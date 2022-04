ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพม่าเสนอให้ 'อังกฤษ' มีมาตรการ 'ต้านเผด็จการทหาร' จริงจัง ในฐานะประธาน UNSC

คริส ซิโดติ ผู้ร่วมก่อตั้งสภาที่ปรึกษาพิ เศษเพื่อประเด็นพม่า (Special Advisory Council for Myanmar) เขียนบทความในสื่ออัลจาซีรา เรียกร้องให้อังกฤษมีมาตรการจริ งจังในการต่อต้านเผด็ จการทหารพม่า และวิจารณ์ว่าก่อนหน้านี้อั งกฤษเอาหูไปนาเอาตาไปไร่กรณี ความทุกข์ร้อนของประชาชนในพม่ ามาตลอดเพียงเพราะกลัวว่ าจะไปทำให้รัสเซียและจีนไม่พอใจ

22 เม.ย. 2565 เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ที่ผ่านมา สื่ออัลจาซีรารายงานว่า คริส ซิโดติ เป็นสมาชิก ผู้ร่วมก่อตั้งสภาที่ปรึกษาพิ เศษเพื่อประเด็นพม่า (Special Advisory Council for Myanmar) และในอดีตยังเคยเป็นสมาชิกของผู้ แทนอิสระด้านการสืบหาข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับพม่าของสหประชาชาติ (UN Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar) เขาเขียนบทความเรียกร้องให้อั งกฤษมีมาตรการต่อต้านเผด็ จการทหารพม่าอย่างจริงจังมากขึ้ นกว่านี้

ในช่วงก่อนหน้าที่จะมีการลงมติ ในที่ประชุมสมัชชาแห่ งสหประชาชาติเพื่อสนับสนุ นการประณามรัสเซียกรณีก่อเหตุรุ กรานยูเครน มีเอกอัครราชทูตพม่ าประจำสหประชาชาติชื่อ Kyaw Moe Tun กล่าวต่อผู้แทนอื่นๆ ในที่ประชุมว่า "พม่าเข้าใจดี และมีความรู้สึกร่วมมากกว่าที่อื่ นๆ เกี่ยวกับความทุกข์ยากที่ ประชาชนยูเครนกำลังประสบ"

ตลอดช่วง 14 เดือน ที่ผ่านมาประชาชนชาวพม่าตกอยู่ ภายใต้การโจมตีของรัฐบาลทหารที่ โหดเหี้ยม นำโดยเผด็จการเน้นตัวบุคคลผู้ เลอะเลือนอย่างนายพลอาวุโส มินอ่องหล่าย ผู้ที่ก่อรัฐประหารโค่นล้มรั ฐบาลพลเรือนเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564 ทำให้ระบอบประชาธิปไตยครึ่ งใบในพม่าที่ดำเนินมา 10 ปีสิ้นสุดลง

จากนั้นกองทัพพม่าก็ใช้ความรุ นแรงโหดเหี้ยมเพื่อตอบโต้พลเรื อนที่ประท้วงต่อต้านรัฐประหาร โดยกระทำอย่างเป็นระบบไม่ว่ าจะเป็นการสังหารหมู่, การทารุณกรรม, การใช้ความรุนแรงทางเพศและการล่ วงละเมิดทางเพศ ในฐานที่มั่นของกลุ่มต่อต้านรั ฐบาล กองทัพพม่าก็ทำการเผาเมืองหรื อหมู่บ้านลงจนราบเป็นหน้ ากลองและทำการสกัดกั้นไม่ให้ผู้ คนสามารถเข้าถึงอาหารได้เพื่อต้ องการบีบให้ผู้คนหิ วโหยจนยอมจำนน

เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่ ทั้งเมืองหลวงของรัฐต่างๆ และพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยชาติพั นธุ์ในพม่าถูกทิ้งระเบิด มันสะท้อนให้เห็นความจริงที่ว่ านายพลเหล่านี้สูญเสียการควบคุ มในสงครามภาคพื้นดินไปแล้ว ค่ายพักพิงสำหรับผู้พลัดถิ่ นภายในประเทศก็กลายเป็นเป้ าหมายการโจมตี ทางอากาศและการระดมยิงปืนใหญ่ อีกทั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่ านมาการสังหารหมู่ประชาชนที่ไม่ มีอาวุธก็เริ่มจะกลายเป็นเครื่ องชี้ให้เห็นว่านายพลในพม่ามี ความป่าเถื่อนโหดร้ายมากขึ้น

แต่การโต้ตอบจากนานาชาติก็กลั บเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามเมื่ อเทียบกับการที่พวกเขาโต้ ตอบการรุกรานของรัสเซีย สิ่งที่นานาชาติโต้ตอบต่อการที่ มินอ่องหล่ายโจมตีประชาชนชาวพม่ านั้น อย่างดีที่สุดก็เป็นแค่ โวหารปากเปล่า

ซิโดติระบุถึงการที่คณะมนตรี ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ใช้เวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมงในการออกมติประณามการที่ รัสเซียรุกรานยูเครน ซึ่งก็ถือว่าเป็นการโต้ตอบที่ทั นท่วงทีและมีความจำเป็นสำหรั บสถานการณ์เช่นนี้ แต่ในทางตรงกันข้ามกลับไม่มี สมาชิกคณะมนตรีความมั่ นคงรายใดเลยที่จะออกร่างมติเกี่ ยวกับพม่า ถึงแม้ว่ากองทัพพม่าจะก่อเหตุ โหดเหี้ยมต่อชนกลุ่มน้อยชาติพั นธุ์มาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว รวมถึง "ปฏิบัติการกวาดล้าง" ต่อชาวโรฮิงญาในปี 2559-2560 ที่ถูกระบุว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่ าพันธุ์ด้วย และในช่วงไม่นานนี้กองทัพพม่าก็ มีปฏิบัติการแบบเดียวกันต่ อประชาชนทั้งประเทศ

ในแง่นี้ทำให้ซิโดติวิจารณ์ว่า UNSC "ล้มเหลวในการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดชอบภายใต้กฎบั ตรของสหประชาชาติที่ระบุว่าจะต้ องปฏิบัติการเพื่อสันติ ภาพและความมั่นคงนานาชาติ" นอกจากนี้ UNSC ยัง "ล้มเหลวในด้านความรับผิ ดชอบในการคุ้มครองประชาชนชาวพม่ า จากการถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์, จากอาชญากรรมสงคราม, จากการกวาดล้างเผ่าพันธุ์ และจากอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ"

ซิโดติระบุว่าในฐานะที่ประเทศอั งกฤษเคยเป็นประเทศที่เป็นเจ้ าอาณานิคมพม่ามาก่อน ในเชิงหลักการแล้วพวกเขาจึ งควรมีความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ มากเป็นพิเศษเทียบกับประเทศตะวั นตกอื่นๆ ในยูเอ็น เพราะในประวัติศาสตร์ อังกฤษเป็นประเทศที่นำการร่ างมติเกี่ยวกับพม่าได้ดีในที่ ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติ และในคณะมนตรีด้านสิทธิมนุ ษยชนของสหประชาชาติ ซึ่งถือว่าอังกฤษทำได้ดี

แต่ซิโดติวิจารณ์ว่าอังกฤษก็ ทำได้ไม่ดีนักในคณะมนตรีความมั่ นคงแห่งสหประชาชาติ อังกฤษยึดติดในเรื่องฉันทามติ มากเกินไปและกลัวว่าจะความล้ มเหลวจะทำให้พวกเขาดูไร้ สมรรถภาพในประเด็นพม่า ซึ่งนับเป็นหนึ่งในวิกฤตด้านมนุ ษยธรรมครั้งใหญ่ที่สุ ดในรอบศตวรรษ ความกลัวนี้ทำให้อังกฤษไม่ ยอมเสนอมติตั้งแต่แรกแทนที่ จะยอมเสนอมติแล้วถูกโหวตวีโต้ โดยสมาชิกถาวรรายอื่นๆ ของคณะมนตรีฯ คือ รัสเซียกับจีน ซึ่งสองประเทศนี้มีความใกล้ชิ ดกับรัฐบาลทหารพม่าผู้ไร้ ความชอบธรรมรวมถึงยังเป็นกลุ่ มที่ขายอาวุธให้กับพวกเขาด้วย

การที่อังกฤษยึดติดในเรื่องฉั นทามติทำให้พวกเขากระทำอะไรที่ เล็กน้อยกว่าการเสนอมติหนึ่ งในนั้นคือการแถลงการณ์ในแบบที่ ไม่มีผลผูกมัดใดๆ กับพม่า ซึ่งไม่ต่างอะไรกับแค่การใช้ คำพูดสวยหรู

เมื่อเทียบกับกรณีร่างมติเกี่ ยวกับการที่รัสเซียรุกรานยู เครนแล้ว สหรัฐฯ กับอัลแบเนียซึ่งเป็นผู้ร่วมร่ างมติกับยูเครนไม่ได้สนใจเรื่ องฉันทามติมากเท่าอังกฤษ พวกเขาเสนอออกมาแม้จะรู้ดีว่ าจะถูกคัดค้านและวีโต้จากรัสเซี ย แต่มันก็เแสดงให้เห็นว่ารัสเซี ยเริ่มถูกโดดเดี่ยวในเวที โลกมากขึ้นเรื่อยๆ

เรื่องนี้ทำให้ซิโดติตั้ งคำถามต่ออังกฤษว่า "ทำไมอังกฤษยังคงปล่อยให้พันธมิ ตรของเผด็จการทหารอย่างรัสเซี ยและจีนยังคงลอยนวลอยู่ ในคณะมนตรีความมั่นคง ไม่ต้องถูกทำให้รับผิดชอบต่อเรื่ องนี้ แทนที่อังกฤษจะทำตามหน้าที่ ความรับผิดชอบในการดำเนิ นการแทนประชาชนชาวพม่า ทำไมอังกฤษถึงปล่อยให้ นายพลทรราชยังคงก่อเหตุโหดร้ ายทารุณต่อไปได้โดยไม่ถูกหยุดยั้ ง"

ซีโดติชี้ว่าอังกฤษมี โอกาสในการออกตั วแทนประชาชนชาวพม่าได้จากการที่ อังกฤษได้รับตำแหน่ งประธานคณะมนตรีความมั่นคงฯ เมื่อต้นเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา โดยที่ตำแหน่งนี้มีการหมุนเวี ยนสับเปลี่ยนไปทุกเดือน มันเป็นโอกาสที่อังกฤษจะได้ แสดงความเป็นผู้ นำเพราะประธานคณะมนตรีมี อำนาจหน้าที่ ในการกำหนดวาระประจำเดือนได้ ในหลายแนวทาง เช่น การเสนอในช่วงที่เข้ารับตำแหน่ งว่าพวกเขาวางลำดับความสำคั ญลำดับต้นๆ ไว้ที่ประเด็นใด และต้องการทำเรื่องไหนให้สำเร็จ

ซิโดติ เสนอแนวทางว่าเริ่มแรกอั งกฤษควรจะทำงานร่วมกับสมาชิ กคณะมนตรีความมั่นคงฯ อื่นๆ ให้มีการจัดประชุมอย่างไม่เป็ นทางการแบบที่เรียกว่า "Arria Formula" เกี่ยวกับประเด็นพม่า เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาสั งคมและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ที่เข้าใจสถานการณ์ในพม่าดี นำเสนอข้อมูลคร่าวๆ แก่สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงฯ ได้ เนื่องจากก่อนหน้านี้ภาคประชาสั งคมและผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ไม่ สามารถนำเสนอประเด็นในที่ประชุ มเป็นทางการได้

ขั้นตอนต่อมาที่อังกฤษควรทำคื อควรเปิดให้มีการอภิปรายอย่ างเป็นทางการเกี่ยวกับประเด็ นพม่า อังกฤษควรเสนอมติเกี่ยวกับพม่ าในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่ นคงฯ แล้วก็ทำให้มีการโหวตมติในที่ ประชุม เรื่องนี้จะทำให้เห็นได้ชั ดเจนว่าใครที่อยู่ข้างเดียวกั บประชาชนชาวพม่า และใครที่อยู่ข้างเดียวกั บนายพลมินอ่องหล่ายกั บนายพลกระหายเลือดคนอื่นๆ ในพม่า

มติที่อังกฤษเสนอยังควรจะเรี ยกร้องให้รัฐบางทหารที่ไร้ ความชอบธรรมของมินอ่องหล่ายหยุ ดใช้ความรุนแรงต่อประชาชน ควรจะเรียกร้องให้ทั่วโลกมี การคว่ำบาตรอาวุธการค้าอาวุธต่ อพม่าอย่างครอบคลุมและให้มี การคว่ำบาตรแบบเจาะจงเป้าหมายต่ อเผด็จการทหารและกลุ่มธุรกิจที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงให้มีการยื่นเรื่องร้ องเรียนรัฐบาลพม่าต่ อศาลอาญาระหว่างประเทศด้วย เพื่อที่จะทำให้มินอ่องหล่ ายและผู้นำรัฐบาลเผด็ จการทหารเข้าสู่การไต่สวนดำเนิ นคดีจากกรณีที่พวกเขาก่ ออาชญากรรมโหดเหี้ยมรุนแรงต่ อประชาชนชาวพม่ามาเป็ นเวลาหลายสิบปีแล้ว มีความเป็นไปได้ว่าจีนหรือรั สเซียอาจจะโหวตคัดค้านมติ แต่มันก็จะทำให้พวกเขาเผชิญกั บการถูกประณามและเผชิญกับผลที่ ตามมาในระยะยาว

ซิโดติบอกว่าการที่อังกฤษมุ่ งเน้นรอจะทำให้เกิดฉันทามติที่ ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันหมดมากเกิ นไปนั้นจะยิ่งทำให้พวกนายพลผู้ ก่อเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในพม่ าฮึกเหิม และทำให้พวกประเทศสมาชิ กบางประเทศที่ได้ประโยชน์ จากความโกลาหลในพม่าย่ามใจ "ความรับผิดชอบในเชิงหลั กการของอังกฤษไม่ใช่การปกป้องจี นหรือรัสเซีย มันคือการปกป้องคุ้ มครองประชาชนชาวพม่า มันยังไม่สายเกินไปที่อั งกฤษจะแสดงให้เห็นความกล้ าหาญและแสดงออกให้เห็นถึ งความเป็นผู้นำบ้าง เกือบจะสายเกินไปแล้วแต่ก็ยั งไม่ถือว่าสายเกินไป" ซิโดติระบุในบทความ

เรียบเรียงจาก

It is high time for the UK to take action on Myanmar at the UNSC, Chris Sidoti, 18-04-2022

https://www.aljazeera.com/ opinions/2022/4/18/its-high- time-for-the-uk-to-take- action-on-myanmar-at-the-unsc