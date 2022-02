Fact check: ‘ณัฐพล พันธ์พงษ์สานนท์’ ไม่ได้อยู่ทีมข่าว ‘Plus Seven’

หลังเพจ ‘Dr.X’ โพสต์อ้างเปิดโปง “เครือข่าย” ที่เกี่ยวข้องกับการ “แซะขบวนเสด็จ” โดยกล่าวหาว่ามี ‘ณัฐพล พันธ์พงษ์สานนท์’ เป็นนักข่าวของทีม Plus Seven รวมอยู่ด้วย แต่บรรณาธิการภาพ Plus Seven ชี้แจง ไม่มีชื่อณัฐพลอยู่เป็นสมาชิกของทีม ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตพยายามร้องเรียนเฟสบุ๊ค แต่ข้อความดังกล่าวยังปรากฎอยู่บนเพจ

จากกรณีเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2565 เพจ ‘Dr.X’ โพสต์เฟสบุ๊คเวลา 7.00 น. ว่า “dr.x จัดให้ !!! ลากไส้ ขบวนการ #ม็อบทะลุวัง แก๊ง #3กีบ แปลงกายร่วมร่างกับ #เสื้อแดง ชูป้ายแซะขบวนเสด็จ ปั่น # บนโลกออนไลน์ กร่อนเซาะ #สถาบันฯ”

ในโพสต์ดังกล่าวมีการแนบภาพการจัดกิจกรรมของกลุ่มทะลุวัง พร้อมกับรายชื่อนักกิจกรรม และนักข่าวที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเครือข่ายเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการโฆษณาที่ท้ายภาพด้วยว่า “เบื่อข่าวลวง อยากอ่านข่าวจริง ติดตามเราสิที่ @drxexclusive”

จากการโพสต์ดังกล่าว มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นเกลียดชัง เช่น “ต้องระดมบาทาแล้วล่ะ รัฐคงทำไม่ได้ ประชาชนจะบรรเลงเอง” “นรกรอพวกมันอยู่” “มันเลวจริงๆ” “จัดให้หนัก” แต่บางส่วนก็มาแสดงความเห็นเยาะเย้ยหรือไม่เห็นด้วย

ในคอมเมนต์เหล่านี้ วรุตม์ พงศ์พิพัฒน์ บก. ภาพทีมข่าว Plus Seven ได้เข้ามาแสดงความเห็นเพื่อชี้แจง โดยระบุว่าคุณณัฐพลไม่ได้อยู่ในทีม Plus Seven และในวันที่มีการจัดกิจกรรมของกลุ่มทะลุวัง Plus Seven ก็ไม่ได้ส่งสมาชิกของทีมเข้าไปทำข่าว

วรุตม์คอมเมนต์ถามกลับด้วยว่า “สนใจหมิ่นประมาทกับ พ.ร.บ. คอมไหมครับ”

ณัฐพล พันธ์พงษ์สานนท์ ยืนยัน บนเฟสบุ๊คของตนเองว่าไม่เคยเป็นสมาชิกของทีม Plus Seven

การสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นผ่านเครื่องมือค้นหาพบว่า ณัฐพล พันธ์พงษ์สานนท์ เป็นช่างภาพอิสระที่มีผลงานบนหลายเว็บไซต์ เช่น Real Frame และ The Momentum และเคยให้สัมภาษณ์กับ Voice TV เกี่ยวกับการรายงานข่าวเกี่ยวกับมวลชนหมู่บ้านทะลุฟ้าที่หน้าทำเนียบรัฐบาล เมื่อไม่นานมานี้ ณัฐพล พันธ์พงษ์สานนท์ ยังให้สัมภาษณ์กับ Backpack Journalist เกี่ยวกับบทบาทของสื่ออิสระด้วย แต่ไม่เคยปรากฎว่ามีประวัติเป็นสมาชิกของ Plus Seven

มาตรา 14 ของ พ.ร.บ. คอม ระบุว่าการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะกฎหมายหมิ่นประมาทระบุว่าผู้ใดกล่าวหาบุคคลที่ 3 และทำให้เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อ พ.ศ. 2564 บรรณาธิการของ Plus Seven และช่างภาพของ The Matter เคยฟ้องคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมเรียกค่าเสียหาย 1,412,000 บาท จากการใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางยิงใส่นักข่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายระหว่างการสลายชุมนุม แต่ศาลแพ่งสั่งยกฟ้อง

ร้องเรียนแล้ว ยังไม่เป็นผล

จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเพจ Dr.X มีผู้กดไลค์และติดตามประมาณ 5-6 หมื่นคน โดยไม่มีการเปิดเผยวันเปิดเพจเป็นครั้งแรกตามนโยบายความโปร่งใสของเฟสบุ๊ค ผู้สื่อข่าวสอบถามพบว่าผู้ใช้อินเตอร์เน็ตพยายามกดรีพอร์ตเพื่อให้นำโพสต์นี้ออก ระบบตอบกลับของเฟสบุ๊คแจ้งว่าจะส่งให้ฝ่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงอิสระตรวจสอบ แต่โพสต์ดังกล่าวยังปรากฎอยู่ ณ เวลาที่ทำการรายงาน (13 ก.พ. 2565)

ในโพสต์แยกกัน เพจ Dr.X ยังเปิดเผยพิกัดที่อยู่อาศัยของบุคคล 15 คนที่เพจกล่าวหาว่าเป็นกลุ่ม “ทะลุวัง” และ “รับงานนักการเมืองป่วนขบวนเสด็จพระเทพฯ” โดยป้ายดำปิดไว้เพียงข้อมูลบ้านเลขที่ เมื่อผู้ใช้อินเตอร์เน็ตรายงานว่าโพสต์ดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้ ระบบของเฟสบุ๊คกลับตอบว่า โพสต์ดังกล่าว “ไม่ขัดต่อมาตรการชุมชนใดๆ ของเฟสบุ๊ค”

ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตบางส่วนเข้ามาแสดงความเห็นในเพจ Dr.X ว่าเป็นส่วนหนึ่งปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO

ผู้สื่อข่าวยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นแอดมินของเพจ Dr.X

ที่ผ่านมา รัฐบาลถูกเปิดโปงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกี่ยวกับปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารอยู่หลายครั้ง ล่าสุดในปี 2564 พรรคก้าวไกล เปิดเผย ว่าหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารได้รับเงินจากกองทัพบกเดือนละ 2 แสนบาท ต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้ลูกน้องคนละ 7,440 บาท แต่กำลังพลบอกว่าได้จริงเดือนละ 1,500 บาท

จาก รายงาน ของกลุ่มสังเกตการณ์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในปี 2563 พบว่าปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารของกองทัพไทยเป็นงานที่สร้าง “ผลกระทบต่ำ” มักพุ่งเป้าไปที่พรรคฝ่ายค้าน จากรายงานดังกล่าว ทวิตเตอร์ได้ร่วมมือกับกลุ่มสังเกตการณ์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด นำไปสู่การลบบัญชีที่มีความเชื่อมโยงกับกองทัพไทยกว่า 926 บัญชี ซึ่งโพสต์ทวีตรวมกันทั้งหมดถึง 21,385 ครั้ง