ตร.ขอให้ร้านหนังสือเก็บป้ายกิจกรรมไม่ไว้วางใจประยุทธ์เข้าในร้าน ชี้ใกล้ 'วัง'

ตำรวจขอให้ร้านหนังสือ A Book with No Name เก็บป้ายชวนทำกิจกรรม 'ลงมติประชาชนอภิปรายไม่ไว้วางใจประยุทธ์' เข้ามาด้านในร้าย ให้เหตุผลว่าไม่เหมาะสมเพราะใกล้ 'วัง'

17 ก.ค. 2565 เมื่อเวลาประมาณ 15.07 น. เพจเฟซบุ๊กของร้านหนังสือ “A Book with No Name” ซึ่งเป็น 1 ในจุดทำกิจกรรมลงประชามติไม่ไว้วางใจ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บริเวณปากซอยสามเสน 17 ไลฟ์ถ่ายทอดสดปรากฏภาพตำรวจหลายนายเข้ามาที่ร้าน

ผู้สื่อข่าวโทรศัพท์สัมภาษณ์ ‘โดนัท’ เจ้าของร้านหนังสือ เพื่อสอบถามเรื่องราวดังกล่าว โดยโดนัท ระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 15.07 น. มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในชุดเครื่องแบบสีกากีหลายนาย ไม่ทราบว่าจากหน่วยงานใด เข้ามาที่ร้านหนังสือ ‘A Book with No Name’ เพื่อขอความร่วมมือเจ้าของร้านนำป้ายที่มีข้อความว่า ‘จุดลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลประยุทธ์ เชิญด้านใน’ เข้ามาด้านในร้านหนังสือ โดยตำรวจอ้างเหตุผลว่า ‘ใกล้วัง’ ซึ่งโดนัทระบุว่า จุดที่ตั้งร้านหนังสือ อยู่ใกล้วังสุโขทัย

“มันเป็นพื้นที่หน้าร้าน เราไม่ได้เอาตั้งขวางทางเท้า เราขอเหตุผลว่าทำไมต้องเก็บ เขา (ผู้สื่อข่าว - ตำรวจ) บอกให้เก็บมันไม่เหมาะสม เราถามเขาว่าไม่เหมาะสมยังไง เขาเลยบอกว่า ค่อนข้างใกล้วัง แค่เก็บป้าย ก็จบใช่ไหม เขาเลยบอกว่าแค่เก็บป้ายก็ได้” โดนัท ระบุ พร้อมกล่าวว่าทางร้านหนังสือยังคงดำเนินกิจกรรมลงประชามติฯ ต่อไปได้ เพียงแค่ให้เก็บป้ายเข้ามาในร้านหนังสือเท่านั้น

หลังตำรวจเดินทางกลับไป เจ้าของร้านระบุสังเกตเห็นสายสืบถ่ายรูปบริเวณหน้าร้าน แต่ไม่ได้เข้ารบกวนบริเวณภายในร้านแต่อย่างใด ทั้งนี้ เจ้าของร้านหนังสือระบุด้วยว่า ก่อนหน้านี้ก็มีสายสืบมาคอยสังเกตการณ์บริเวณหน้าร้านเป็นประจำอยู่แล้ว ก่อนเหตุการณ์วันนี้

โดนัท ระบุถึงความรู้สึกว่า เธอไม่ได้รู้สึกว่าการตั้งป้ายหน้าร้านทำกิจกรรมเป็นเรื่องที่ผิด เพราะพื้นที่ที่ตั้งป้ายเป็นพื้นที่หน้าร้าน ซึ่งไม่ได้กีดขวางทางเดิน อีกทั้ง ข้อความบนป้ายไม่มีข้อความที่หล่อแหลม หรือสื่อไปในด้านความรุนแรง

เจ้าของร้านมองด้วยว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ถือเป็นการคุกคามสิทธิการทำกิจกรรมของประชาชน

“ป้ายมันไม่มีอะไรหล่อแหลมเลย มันเป็นป้ายที่แบบว่า ทีมราษฎร เขาส่งมาให้ทุกคน เป็นป้ายที่ว่าจุดลงมติประชาชน และเราเขียนแค่ว่าเชิญด้านในแค่นั้น เราไม่ได้มีข้อความปลุกปั่นอะไร และเราก็ยังข้องใจตรงนี้อยู่ มันไม่เหมาะสมเพราะอะไร”

“อยากถามว่าใกล้วังแล้วไม่เหมาะสมตรงไหน เพราะเราไม่ได้แสดงออกที่รุนแรง หรือหยาบคายออกมาเลย อยากถามเขาอยู่ว่าไม่เหมาะสมตรงไหน” เจ้าของร้านหนังสือ A Book with No Name ฝากคำถามถึงเจ้าหน้าที่