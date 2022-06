กรณีจีนช่วยพัฒนาฐานทัพเรือเรียมในกัมพูชา ส่งผลต่อความสัมพันธ์เอเชียอาคเนย์และต่อสหรัฐฯ อย่างไร

เมื่อไม่นานนี้มีข่าวเรื่องที่ จีนพัฒนาฐานทัพเรือแห่ งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือฐานทัพเรือเรียมที่กัมพูชา ทำให้มีการวิเคราะห์ถึงผลที่ จะเกิดตามมาในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ กัมพูชากับเวียดนามที่เป็นมิ ตรกันมานาน ความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ รวมถึงเรื่องความมั่นคงในภูมิ ภาคทะเลจีนใต้จากการที่จี นสามารถขยายการลาดตระเวนทางน้ำ มาในภูมิภาคนี้ด้วย

13 มิ.ย. 2565 จากกรณีการพัฒนาฐานทัพเรือเรี ยมในกัมพูชาที่จะทำให้จี นนำมาใช้ทางการทหารได้นั้น ได้ส่งผลให้เกิดความกั งวลจากประเทศเวียดนามซึ่งเป็ นเพื่อนบ้านของกัมพูชา ขณะที่นักยุทธศาสตร์ การทหารคอยติดตามเหตุการณ์เรื่ องนี้อย่างใกล้ชิด

มีแหล่งข่าวที่เป็นทูตเปิดเผยว่ ากรณีฐานทัพเรียมและกรณีที่จี นมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการยุ ทธศาสตร์ในกัมพูชานั้น น่าจะเป็นหนึ่งในวาระที่รั ฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่ างประเทศของสหรัฐฯ เวนดี เชอร์แมน จะนำมาอภิปรายในการเดินทางเยื อนเวียดนามระหว่าง 10-13 มิ.ย. นี้ ซึ่งจะมีการพบปะหารือกันกับตั วแทนรัฐบาลเวียดนามคือรองนายกรั ฐมนตรีเวียดนาม Le Van Thanh, รัฐมนตรีต่างประเทศของเวียดนาม Bui Thanh Son และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่ างประเทศของเวียดนาม Ha Kim Ngoc

อย่างไรก็ตามในแผนการเยือนครั้ งนี้เชอร์แมนไม่ได้พบปะหารือกั บเจ้าหน้าที่กลาโหมของเวี ยดนามเนื่องจากตารางเวลาที่ไม่ ตรงกัน อย่างไรก็ตามเชอร์แมนเคยพบปะกั บฝ่ายยุทธศาสตร์การทหารของเวี ยดนามมาก่อนตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งในตอนนั้นเชอร์ แมนดำรงตำแหน่งเป็นปลั ดกระทรวงการต่างประเทศด้านกิ จการทางการเมือง

จากทวีตของเวนดี เชอร์แมน เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. ที่ผ่านมา ระบุว่า "สหรัฐฯมีพันธกิจต่อความสัมพั นธ์อย่างครอบคลุมของพวกเรา(สหรั ฐฯ กับเวียดนาม) พวกเราสนับสนุนเวียดนามที่เข็ มแข็ง, รุ่งเรือง และเป็นเอกราช" นอกเหนือจากนี้ทวีตของเชอร์ แมนก็เน้นพูดถึงประเด็นอื่นๆ นอกเหนือจากความมั่นคง เช่น ประเด็นโลกร้อนหรือมลภาวะทางน้ำ ในเวียดนามใต้

ฝ่ายกัมพูชาและจีนแถลงยืนยันว่ าการพัฒนาฐานทัพเรือด้วยความช่ วยเหลือจากจีนในครั้งนี้ไม่ได้ เป็นไปโดยมีเป้าหมายต่อประเทศอื่ นแต่อย่างใด ผู้ที่แถลงในเรื่องนี้คือ Tea Banh รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของกัมพู ชา ในคำแถลงระบุว่า "พวกเราต้องการพัฒนาปรับปรุ งฐานทัพของพวกเราเพื่อปกป้ องประเทศชาติ, เขตแดน และอธิปไตยของพวกเราเท่านั้น" ขณะที่เอกอัครราชทูตจีนหวังเหวิ นเทียนระบุว่าการพัฒนาทำให้เป็ นสมัยใหม่ของฐานทัพเรือนี้ "ไม่ได้ตั้งเป้าต่อกลุ่มบุคคลที่ สาม และจะดำเนินการให้ใกล้เคียงกั บหลักปฏิบัติด้านความร่วมมื อระหว่างกองทัพสองประเทศ"

อย่างไรก็ตามในคำแถลงของหวั งเหวินเทียนก็ระบุว่า การพัฒนาฐานทัพเรือนี้แสดงให้ เห็น "เสาหลักที่แข็งแรงของความสัมพั นธ์ที่แน่นแฟ้น" ระหว่างกัมพูชากับจีน

เวียดนาม ประเทศพันธมิตรยาวนานของกัมพู ชาเริ่มเป็นห่วงที่กัมพูชาซบจีน

เวียดนามไม่เพียงแค่เป็นเพื่ อนบ้านของกัมพูชาเท่านั้น แต่ยังเป็นประเทศพันธมิตรกับกั มพูชามายาวนานและเคยมีการเรี ยกขานในประวัติศาสตร์ว่าเป็น "พี่น้องจากอินโดจีน"

รัฐบาลปัจจุบันเข้าสู่อำนาจได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากรั ฐบาลเวียดนาม หลังจากที่กองทัพเวี ยดนามเอาชนะเขมรแดงได้ในปี 2522 นายกรัฐมนตรีฮุนเซนซึ่งเป็นคนที่ พูดภาษาเวียดนามได้อย่างดีก็ เคยถูกวิจารณ์ว่าเป็น "หุ่นเชิดของเวียดนาม" มาก่อนในช่วงแรกๆ ที่เขาเข้าสู่วงการการเมือง

ข่าวเรื่องการที่โครงการพัฒนาต่ างๆ ในกัมพูชาที่ได้รับความช่วยเหลื อจากจีน รวมถึงเรื่องจีนช่วยกัมพูชาพั ฒนาปรับปรุงฐานทัพเรือเรียมนั้ นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเวี ยดนามได้สูญเสียอำนาจต่อรองกั บกัมพูชาไปมากขนาดไหนในช่วงไม่ กี่ปีที่ผ่านมา

นักวิเคราะห์ชาวเวียดนามที่ไม่ เปิดเผยชื่อเพราะเป็นห่วงเรื่ องความอ่อนไหวของประเด็นกล่าวว่ าเวียดนามมีความกังวลต่อเรื่ องฐานทัพเรือเรียม เพราะมันเป็นฐานทัพเรือที่อยู่ ใกล้กับฐานทัพเรือของเวียดนามที่ เกาะฟู้โกว๊กมาก โดยที่ฐานทัพเรือนี้ตั้งอยู่ที่ จังหวัดสีหนุวิลล์ทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของกัมพูชาและตั้งอยู่บนอ่ าวไทยห่างจากฐานทัพเรือที่ เกาะฟู้โกว๊กไม่ถึง 30 กม.

ฐานทัพเรือเรียมเป็นสถานที่ๆ กองทัพเรือเวียดนามเคยยึ ดครองจากกองกำลังของเขมรแดงที่ นำโดย พล พต เมื่อปี 2522 หลังจากนั้นก็ส่งมอบความเป็นเจ้ าของจากเขมรแดงสู่รัฐบาลกัมพูชา แต่กองทัพเรือของเวียดนามก็ได้ รับเชิญให้เยี่ยมชมฐานทัพเรื อเรียมเพียงแค่ 2 ครั้งเท่านั้น และไม่นานนี้อาคาร "ประสานมิตรภาพเวียดนาม" ซึ่งเป็นสถานปฏิบัติการที่สร้ างโดยเวียดนามก็ถูกย้ายจากฐานทั พเรือนี้ไปอยู่ที่อื่น ซึ่งมีผู้รายงานว่าเพื่อหลีกเลี่ ยงความขัดแย้งกับบุคลากรของจีน

นักวิเคราะห์เวียดนามบอกว่ าทางเวียดนามมีความรู้สึกผิดหวั งอย่างมาก แต่เขาก็มองว่าการที่จีนเข้ ามามีส่วนร่วมเช่นนี้ไม่ใช่เพื่ อเป็นการตั้งเป้าหมายกับเวี ยดนาม แต่เป็นไปเพื่อทำให้รัฐบาลกัมพู ชาส่งสารออกไปว่าพวกเขามี ความแข็งข้อและนับเป็นสัญญาณเตื อนต่อสหรัฐฯ

ในเดือน ก.ค. ปี 2525 รัฐบาลเวียดนามและกัมพู ชาเคยลงนามข้อตกลง "น่านน้ำประวัติศาสตร์" เพื่อกำหนดเขตแดนน่านน้ำของทั้ งสองประเทศและกำหนดแบ่งพื้นที่ อธิปไตยตามกฎหมายในหมู่เกาะที่ อยู่ในอ่าวไทย เพื่อให้ทั้งสองประเทศลดความเข้ าใจผิดกันให้ได้มากที่สุด และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิ ดความขัดแย้งระหว่างกันขึ้น

สหรัฐฯ มองเรื่องนี้อย่างไร

การที่จีนมีส่วนร่วมกับการพั ฒนาฐานทัพเรียมนั้นได้สร้างข้ อโต้แย้งขึ้นในโลกตะวั นตกจากการที่สหรัฐฯ มองว่ามันเป็นเรื่องอันตรายที่ จีนมีฐานทัพปฏิบัติการแห่ งแรกในพื้นที่ที่เป็นผืนทวี ปใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (หมายถึงพื้นที่อย่างไทย, พม่า, กัมพูชา, เวียดนาม, ลาว ตรงข้ามกับพื้นที่ประเทศหมู่ เกาะอย่างฟิลิปปินส์หรืออินโดนี เซีย) เพราะเรื่องนี้อาจจะทำให้จี นสามารถขยายการลาดตระเวนได้ มากขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้

มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ มาตั้งแต่ปี 2562 แล้ว ในตอนนั้นสื่อวอลล์สตรีทเจอนั ลรายงานเรื่องที่มีการทำข้ อตกลงลับที่อนุญาตให้จีนวางกำลั งทหารของตัวเอง เก็บกักอาวุธ และจอดเรือรบของตัวเองได้ที่ ฐานทัพเรียม

ทางกัมพูชาและจีนบอกปฏิเสธเรื่ องนี้หลายครั้งพวกเขาบอกว่า "การปรับปรุมฐานทัพเรือนี้ ทำไปเพื่อเสริ มความสมรรถภาพความเข็มแข็งให้กั บกองทัพเรือกัมพูชาเพื่อการป้ องกันเขตแดนน่านน้ำ และการปราบปรามอาชญากรรมทางทะเล เท่านั้น"

แต่ทางการสหรัฐฯ ก็เคยวิจารณ์การพัฒนาท่าเรือเรี ยมว่า "ขาดความโปร่งใสในเจตนา ในเรื่องรายละเอียดพื้นฐาน และในเรื่องขอบเขตของโครงการนี้ รวมถึงเรื่องที่ว่ากองทัพจีนมี บทบาทในการก่อสร้างและในการใช้ งานหลังก่อสร้างอย่างไรบ้าง"

Sovinda Po ผู้ช่วยวิจัยจากสถาบันกัมพู ชาเพื่อความร่วมมือและสันติ ภาพกล่าวว่า รายงานข่าวล่าสุดในเรื่องฐานทั พเรือเรียมเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็ นว่าสหรัฐฯ ไม่ยอมรับในเรื่องที่กัมพูชากั บจีนได้กลายเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ ชิดกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปแล้ว Po บอกว่าเหตุผลที่แท้จริงที่สหรั ฐฯ กล่าวประณามจีนเรื่องนี้ มาโดยตลอดเพราะสหรัฐฯ ต้องการเตือนรัฐบาลกัมพูชาไม่ ให้เข้าไปใกล้ชิดสนิทสนมกับจีน

Po วิเคราะห์อีกว่าเวียดนามก็ไม่ พอใจเช่นกันที่เห็นว่าจีนเคลื่ อนอิทธิพลเข้ามาใกล้กั บเขตแดนของพวกเขามากขึ้น จากการที่จีนยังคงมีข้อพิพาทด้ านอธิปไตยเขตแดนในทะเลจีนใต้ อีกทั้งโดยรวมๆ แล้วทั้งจีนและเวียดนามไม่ค่ อยเชื่อใจกัน เรื่องนี้ทำให้ Po มองว่าการพัฒนาฐานทัพเรือเรี ยมจะทำให้เกิดภาวะหนีเสื อปะจระเข้สำหรับประเทศอย่างกั มพูชา, เวียดนาม, สหรัฐฯ และจีน

ฐานทัพนอกประเทศหลายเป็นเรื่ องปกติ?

จากรายงานล่าสุ ดของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ เมื่อเดือน พ.ย. 2564 ระบุว่า จีนมีกองกำลังทางเรือที่ใหญ่ที่ สุดในโลก มีเรือที่ใช้ทางการทหารรวม 355 ลำ และมีความเป็นไปได้ที่จะมีเพิ่ มเป็น 460 ลำ ภายในปี 2573 เทียบกับสหรัฐฯ แล้วปัจจุบันพวกเขามีกองกำลั งเรือ 297 ลำ แต่ขณะเดียวกันสหรัฐฯ ก็มีฐานทัพในต่างประเทศมากกว่า 800 แห่ง

เมื่อเทียบกับจีนแล้วในปัจจุบั นจีนมีฐานทัพนอกประเทศอย่างเปิ ดเผยอยู่ที่ จิบูตี ที่เดียวจากข้อมูลของสื่อซีเอ็ นเอ็น แต่จากข้อมูลของวิกิพีเดียที่อ้ างอิงจากเว็บไซต์ด้านความมั่ นคงและสื่อวอชิงตันโพสต์ก็ระบุ ว่าจีนยังน่าจะมีฐานทั พนอกประเทศที่อื่นๆ อีกรวม 4 แห่ง เช่นฐานทัพเรือด้านข่ าวกรองทางสัญญาณ (SIGINT) ที่หมู่เกาะโกโก ประเทศพม่า, ฐานทัพที่ทาจิกิสถาน และฐานทัพไม่เปิดเผยชื่อที่กั มพูชา

เบลก เฮอร์ซิงเจอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้ านนโยบายกลาโหมและเจ้าหน้าที่ กองกำลังสำรองของกองทัพเรือสหรั ฐฯ กล่าวว่า จีนก็เริ่มพยายามหาฐานทัพของตั วเองนอกประเทศแบบเดียวกับที่ สหรัฐฯ ทำ เรื่องนี้กำลังกลายเป็นเรื่ องปกติธรรมดามากขึ้นเรื่อยๆ

ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับกัมพูชาเสื่อมถอยลงในช่วงไม่ กี่ปีที่ผ่านมาด้วยหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในด้ านผลประโยชน์เชิงภูมิศาสตร์ การเมืองและเชิงยุทธศาสตร์, ประเด็นสิทธฺมนุษยชน, ประเด็นประชาธิปไตย และบทบาทของจีนในภูมิภาค

ในทางตรงกันข้ามความสัมพันธ์ ระหว่างจีนกับกัมพูชาดูจะดีขึ้ นเรื่อยๆ จากที่ในช่วงราวสิบปีที่ผ่านมา จีนใช้นโยบาย "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" (BRI) ที่มีการอัดฉีดการลงทุ นโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้ นฐานสำคัญๆ ในกัมพูชาไม่ว่าจะเป็ นเขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล์, ทางด่วนเชื่อมระหว่างกรุ งพนมเปญกับสีหนุวิลล์, โครงการท่าอากาศยานนานาชาติแห่ งใหม่ที่เสียมเรียบ, ถนน, สะพาน และโรงไฟฟ้าพลังน้ำอีกหลายแห่ง

ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาเคยพูดไว้ ในที่ประชุมระดับภูมิภาคเมื่อปี 2564 ว่า "ถ้าหากผมไม่พึ่งพาจีน จะให้ผมไปพึ่งพาใคร ถ้าหากผมไม่ร้องขอจากจีน แล้วจะให้ผมไปร้องขอจากใคร"

เฮอร์ซิงเจอร์วิเคราะห์ว่า มันถึงเวลาแล้วที่จะต้องเล็งเห็ นว่าอำนาจการต่อรองของสหรัฐฯ มีขีดจำกัดในภูมิภาคที่จีนอาศั ยความได้เปรียบอยู่ อย่างไรก็ตามเฮอร์ซิลเจอร์มองว่ าการใช้วิธีการแบบที่เขาเรียกว่ า "ข่มเหงรังแกต่อหน้าสาธารณะ" จะไม่ได้ผล ไม่สามารถทำให้ชนะใจกัมพูชาได้ และจะถูกมองว่าสหรัฐฯ ก็เป็นแบบเดียวกับจีนเท่านั้น

