นเจ้าของ และมีอุปกิต ปาจรียางกูร ส.ว.ไทย เป็นผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิ จของบริษัทแห่งนี้

แถลงการณ์ของจัสติสฟอร์เมี ยนมาร์ระบุว่า สตาร์แซฟไฟร์กรุ๊ป เป็นกลุ่มธุรกิจเล่นพรรคเล่ นพวกของกลุ่มคนที่มีความใกล้ชิ ดกับครอบครัวของมิ นอ่องหล่าย ซึ่งลูกๆ ของมินอ่องหล่ายหลายคนถูกจับกุ มในช่วงที่มีการปราบปรามยาเสพติ ดในไทย ซึ่งส่งผลให้ทุนมินลัต ผู้ก่อตั้งสตาร์แซฟไฟร์กรุ๊ป ถูกจับกุมและคุมขังอยู่ ในไทยตอนนี้ด้วยข้อหาค้ายาเสพติ ดและฟอกเงิน

บริษัท Royal Shune Lei จำกัด เป็นบริษัทค้าอาวุธให้กับกองทั พพม่า เป็นครั้งแรกที่พวกเขาถูกคว่ำ บาตร ซึ่งก่อนหน้านี้จัสติสฟอร์เมี ยนมาร์เคยเน้นย้ำให้เห็นว่าบริ ษัทนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ าอาวุธและสินค้าที่สามารถดั ดแปลงเป็นอาวุธได้โดยมีแหล่งที่ มาจากรัสเซียและเซอร์เบีย บริษัทดังกล่าวนี้ยังได้เป็นตั วกลางในการซื้อขายอาวุ ธจากเกาหลีเหนือให้กับพม่าเมื่ อปี 2565 ด้วย

บุคคลที่ถูกคว่ำบาตรในครั้งนี้ ได้แก่กองทัพพม่า SAC 3 ราย Nyo Saw, Wunna Maung Lwin และ Hmu Htan กับผู้บัญชาการกองทัพภาคพื้นที่ ตะวันออก Hla Moe โดยที่ Nyo Saw เป็นขาใหญ่ของวงการธุรกิจมาเฟี ยของเผด็จการทหารพม่า เขาดำรงตำแหน่งเป็นประธานบรรษั ทเมียนมาร์อิโคโนมิคและเป็ นสมาชิกกรรมาธิการปริวรรตเงิ นตราระหว่างประเทศด้วย

อังกฤษคว่ำบาตรเครือข่ายต้มตุ๋ นไซเบอร์-บ่อนคาสิโนในเมืองใหม่ 'ชเวก๊กโก่'

นอกจากอียูแล้วในช่วงเวลาไล่เลี่ ยกันคือวันที่ 8 ธ.ค. 2566 สหราชอาณาจักรก็ออกมาตรการคว่ำ บาตรบุคคลในพม่าหลายคนที่มีส่ วนเกี่ยวข้องกับแหล่งใช้ แรงงานทาสไซเบอร์และคาสิโนผิ ดกฎหมาย หนึ่งในนั้นคือ เสอจื้อเจียง นักธุรกิจเชื้อสายจีนที่ได้สั ญชาติกัมพูชา เจ้าของโครงการเมืองใหม่ “ชเวก๊กโก่” ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัท Yatai International Holding Group เขาถูกจับกุมตัวในไทยเมื่อปี 2565

ในวันที่ 8 ธ.ค. 2566 แคนาดาได้ทำการคว่ำบาตรเป็นครั้ งที่ 2 ต่อ มินอ่องหล่าย ผู้ที่จัสติสฟอร์เมียนมาร์ระบุ ว่าเป็น "อาชญากรสงคราม" ที่ทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมสงคราม และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ รวมถึงเป็นผู้นำก่อการรัฐประหาร โดยในครั้งนี้แคนาดาใช้ กฎหมายเทียบเคียงกฎหมายแมกนิ ตสกีฉบับของแคนาดาคือกฎหมาย "ความยุติธรรมต่อเหยื่อของเจ้ าหน้าที่ต่างชาติที่ฉ้อฉล" ในการคว่ำบาตร ก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 หลังเกิดรัฐประหาร แคนาดาได้สั่งคว่ำบาตรมินอ่ องหล่ายภายใต้มาตรการกำกับดู แลเศรษฐกิจพิเศษ (พม่า)

Yadanar Maung กล่าวว่า การคว่ำบาตรครั้งล่าสุดเหล่านี้ เป็นเรื่องน่ายินดี ในฐานะเป็นความก้าวหน้าอีกชั้ นหนึ่งในการสกัดกั้นแหล่งเงินทุ นและอาวุธของฝ่ายกองทัพ ซึ่งใช้ในการก่ อการร้ายต่อประชาชน

นอกจากนี้ Maung ยังแสดงความยินดีที่อังกฤษคว่ำ บาตรกลุ่มคนที่อยู่ในเครือข่ ายอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งดำเนิ นการโดยกลุ่มติดอาวุธที่อยู่ ภายใต้การสั่งการของกองทัพพม่า บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ละเมิดสิ ทธิมนุษยชนร้ายแรงอย่างการค้ ามนุษย์ การใช้แรงงานทาสในสถานปฏิบัติ การต้มตุ๋นทางไซเบอร์ รวมถึงบ่อนคาสิโนผิ ดกฎหมายและการฟอกเงิน

"กองทัพพม่าเป็นผู้ที่ อยู่ในตำแหน่งสูงสุดของเครือข่ ายอาชญากรรมเหล่านี้ ภัยคุกคามที่พวกเขาก่อกับภูมิ ภาคอาเซียนและที่อื่นๆ จะไม่สามารถขจัดให้หายไปได้ จนกว่าแก็งอาชญากรกองทัพพม่ าจะถูกรื้อถอนและประเทศพม่ ากลายเป็นสหพันธรัฐประชาธิปไตย" Maung กล่าว

อย่างไรก็ตาม Maung ก็เรียกร้องให้ต่างชาติดำเนิ นการมากกว่านี้และเร็วกว่านี้ ในการตัดท่อน้ำเลี้ยงของกองทัพพม่า "พวกเราขอเรียกร้องให้รั ฐบาลประเทศต่างๆ ยกระดับการคว่ำบาตรและทำมันในลั กษณะที่มีการประสานงานกันมากขึ้ นเพื่อความยุติธรรมและหลั กการภาระความรับผิดชอบ" Maung กล่าว

อียูประกาศจะคว่ำบาตรกองทัพพม่ าเพิ่ม ถ้ายังโจมตีพลเรือน-ถ่วงเจรจาสันติ

ทางอียูระบุอีกว่ามาตรการคว่ำ บาตรโดยการจำกัดทางการเงินล่าสุ ดนี้ เป็นมาตรการที่ควบคู่ไปกั บการคว่ำบาตรด้วยการที่อียูระงั บการให้ความช่วยเหลือทางการเงิ นโดยตรงต่อรัฐบาลและระงับการช่ วยเหลือทั้งหมดจากอียูที่ อาจจะถูกมองว่าเป็นการให้ ความชอบธรรมแก่รัฐบาลทหารพม่า

อียูระบุอีกว่า พวกเขามีความกั งวลอย่างมากต่อการที่พม่ายั งคงมีการยกระดับความรุนแรงมากขึ้ น และสถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปสู่ การสู้รบที่ยืดเยื้อโดยมี ความเกี่ยวข้องกับการเมืองระดั บภูมิภาค ทางอียูยังได้ประณามเรื่องที่ กองทัพพม่ายังคงทำการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนร้ายแรง เช่น การทารุณกรรม, ความรุนแรงบนฐานของเรื่ องเพศสภาพและเพศวิถี, การปราบปรามบุคคลในภาคประชาสั งคม ผู้คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและนั กข่าว, การโจมตีประชากรพลเรือน ซึ่งรวมไปถึงชนกลุ่มน้อยทางชาติ พันธุ์และทางศาสนาด้วย

อียูระบุว่า สภาบริการแห่งรัฐ (SAC) ของรัฐบาลทหารพม่ายังมั กจะทำการขัดขวางการจัดเจรจาหารื อสันติภาพในแบบที่ครอบคลุมผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ในช่วงเดียวกับที่มีการใช้ ความรุนแรงแบบไม่แยกแยะต่อพลเรื อนที่ไร้อาวุธ ที่เห็นได้ชัดคือการโจมตี ทางอากาศซ้ำๆ หลายครั้ง เนื่องจากสถานการณ์ในพม่าไร้ ความคืบหน้า ทางอียูเปิดเผยมาก่อนหน้านี้ หลายครั้งว่าพวกเขาพร้อมที่ จะใช้มาตรการที่เข้มงวดยิ่งกว่ านี้ต่อคนที่มีส่วนรับผิ ดชอบในการทำลายประชาธิ ปไตยและหลักนิติธรรม มีส่วนในการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนร้ายแรงในพม่า

ทางอียูได้ประณามการทำรั ฐประหารของพม่ามาตั้งแต่ที่เริ่ มเกิดรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และต่อมาก็มีมาตรการจำกัดและคว่ำ บาตรต่อฝ่ายเผด็จการทหารอย่างต่ อเนื่องมาเรื่อยๆ หลายครั้ง ตั้งแต่ 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

เรียบเรียงจาก

JFM WELCOMES LATEST CANADIAN, EU AND UK SANCTIONS ON THE MYANMAR JUNTA AND ITS ASSOCIATES, AND CALLS FOR FURTHER MEASURES TO END MASS ATROCITIES, Justice For Myanmar, 12-12-2023

https://www.justiceformyanmar. org/press-releases/jfm- welcomes-latest-canadian-eu- and-uk-sanctions-on-the- myanmar-junta

Myanmar/Burma: Council adds 4 persons and 2 entities to EU sanctions list in eighth round of sanctions, ECC EU, 11-12-2023

https://www.consilium.europa. eu/en/press/press-releases/ 2023/12/11/myanmar-burma- council-adds-4-persons-and-2- entities-to-eu-sanctions-list- in-eighth-round-of-sanctions/

STAR SAPPHIRE COMPANIES FUNNELLING ARMS AND MONEY TO MILITARY, Justice For Myanmar, 26-04-2022

https://www.justiceformyanmar. org/stories/star-sapphire- companies-funnelling-arms-and- money-to-military