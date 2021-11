กสม. ชี้ประมงไทยยังใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ แนะให้หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่รัฐเข้าตรวจสอบ

กสม. ชี้ยังมีการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทย เผยผลการลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต พบประชาชนจำนวนมากไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ ขณะที่ครอบครัวสูงวัยใน กทม. ไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้กว่าสามสิบปี

25 พ.ย. 2564 วันนี้ (25 พ.ย. 2564) เวลา 10.30 น. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โดยวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยภาณุพันธ์ สมสกุล ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวั งและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุ ษยชน แถลงข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 9/2564 โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ 2 เรื่อง คือ ผลการตรวจสอบกรณี “ฮิวแมนไรทส์ วอทช์” เผยแพร่รายงานสถานการณ์สิทธิมนุ ษยชนในประเทศไทย ปี 2564 ชี้ยังมีการละเมิดสิทธิฯ ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคั บในอุตสาหกรรมประมงไทยจริง และสิทธิในการเข้าถึงระบบสาธารณปโภคพื้นฐานของประชาชนใน จ.ภูเก็ต

วสันต์ ภัยหลีกลี้

ตามที่องค์กรฮิวแมนไรทส์ วอทช์ (Human Rights Watch: HRW) เผยแพร่รายงานสถานการณ์สิทธิมนุ ษยชนทั่วโลก ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 (World Report 2021) ซึ่งมีการนำเสนอสถานการณ์ด้านสิ ทธิมนุษยชนของประเทศไทยในช่วงปี 2563 หลายประเด็น โดยในประเด็นผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่พักพิง และแรงงานข้ามชาติ มีการรายงานว่า “แม้ว่ารัฐบาลจะดำเนินการปฏิรู ปอุตสาหกรรมประมง แต่ยังคงมีแรงงานข้ามชาติ จำนวนมากที่ต้องเผชิญกับการบั งคับใช้แรงงาน การตกเป็นแรงงานขัดหนี้ ของนายหน้าจัดหางาน การไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ การได้รับค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่ าแรงขั้นต่ำ และการได้รับค่าจ้างล่าช้าเป็ นเวลาหลายเดือน โดยในปี 2563 รัฐบาลสหรัฐอเมริกายังคงระบุให้ สินค้าจากอุตสาหกรรมประมงไทยอยู่ ในรายการสินค้าที่ผลิ ตโดยแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor)”

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2564 กสม.ได้พิจารณารายงานสถานการณ์ ดังกล่าวแล้วเห็นว่า ประเด็นที่มีการกล่าวอ้างว่ามี การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ แรงงาน อยู่ในหน้าที่และอำนาจของ กสม. จึงมีมติให้มีการตรวจสอบ โดยมีหนังสือสอบถามข้อเท็จจริ งไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ ยวข้อง ลงพื้นที่และรับฟังข้อเท็จจริ งจากองค์กรภาคประชาสังคม ผู้แทนของสมาคมการประมง องค์กรฮิวแมนไรทส์ วอทช์ ประจำภูมิภาคเอเชีย รวมถึงพยานบุคคลและตั วแทนแรงงานข้ามชาติ

จากการตรวจสอบพบว่า เรื่องการใช้แรงงานเด็ กและแรงงานบังคับในอุ ตสาหกรรมประมง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้บัญญัติห้ามมิให้จ้างเด็ กอายุต่ำกว่า 15 เป็นลูกจ้าง ส่วนกรณีที่มีการจ้างเด็กอายุต่ำ กว่า 18 ปี ให้นายจ้างต้องปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์ที่กำหนดโดยเคร่งครัด ในขณะที่งานประมงทะเลนั้น กฎกระทรวงคุ้ มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.2557 ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ห้ามนายจ้างจ้างลูกจ้างที่มี อายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในเรือประมง ซึ่งจากการตรวจสอบเห็นว่าในปี 2563 ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกั บการกระทำความผิดในเรือประมง แต่ยังคงเกิดขึ้นในกิจการต่อเนื่ องเกี่ยวกั บการทำประมงและภาคการบริการ ซึ่งมีการจ้างแรงงานเด็กอายุต่ำ กว่า 15 ปี และให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุ ต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในระหว่างเวลา 22.00-06.00 น. อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยอยู่ระหว่างการดำเนินคดี หรือกรณีกระทำความผิดฐานค้ามนุ ษย์ในรูปแบบการแสวงประโยชน์ จากการบังคับใช้แรงงานหรือบริ การ ซึ่งมีผู้เสียหายเป็นเด็กหญิงสั ญชาติกัมพูชา โดยผู้กระทำไม่ใช่บุคคลสัญชาติ ไทย

ส่วนกรณีการใช้แรงงานบังคับ ปัญหาที่เกิดขึ้นในปี 2563 มีลักษณะที่เข้าข่ ายการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ ให้การช่วยเหลือผู้เสี ยหายจากการค้ามนุษย์ในรู ปแบบการถูกแสวงประโยชน์ด้ วยการบังคับใช้แรงงานในงานประมง หรือกรณีกองบังคั บการปราบปรามการค้ามนุษย์ รายงานว่า มีคดีที่ผู้เสียหายมีอายุระหว่ าง 22-34 ปี แต่กรณีดังกล่าวเป็ นการกระทำความผิดของเรือประมงสั ญชาติอื่นและผู้กระทำไม่ใช่บุ คคลสัญชาติไทย และหากพิจารณาตาม “ตัวชี้วัดภาวะแรงงานบังคับ” ซึ่งจัดทำโดยโครงการปฏิบัติ การพิเศษขององค์การแรงงานระหว่ างประเทศเพื่อขจัดการใช้ แรงงานบังคับ (ILO’s Special Action Programme to Combat Forced Labour: SAP-FL) อาทิ การไม่จ่ายค่าจ้าง พบว่ายังคงเกิดกรณีการไม่จ่ายค่ าจ้างให้แก่แรงงานข้ามชาติที่ ทำงานในเรือประมง อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และเข้าข่ายการบังคับใช้ แรงงานตามเกณฑ์ตัวชี้วั ดภาวะแรงงานบังคับข้างต้น

สำหรับการแก้ไขปัญหาข้างต้นนั้น รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดั งกล่าวอย่างต่อเนื่อง แม้การดำเนินการจะยังไม่ สามารถขจัดการใช้แรงงานเด็ กและแรงงานบังคับได้อย่างสมบู รณ์ แต่ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าทั้ งในเชิงของการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดปัญหาให้มีจำนวนลดน้อยลง รวมทั้งมีกระบวนการบังคับใช้ กฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น มีความพยายามเพื่อถอดสินค้ าไทยออกจากรายการสินค้าที่ผลิ ตโดยแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor) โดยมีนโยบายและแนวทางการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ซึ่งมีกระทรวงแรงงานเป็นหน่ วยงานหลัก

อย่างไรก็ตาม การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคั บในอุตสาหกรรมประมงไทยเป็นปั ญหาสิทธิมนุษยชนที่ ปรากฏมาโดยตลอดและส่ งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติซึ่งมี จำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ กสม. ในคราวประชุมด้านการคุ้ มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2564 จึงมีมติให้มีข้ อเสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางในการส่งเสริมและคุ้ มครองสิทธิมนุษยชนต่อคณะรั ฐมนตรีเพื่อมอบหมายหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ สรุปได้ดังนี้

(1) ให้คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่ งชาติ คณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจั ดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่ เลวร้าย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกั บการกระทำความผิดฐานใช้ แรงงานเด็กและแรงงานบังคับอย่ างเคร่งครัดโดยไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมกันนี้ ต้องปรับมาตรการในการดำเนิ นการให้สามารถรองรับกั บสถานการณ์แทรกซ้อนอื่นๆ ได้ด้วย โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(2) ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่ วยงานหลักในการบูรณาการระหว่ างหน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ ยวกับการป้องกันการใช้แรงงานเด็ กและแรงงานบังคับ

(3) คณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจั ดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่ เลวร้าย ต้องเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ องค์กรเอกชนและองค์กรภาคประชาสั งคมมีบทบาทในการตรวจสอบปั ญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบั งคับในอุตสาหกรรมประมง อ้อย เครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างรอบด้าน นอกจากการตรวจสอบโดยหน่ วยงานของรัฐ

ทั้งนี้ จะได้เผยแพร่รายงานนี้ให้ ประชาชนได้รับทราบเป็นการทั่ วไปด้วย

กสม.ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ ตพบประชาชนจำนวนมากเข้าไม่ถึงสิ ทธิในสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 ปรีดา คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต ตามที่ประชาชน 19 ชุมชนได้ร้องเรียนต่ อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ (กสม.) ว่าไม่สามารถเข้าถึงระบบไฟฟ้ าและน้ำประปาได้ ซึ่งชุมชนดังกล่าวกระจายอยู่ทั้ ง 3 อำเภอของ จ.ภูเก็ต เช่น ชุมชนกิ่งแก้ว ชุมชนราไวย์ ชุมชนโหนทรายทอง ชุมชนหินลูกเดียว และชุมชนสระต้นโพธิ์ จากการรับฟังข้อเท็จจริงจากผู้ แทนเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภู เก็ตและตรวจสอบสภาพพื้นที่พบว่า บางส่วนเป็นพื้นที่ที่มีข้อพิ พาทระหว่างเอกชนด้วยกัน ขณะที่บางส่วนเป็นพื้นที่ของรัฐ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่ า กระทรวงคมนาคม และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยสภาพปัญหาในภาพรวมพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน จึงขาดความมั่นคงในที่อยู่อาศั ยและส่งผลกระทบต่อเนื่ องในการเข้าถึงสิทธิในการใช้ ไฟฟ้าและน้ำประปา

ประชาชนเหล่านี้ไม่สามารถยื่ นคำร้องขอใช้ไฟฟ้าและน้ำ ประปาได้เพราะไม่ได้รับอนุ ญาตจากเจ้าของพื้นที่ หรือหากขอใช้ได้ก็ต้องเสียค่ าใช้จ่ายที่สูงกว่าอัตราปกติ ทำให้ต้องใช้วิธีการพ่ วงกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาจากบ้ านหลังอื่น โดยต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในแต่ ละเดือนที่สูงกว่าประชาชนทั่วไป 3-4 เท่า โดยบางส่วนเป็นหนี้ค่าไฟฟ้ าสะสมหลายเดือนและถูกตั ดกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังไม่สามารถขอรับสิทธิช่วยเหลื อจากภาครัฐได้โดยตรง เช่น การขอลดค่าน้ำค่าไฟในช่ วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ มีประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า 2,000 ครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ ขาดโอกาสในการเข้าถึงความช่ วยเหลือจากรัฐและมีรายได้น้อย

“กสม. มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รั บผลกระทบจากปัญหาการเข้าไม่ถึ งไฟฟ้าและน้ำประปาทั้ง 19 ชุมชน ซึ่งถือเป็นปัญหาที่กระทบต่อสิ ทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรได้ รับและเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้ องจัดหาให้ตามรัฐธรรมนูญ” นางปรีดา คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวและว่า จะเสนอรายงานการลงพื้นที่และรั บฟังปัญหาของประชาชนในครั้งนี้ ต่อที่ประชุม กสม. เพื่อพิจารณา ตลอดจนมีข้อเสนอแนะไปยังรั ฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอั นจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่ งยืนต่อไป

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2564 นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและรั บฟังปัญหากรณีผู้ร้องรายหนึ่ งอายุ 61 ปี ประกอบอาชีพทำสวน อาศัยอยู่กับพี่สาวอายุ 73 ปี ขอความช่วยเหลือมายัง กสม. เนื่องจากที่ดินซึ่งอาศัยมาตั้ งแต่เกิดถูกหมู่บ้านจัดสรรล้ อมรอบ ไม่มีทางออกสู่สาธารณะทำให้ไม่ มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้นานกว่ าสามสิบปี โดยผู้ร้องต้องรองน้ำฝนใส่โอ่ งและใช้สารส้มทำให้น้ำ ตกตะกอนเพื่อใช้อุปโภคบริโภค และใช้เทียนไขช่วยให้แสงสว่าง นอกจากนี้ยังได้รั บความลำบากในการเดินทางเข้าออก โดยต้องปีนบันไดข้ามกำแพงรั้ วคอนกรีตของหมู่บ้านจัดสรร ขนาดความสูง 1.75 เมตร เพื่อผ่านไปทางสาธารณะ ทำให้ได้รั บความยากลำบากในการใช้ชีวิ ตประจำวัน

กรณีดังกล่าว กสม.ได้ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่ วยเหลือ ทั้งในเรื่องไฟฟ้า น้ำประปา และทางเข้าออก ตลอดจนการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ แล้ว ซึ่งผู้อำนวยการสำนั กงานเขตบางเขนก็ได้ร่วมลงพื้นที่ และจะหารือกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ อหาทางบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ ร้องและหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป

“เรื่องนี้เป็นเรื่องสิทธิที่ จะเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้ นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิ ตของประชาชนที่รัฐจะต้องจัดหรื อดำเนินการให้มีอย่างทั่วถึ งตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามที่มาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันระบุ ไว้ นอกจากนั้นยังเป็นเรื่องสิทธิที่ จะมีคุณภาพขีวิตที่ดีอีกด้วย” วสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกล่ าว