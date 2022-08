'แนนซี เพโลซี' เดินทางถึงไต้หวัน ไม่สนคำขู่จีน ตึกไทเป 101 ขึ้นป้ายไฟต้อนรับ

โฆษกสภาผู้แทนของสหรัฐฯ “แนนซี เพโลซี” เดินทางถึงไต้หวันเมื่อคืนที่ผ่ านมา (2 ส.ค. 2565) แม้รัฐบาลไบเดนจะคัดค้ านเพราะกลัวว่าจะเพิ่มความตึ งเครียดกับจีนและทางการจีนเองก็ ขู่ว่าจะเพิ่มมาตรการทางทหารกั บไต้หวัน ขณะที่ตึกสูงที่สุดของไต้หวัน ไทเป 101 ได้ประดับไฟเป็นข้อความต้อนรั บและสื่อถึงมิตรภาพระหว่างสหรั ฐฯ กับไต้หวันในฐานะประเทศประชาธิ ปไตยด้วยกัน

3 ส.ค. 2565 แนนซี เพโลซี โฆษกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เดินทางถึงไต้หวันเมื่อคืนวันที่ 2 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยไม่สนใจคำขู่จากจีนที่อ้างว่ าจะมีปฏิบัติการทางทหารถ้ าหากเพโลซีเดินทางเยือนไต้หวัน นับเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปี ที่มีการเดินทางเยื อนไต้หวันโดยคนมีตำแหน่งสู งจากสหรัฐฯ

หลังจากที่ เพโลซี เดินทางถึงที่หมายกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ได้ไม่นานเธอก็แถลงว่าการเดิ นทางเยือนไต้หวันของเธอนั้นเป็น "การทำตามพันธกิจอันแน่วแน่ ของอเมริกาในการสนับสนุนประชาธิ ปไตยที่เบ่งบานในไต้หวัน ... ในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญกั บทางเลือกระหว่างเผด็จการกั บประชาธิปไตย"

อย่างไรก็ตามการเดินทางเยือนไต้ หวันของเพโลซีถูกมองว่าเป็ นการทดสอบว่าจีนจะมีปฏิกิริ ยาโต้ตอบมากขนาดไหนต่อการสนั บสนุนจากต่างชาติที่มีต่อไต้หวั น และเป็นบททดสอบว่าจีนและสหรัฐฯ จะมีความสามารถมากแค่ไหนในการจั ดการวิกฤตความสัมพันธ์ระหว่ างสองประเทศที่มีความตึงเครี ยดมากขึ้น

รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของจี นกล่าวว่าการเดินทางเยือนไต้หวั นของเพโลซี "เป็นการล่วงล้ำอธิปไตยและบู รณภาพแห่งเขตแดนของจีนอย่างร้ ายแรง" และอ้างว่าจะมี "ผลกระทบอย่างรุนแรง" ต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกั บสหรัฐฯ

จีนอ้างว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่ งของประเทศของพวกเขาทั้งที่ ในประวัติศาสตร์ไต้หวันไม่ เคยตกเป็นของสาธารณรัฐประชาชนจี น อีกทั้งทางการจีนยังเตือนแบบเน้ นย้ำว่ากองทัพประชาชนจีน (PLA) "จะไม่นิ่งดูดาย" ถ้าหากเพโลซีเดินทางเยือนไต้หวั น ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ เพโลซีจะเดินทางถึงไต้หวัน รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน หวังอี้ ได้กล่าวว่าสหรัฐฯ พยายามสร้างปัญหาและ "ทำลาย" นโยบายจีนหนึ่งเดียว

ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา เพโลซีนับเป็นบุคคลระดับสูงที่ สุดของสหรัฐฯ ที่เดินทางไปเยือนไต้หวั นในขณะที่ยังคงดำรงตำแหน่ง ครั้งสุดท้ายที่มีบุคคลในระดั บเดียวกันเดือนทางเยือนไต้หวั นคือตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งเป็นการเยือนของ นิวต์ กิงกริช โฆษกสภาผู้แทนสหรัฐฯ ในยุคสมัยนั้น

ไทเป 101

ทวิตเตอร์ของ @tingtingliuTVBS นักข่าวช่องทีวีบีเอสเผยแพร่วิ ดีโอเกี่ยวกับข้อความต้อนรั บเพโลซีที่มีการฉายป้ายไฟจากตึ กที่สูงที่สุดและมีชื่อเสียงที่ สุดในไต้หวันคือตึก "ไทเป 101" มีการเผยแพร่ข้อความนี้ในช่ วงเวลา 3 ทุ่ม ของคืนวันที่เพโลซีเดินทางถึ งกรุงไทเป ข้อความระบุว่า "โฆษกเพโลซี" "ยินดีต้อนรับสู่ไต้หวัน" "ขอบคุณ" "TW US" นอกจากนี้ยังมีคำภาษาจีนระบุว่า "ขอบคุณมิตรสหายประชาธิปไตยที่ ทำให้เกิดการสนับสนุนไต้หวัน" "ร่วมกันทำให้ระเบียบโลกยั งคงอยู่" และ "มิตรภาพระหว่างสหรัฐฯ-ไต้หวัน จะคงอยู่ตลอดไป"

เพโลซีตัดสินใจเดินทางไปเยื อนไต้หวันถึงแม้ว่าทางรั ฐบาลสหรัฐฯ จะคัดค้านโดยให้เหตุผลว่ามั นจะเป็นการสร้างความตึงเครียดกั บจีนโดยไม่จำเป็นจากที่ทั้ งสองประเทศมีความตึงเครียดสู งมากอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ทำเนี ยบขาวจะเปิดเผยต่อสาธารณะว่ าเพโลซีมีสิทธิในการตัดสินใจเดิ นทางด้วยตั วเธอเอง เพราะสถาคองเกรสเป็นหน่ วยงานอิสระจากรัฐบาลสหรัฐฯ แต่ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ก็พยายามให้เจ้าหน้าที่ระดับสู งของสหรัฐฯ ช่วยเกลี้ยกล่อมไม่ให้เธอเดิ นทางไปไต้หวัน เพราะมองว่ามันไม่ใช่ความคิดที่ ดี ขณะเดียวกัน พล.อ. มาร์ค มิลลีย์ ประธานคณะเสนาธิการร่ วมประจำกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้ประเมินความเป็นไปได้หลายรู ปแบบที่จะเกิดขึ้นจากการไปเยื อนไต้หวันของเพโลซี รัฐมนตรีกระทรวงต่ างประเทศของสหรัฐฯ แอนโทนี บลิงเคน ก็ได้เตือนจีนไว้หนึ่งวันก่ อนหน้าเพโลซีเดินทางถึงไต้หวั นว่า อย่ายกระดับปฏิบัติ การทางทหารโดยอ้างเรื่ องของเพโลซี

