ทหารยศพันโทรัสเซียผู้เกณฑ์กำลังพลไปรบในยูเครนเสียชีวิต 'อย่างปริศนา' ในบ้านตัวเอง

นายทหารยศพันโทผู้ระดมกำลังพลในรัสเซียให้ไปรบในสงครามยูเครน โรมัน ถูกพบว่าเสียชีวิตในบ้านพักของตัวเอง ซึ่งตำรวจรัสเซียยังไม่ตัดความเป็นไปได้ว่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย ทั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุเสียชีวิตปริศนานี้ เป็นหนึ่งในกรณีการเสียชีวิตของคนใกล้ชิดกับรัฐบาลรัสเซียที่เกิดขึ้นหลายครั้งในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา

แฟ้มภาพกำลังทหารรัสเซียในภูมิภาคคาร์คีฟ ของยูเครน ภาพถ่ายเดือนมีนาคม 2022 (ที่มา: Wikipedia)

17 ต.ค. 2565 พันโท โรมัน มาลิค ของกองทัพรัสเซียเสียชีวิตอย่างปริศนา สื่อตะวันตกระบุว่ามาลิคเป็นผู้ที่ "มีส่วนสำคัญในการระดมกำลังพล" ในการทำสงครามต่อยูเครน และการเสียชีวิตของเขาอยู่ในสภาพการณ์ที่ "น่าสงสัย" นอกจากนี้สื่อบางแห่งอย่าง MSN ยังระบุว่ามาลิคเป็นผู้ช่วยที่มีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน ด้วย

มาลิคเสียชีวิตที่บ้านพักของตัวเองในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ภูมิภาคปรีมอร์สกี สภาพการเสียชีวิตของเขาคืออยู่ในสภาพแขวนคอ ซึ่งรายงานการสืบสวนของตำรวจรัสเซียระบุว่าพวกเขายังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะเป็นการฆ่าตัวตาย

การเสียชีวิตของมาลิคเกิดขึ้นในช่วงที่รัสเซียกำลังมีกระแสการต่อต้านการเกณฑ์กำลังพลให้ไปรบในยูเครนรอบใหม่ หลังจากที่รัฐบาล วลาดิเมียร์ ปูติน ประกาศเรียกเกณฑ์กำลังพลเพิ่มเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีการต่อต้านการเกณฑ์กำลังพลด้วยการโจมตีสำนักงานเกณฑ์ทหารหลายแห่งในรัสเซีย

เจ้าหน้าที่ทหารติดอาวุธของรัสเซียประสานกำลังกับตำรวจในการบีบบังคับให้ผู้ชายในหลายเมืองของรัสเซียเข้าร่วมกองทัพรัสเซียเพื่อไปรบในยูเครน หลังจากที่ปูตินประกาศว่าจะระดมกำลังพลเพิ่ม 2 ล้านนาย เรื่องนี้ทำให้ชาวรัสเซียจำนวนมากพากันหลบหนีไปอยู่ประเทศใกล้เคียง รวมถึงมีการประท้วงเกิดขึ้นทั่วประเทศ

คดีที่เกิดขึ้นนี้เป็นกรณีการเสียชีวิตปริศนาล่าสุดที่เกิดกับบุคคลใกล้ชิดกับปูติน เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีอีกกรณีหนึ่งคือกรณีของ อีวาน เปโชริน นักธุรกิจด้านพลังงานที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับรัฐบาลรัสเซียเสียชีวิตอย่างปริศนาในเมืองวลาดิวอสต็อก สาเหตุการเสียชีวิตของเปโชรินคือตกจากเรือสปีดโบ๊ตในตอนกลางคืน เปโชรินเป็นผู้จัดการระดับสูงของ "บรรษัทเพื่อการพัฒนาตะวันออกไกลและอาร์คติก"

นอกจากนี้ยังมีนักธุรกิจรายอื่นๆ ในรัสเซียที่เสียชีวิตเมื่อช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา มีอยู่ 6 รายที่เป็นคนใกล้ชิดกับปูตินและมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทพลังงานรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียสองบริษัท

เรียบเรียงจาก

Putin's Ukraine Mobilisation Incharge Roman Malyk Found Dead Under 'Suspicious' Circumstances, News 18, 16-10-2022

Vladimir Putin's head of Ukraine mobilisation dies in possible suicide: Report, Hindustan Times, 16-10-2022

Putin's Ukraine Mobilisation Incharge Roman Malyk Found Dead Under 'Suspicious' Circumstances, MSN, 16-10-2022

Who is Ivan Pechorin? Another Russian businessman dies under mysterious circumstances, WION, 14-09-2022