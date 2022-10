เอสโตเนีย-ลัตเวีย-ลิทัวเนีย เรียกร้องอียูตั้งศาล 'เอาผิด' รัสเซีย ฐานรุกรานยูเครน

รัฐมนตรีต่างประเทศของเอสโตเนี ย, ลัตเวีย และ ลิทัวเนีย ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกันเรียกร้ องให้สหภาพยุโรปและประเทศแนวร่ วมอื่นๆ ช่วยเหลือยูเครนในการจัดตั้ งศาลยุติธรรมพิเศษเพื่อการสื บสวนกรณีอาชญากรรมการรุ กรานของรัสเซีย และเพื่อให้มีการอุดช่องโหว่ ทางกระบวนการกฎหมายที่มีอยู่ ทำให้สามารถเอาผิดกับรัสเซี ยในข้อหารุกรานยูเครนได้

18.ต.ค.2565 เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ที่ผ่านมา มีการออกแถลงการณ์จาก กระทรวงการต่ างประเทศของเอสโตเนีย, ลัตเวีย และลิทัวเนีย ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ติ ดทะเลบอลติกและมีพรมแดนติดกั บทางตะวันตกของรัสเซีย ระบุเรียกร้องให้มีการดำเนินคดี กับรัสเซียในเรื่องอาชญากรรมที่ พวกเขาก่อกับยูเครน

ในแถลงการณ์ระบุว่า ก่อนที่สหภาพยุโรปจะจัดให้มี การหารือในเรื่องที่รัสเซียรุ กรานยูเครน กระทรวงต่างประเทศของเอสโตเนีย, ลัตเวีย และลิทัวเนีย ขอเรียกร้องให้สหภาพยุโรปใช้ ความพยายามในการสนับสนุนยู เครนในการทำให้รัสเซียต้องรับผิ ดชอบต่ออาชญากรรมการรุกราน

กลุ่มประเทศติดทะเลบอลติกระบุว่ า ระเบียบโลกที่ตั้งอยู่ บนการเคารพในกฎเกณฑ์ร่วมกั นจะไม่สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ ถ้าหากมีการปล่อยให้ผู้ที่ละเมิ ดกฎนานาชาติอย่างเห็นได้ชัด ลอยนวลไม่ต้องรับผิด ไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานฆ่าล้ างเผ่าพันธุ์, อาชญากรรมสงคราม, อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ, และอาชญากรรมการรุกราน

กระทรวงการต่ างประเทศของเอสโตเนีย, ลัตเวีย และลิทัวเนีย ยังได้พูดถึงกรณีที่รัสเซี ยโจมตียูเครนโดย "จงใจตั้งเป้าหมายโจมตี" ต่อบ้านเรือนประชาชน, โรงเรียน และสนามเด็กเล่น รวมถึงต่อโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ของพลเรือนทั่วยูเครน และอียูควรจะมีนโยบายหลักเป็ นการแสวงหาความยุติธรรม ทำให้แน่ใจว่ารัสเซียจะต้องรั บผิดชอบต่ออาชญากรรมอันเลวร้ ายของพวกเขา

"พวกเราควรจะสนับสนุนการสื บสวนสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่นี้ ให้ดำเนินต่อไปได้ ซึ่งเป็นการสืบสวนที่มาจากยู เครนและจากรัฐอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง รวมถึงจากศาลอาญาระหว่างประเทศ เนื่องจากศาลนี้มีบทบาทสำคั ญในการเก็บรวบรวมหลักฐานทางวั ตถุ, ตรวจหาและลงโทษคนที่รับผิดชอบต่ ออาชญากรรมสงคราม, การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่ กระทำในยูเครน" กระทรวงต่ างประเทศของสามประเทศระบุ ในแถลงการณ์

เอสโตเนีย, ลัตเวีย และลิทัวเนีย ยังระบุอีกว่าความพยายามของยุ โรปไม่ควรหยุดอยู่เพียงเท่านี้ เพราะในปัจจุบันยังไม่มี ศาลนานาชาติหรือศาลยุติธรรมที่ จะนำตัวเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรื อทหารระดับสูงของรัสเซียมารับผิ ดชอบต่ออาชญากรรมการรุกรานยู เครน พวกเขาจึงเรียกร้องให้มีการจั ดตั้ง "ศาลยุติธรรมพิเศษเพื่ อการลงโทษอาชญากรรมการรุกรานต่ อยูเครน" เพื่ออุดช่องโหว่ ทางกระบวนการกฎหมายนี้ และมีการขอให้อียูกับประเทศพั นธมิตรเป็นตัวการในการจัดตั้ งศาลพิเศษนี้

ตัวแทนจาก เอสโตเนีย, ลัตเวีย และลิทัวเนีย ระบุอีกว่าการจัดตั้งศาลยุติ ธรรมพิเศษจะเป็นการช่วยเอื้อต่ อบทบาทของศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ด้วย ในขณะที่ ICC จะทำหน้าที่ลงโทษบุคคลที่ก่ ออาชญากรรมสงคราม, การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ศาลยุติธรรมพิเศษจะทำหน้าที่จั ดการกับอาชญากรรมการรุกราน

เอสโตเนีย, ลัตเวีย และลิทัวเนีย ระบุในแถลงการณ์ว่า "ตัวการที่ชักใยอยู่เบื้องหลัง, ผู้บงการ และผู้เอื้ออำนวยให้เกิดการรุ กรานในเชิงฆ่าฟันจะได้ไม่ สามารถหนีพ้นจากกระบวนการยุติ ธรรมได้เพียงเพราะมีช่องโหว่ ในกระบวนการกฎหมายอาญาของนานาชา ติ"

เรียบเรียงจาก

The ministers of Estonia, Latvia and Lithuania call to establish a Special Tribunal to investigate the crime of Russia's aggression, Ministry of Foreign Affairs of Republic of Lithusnia, 16-10-2022

https://urm.lt/default/en/ news/the-ministers-of-estonia- latvia-and-lithuania-call-to- establish-a-special-tribunal- to-investigate-the-crime-of- russias-aggression