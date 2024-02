เพจกระทรวงลบโพสต์หลังทัวร์ลง ข่าว รมว.ศึกษาฯไทยพบทูตเกาหลีเหนือ หยอดหวังไปเยือนศึกษาเรียนรู้บ้านเขา

เฟซบุ๊กเพจ 'ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.' ลบโพสต์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ข่าว รมว.ศึกษาฯ ของไทย พบทูตเกาหลีเหนือ พร้อมหยอดเป็นประเทศที่ผู้คนที่มีวินัย สามารถรักษาวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม แถมหวังไปเยือนเพื่อศึกษาและเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา

ภาพบันทึกจากเฟซบุ๊กเพจ 'ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.' ก่อนลบโพสต์ดังกล่าวหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์

7 ก.พ.2567 หลังจากมีผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คขุดโพสต์จากเฟซบุ๊ก ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ. ที่ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับคิม เช พง เอกอัครทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทย หรือเกาหลีเหนือ เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ที่ผ่านมา ในโอกาสเข้าเยี่ยมเพื่อแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่ง พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการศึกษาระหว่างสองประเทศ จนเกิดการส่งต่อกันอย่างแพร่หลาย และกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างในโซเชียลมีเดียไทยนั้น

ล่าสุดวันนี้ (7 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวตรวจสอบเฟซบุ๊กแฟนเพจ ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ. กลับไม่พบโพสต์ดังกล่าวแล้ว

อย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ URL https://om.moe.go.th/ศธ-หารือ-สาธารณรัฐประชาธ/ ยังปรากฏข่าวประชาสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่

ภาพบันทึกบางส่วนจากเว็บไซต์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

เนื้อหาบางส่วนระบุด้วยว่า รมว.ศึกษาธิการ ของไทย กล่าวว่า ในด้านการศึกษา ศธ. มีนโยบายหลักในการมุ่งเน้นให้ผู้เรียน “เรียนดี มีความสุข” เมื่อมีความสุขจะทำให้มีผลการเรียนที่ดี ทั้งยังมุ่งมั่นให้ครูมีความสุขกับการสอน และมีนโยบาย “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime)” ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกช่วงวัย ทั้งนี้ รมว.ศธ. ได้แสดงความชื่นชมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ในการสร้างระเบียบวินัยของเด็กและเยาวชน ความรักชาติ และการเคารพผู้นำประเทศ โดยทาง ศธ. จะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากได้รับการสนับสนุนทางด้านการศึกษา รวมถึงทราบแนวทางการปลูกฝังความเป็นระเบียบวินัยแก่นักเรียนที่เป็นประโยชน์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

“ผมเองเชื่อว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีนอกจากจะมีผู้คนที่มีวินัยแล้ว ยังสามารถรักษาวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมไว้ หากมีโอกาส หวังว่าจะได้ไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เพื่อศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมรวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา” พล.ต.อ.เพิ่มพูน กล่าว

ภาพบันทึกบางส่วนจากเว็บไซต์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

อย่างไรก็ตามย้อนไปเมื่อ 16 มี.ค.2565 เฟซบุ๊กแฟนเพจ 'คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช' ของ กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศึกษาธิการ) ขณะนั้นก็เคยโพสต์ภาพพร้อมรายงานว่า ภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เเละนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (กัลยา โสณพนิช) ในฐานะประธานอนุกรรมการ Coding แห่งชาติ ด้านการสร้างความตระหนักรู้ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ฯ เข้าร่วมหารือกับและความร่วมมือ กับเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือ(คิม เช พง (H.E. Mr. Kim Je Bong) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจําประเทศไทย (เกาหลีเหนือ) ในหลากหลายมิติ ด้านการศึกษา การเกษตร ด้านอุปกรณ์การเเพทย์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม บนมิติ Coding for all ณ สถานทูตเกาหลีเหนือประจำประเทศไทย

ภาพบันทึกจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ 'คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช' รมว.ศึกษาธิการขณะนั้นเมื่อวันที่ 16 มี.ค.2565