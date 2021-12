คนไทยในหลายประเทศ จัดกิจกรรม '5 ธันวาฯ บอกลา 112'

Thai Rights Now จัดกิจกรรมชุมนุม "5 ธันวาฯ บอกลา 112" หวังสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการบังคับใช้ ม.112 อย่างรุนแรงและขัดต่อหลักมนุษยชนสากล เรียกร้องไปถึงพรรคการเมืองชูการยกเลิก กม.นี้ เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของพรรคด้วย

5 ธ.ค.2564 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า วันนี้ เนื่องในวันครบรอบ 61 ปี วันชาติไทย กลุ่มเครือข่ายสมาชิก Thai Rights Now จัดกิจกรรมชุมนุม "5 ธันวาฯ บอกลา 112" โดยระบุว่าเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงพูดและแสดงออกในประเทศไทย รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการบังคับใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หรือกฎหมายมาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของไทยอย่างรุนแรงและขัดต่อหลักมนุษยชนสากล

โดยแต่ละประเทศจัดตามเวลาท้องถิ่นดังนี้ ซิดนีย์ ออสเตรเลีย ที่ศาลาว่า การซิดนีย์ เวลา 17:30 น. เฮลซิงกิ ฟินแลนด์ ที่ Senate Square เวลา 13:00 น., ออสโล นอร์เวย์ ที่ Vinderen เวลา 12:00 น., โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก ที่ Rådhuspladsen เวลา 11:00 น., เอดินบะระ สก๊อตแลนด์ ที่ The Meadows เวลา 11:00 น. และที่ บอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐรัอเมริกา ที่จัตุรัตสภูมิพลฯ ตามกำหนดการระบุจะจัดเวลา 12:00 น. นอกจากนี้ยังมี รอตเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ ที่ Markthal จัดไปเมื่อวันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา รวมทั้งที่โปแลนด์จัดกิจกรรมออนไลน์

ภาพจากเพจ The Australian Alliance for Thai Democracy ออสซี่ ขยี้เผด็จการ, THAIS RISE UP in Scotland, Free Thai Movement in Denmark, คน "ไท" ในฟินแลนด์ และ THAI EUDEM กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นักเรียนไทยในยุโรป

กลุ่มเครือข่ายสมาชิก Thai Rights Now ระบุด้วยว่า การปฏิวัติสยามในปี 1932 ประเทศไทย (หรือประเทสยามในขณะนั้น) มีการเปลี่ยนระบบการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบบประชาธิปไตยอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 มิถุนายน 1932 ซึ่งวันที่ 24 มิถุนายน นี้เคยถูกประกาศให้เป็นวันชาติตั้งแต่วันการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง อย่าไรก็ตามในปี 1960 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชรัต์ ผู้ซึ่งทํารัฐประหารสี่ปีก่อนหน้า ได้เปลี่ยนวันชาติเป็นวันวที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบวันพระราชสมภพของกษัตริย์ภูมิพล และในขณะเดียวกัน จอมพลสฤษดิ์ได้เริ่มนํา กฎหมายอาญามาตรา 112 หรือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาบังคับใช้เพื่อปิดปากผู้วิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์และกําจัดศัตรูทางการเมือง

นอกเหนือจากนั้นหลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ) กฎหมายมาตราดังกล่าวมีการเพิ่มโทษสูงสุดเป็น 15 ปี ซึ่งกระนั้นก็ยังมีการใช้กฎหมายดังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่องและจํานวนผู้ถูกฟ้องนั้นได้สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในช่วงสองปีที่ผ่าน จากการประท้วงเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ล่าสุดนั้น รัฐบาลกว่า 14 ประเทศ เรียกร้องให้ประเทศไทยแก้ไขมาตรา 112 อย่างเร่งด่วน ในที่ประชุมกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หรือ Universal Periodic Review (UPR) ในกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

กลุ่มเครือข่ายสมาชิก Thai Rights Now ยังระบุว่า กิจกรรมชุมนุม "5 ธันวาฯ บอกลา 112" ถูกจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ผลักดันให้มีการยกเลิกมาตรา 112 โดยพวกเราอยากจะส่งเสียงเรียกร้องไปในทุกภาคส่วนของการเมืองไทย และประชาคมโลก ให้หันมาสนใจปัญหาของกฎหมายอาญามาตรา 112 ที่มีปัญหานี้อย่างจริงจังและเร่งด่วน และเรียกร้องไปถึงพรรคการเมืองที่อ้างว่าอยู่ในฝั่งประชาธิปไตย ที่มักได้กล่าวเสมอว่าเป็นตัวแทนของประชาชนทุกให้ชูการยกเลิกมาตรา 112 เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของพรรคด้วย