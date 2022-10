นักวิเคราะห์ชี้ การเสนอปิด 'สนพ.นิสิตสามย่าน' ด้วยเงิน 2 ล้าน เป็นการส่งออกการลิดรอนเสรีภาพจากจีน

29 ต.ค. 2565 'ถ้ารัฐเผด็จการเบ็ดเสร็จมีอำนาจมากขนาดนั้น [ขนาดจีน] พวกเขาจะไม่หยุดการจำกัดเสรีภาพทางการพูดเพียงในประเทศของตนเอง แต่จะขยายการควบคุมของตัวเองไปในต่างประเทศ และพยายามขจัดทุกอย่างที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของตนเองด้วย' เคน วู รองประธานสมาคมส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะฟอร์โมซาน สาขาลอสแอนเจลิส แสดงความเห็นกรณีนักธุรกิจจีนเสนอเงิน 2 ล้านบาท เพื่อปิดสำนักพิมพ์ที่ดำเนินการโดยนักกิจกรรมเยาวชน

เคน วู เป็นผู้สนับสนุนพันธมิตรชานม และหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่ออกมาแสดงความเห็น หลัง 25 ต.ค. ที่ผ่านมา สำนักพิมพ์นิสิตสามย่านซึ่งตีพิมพ์หนังสือและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศจีน เปิดเผยว่าได้รับการติดต่อจากนักธุรกิจสัญชาติจีนที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าตนมีอิทธิพลในประเทศไทยและต้องการสานสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลจีน สำนักพิมพ์ได้รับข้อเสนอให้ปิดกิจการแลกกับเงินสด ผ่านบริษัทนักสืบเอกชนแห่งหนึ่งในไทย บริษัทดังกล่าวพยายามติดต่อ 'เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล' ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ ด้วยการไปหาที่บ้านและวัดขณะอยู่ระหว่างอุปสมบทโดยไม่แจ้งก่อนด้วย

"องค์กรเช่น สำนักพิมพ์นิสิตสามย่านที่ส่งเสริมประชาธิปไตย เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนขบวนการต่อต้านระบอบอำนาจนิยม เช่น พันธมิตรชานม ย่อมถูกปฏิเสธโดยรัฐเผด็จการเบ็ดเสร็จ เช่น พรรคคอมมิวนิสต์จีน" เคน วู ให้ความเห็นพร้อมเรียกร้องให้องค์กรหัวก้าวหน้าต่างๆ ยืนหยัดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับสำนักพิมพ์นิสิตสามย่าน สมาคมส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะฟอร์โมซานเป็นกลุ่มไม่แสวงหากำไรที่ให้ความรู้และจัดทำข้อเสนอนโยบายเกี่ยวกับไต้หวันแก่สมาชิกรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา

สำนักพิมพ์นิสิตสามย่านเล่าว่าได้รับการติดต่อจากนักธุรกิจคนหนึ่งหลายครั้งผ่านบริษัทนักสืบเอกชนแห่งหนึ่ง โดยนักสืบเอกชนได้เดินทางไปหาเนติวิทย์ที่บ้านและที่วัดขณะที่ยังอุปสมบทด้วย นักธุรกิจคนดังกล่าวต่อมาถูกเปิดเผยว่าชื่อ 'หวง เฉิง-เต๋อ' ฝ่ายผู้ที่ติดต่อมาอ้างว่าหากสำนักพิมพ์นิสิตสามย่านรับข้อเสนอและยอมปิดกิจการ ก็ยังสามารถทำธุรกิจเดิม ก่อตั้งสำนักพิมพ์ใหม่ได้โดยใช้ชื่อเดิมหลัง 6 เดือน และอ้างว่าเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หากเป็นพรรคคอมมิวนิสต์จีนติดต่อมาจะเป็นการขอให้ยุติการเผยแพร่เนื้อหาต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั้งหมด

สำนักพิมพ์นิสิตสามย่านปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวของนักธุรกิจจีน และเผยแพร่เรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ แม้ในตอนแรกจะกังวลเรื่องความปลอดภัยก็ตาม ระบุในแถลงการณ์ว่า "นี่เป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่ออิสระ ความปลอดภัย และเสรีภาพการแสดงออกของเรา เรายังคงยืนยันตามคุณค่าหลักของเราต่อไป" และ "ขอให้นักข่าว สื่อ และภาคส่วนสำนักพิมพ์ทั่วโลก ยืนหยัดต่อความพยายามของรัฐบาลจีนในการปิดปาก และต่อต้านการหลอกใช้และครอบงำองค์กรอิสระ"

สำนักข่าว RFA ได้พยายามติดต่อไปยังสถานทูตจีนเพื่อขอความเห็น แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ นิโคลัส สมิธ ผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์เทเลกราฟประจำภาคพื้นเอเชีย โพสต์ความเห็นในทวิตเตอร์ว่าข่าวนี้เป็น "เรื่องราวที่ควรกังวล และน่าสงสัยว่าเป็นปฏิบัติการของจีนในประเทศไทย" ในข่าวที่เธอเป็นผู้เขียนมีการอ้างความเห็นของแอนโทนี ดาปิรัน ผู้เขียนหนังสือเรื่อง City of Fire: the Fight for Hong Kong โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ว่า "จีนกำลังส่งออกการปิดปาก คราวนี้ไปยังประเทศไทย"

ด้านสภาประชาธิปไตยฮ่องกง องค์กรไม่แสวงหากำไรที่เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกงและเป็นกลุ่มชาวฮ่องกงในสหรัฐอเมริกา ให้ความเห็นว่าสำนักพิมพ์นิสิตสามย่านเป็น "ผู้สนับสนุนการต่อสู้เพื่อเสรีภาพของฮ่องกง และโจซัว หว่อง อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ขณะนี้สำนักพิมพ์กลายเป็นเป้าหมายจากปฏิบัติการกดดันโดยนักธุรกิจจีนที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน สภาประชาธิปไตยฮ่องกงขออยู่เคียงข้างกับสำนักพิมพ์นิสิตสามย่าน"

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักพิมพ์นิสิตสามย่านได้จัดเสวนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 26 ปี เมื่อ 13 ต.ค. ที่ผ่านมา และได้รับการติดต่อจากนักธุรกิจจีนในช่วงเดียวกับที่กำลังจะมีการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 ที่ผ่านมาสำนักพิมพ์นิสิตสามย่านเคยออกหนังสือเกี่ยวกับเอกราชไต้หวัน สิทธิมนุษยชนอุยกูร์ ประชาธิปไตยในฮ่องกง ยุทธศาสตร์การโฆษณาชวนเชื่อในยุคสีจิ้นผิง รวมถึงงานเขียนของนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยในประเทศจีน เช่น หลิว เสี่ยวโป เจ้าของรางวัลนโยบายสันติภาพที่เสียชีวิตขณะติดคุกจีน

แปลและเรียบเรียงจาก

