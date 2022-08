แวนด้า ศาลาคนเศร้า | หมายเหตุประเพทไทย EP.432

[Spoiler Alert] มีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ภาวิน มาลัยวงศ์ และติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง รีวิวภาพยนตร์ Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022) อ่านบทบาทตัวละคร Wanda Maximoff (Scarlet Witch) ในจักรวาลมาร์เวล ซึ่งเป็นผู้สูญเสียทุกสิ่งทุกมิติ แต่ทุ่มเทความพยายาม ความเป็นไปได้แม้เพียงน้อยนิด เพื่อหวังให้ครอบครัวที่พังทลายกลับมาอยู่ด้วยกัน พร้อมวิจารณ์การเปรียบเทียบมความสามารถในการรับมือความสูญเสียระหว่าง Wanda กับ Thor ว่าต้องระวังเรื่องภาพตัวแทนและการแบกรับของเพศหญิง

และอีกประการหนึ่งเมื่อพิจารณาโลกร่วมสมัยปัจจุบัน ผู้คนต่างมีประสบการณ์รับมือความสูญเสีย ความเศร้าโศกที่แตกต่างกัน จนต้องคำนึงเช่นกันว่า ความสามารถการรับมือความสูญเสียของแต่ละคน ไม่ควรเอามาเป็นมาตรวัดของกันและกัน