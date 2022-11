ดูตัวอย่าง 'การจัดการความเครียดสำหรับคนทำงาน’ โครงการ Better Work อินโดนีเซีย

ที่มาภาพ: Better Work

5 พ.ย. 2565 ปัญหาเรื่องความเครียด นอกเหนือจากจะผลทางตรงต่อเรื่องสุขภาพของคนทำงานแล้ว การที่ประสิทธิภาพในการทำงานของคนทำงานลดลงก็ย่อมส่งผลต่อผลิตผลของสถานประกอบการด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ โครงการ Better Work อินโดนีเซีย จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมจัดการความเครียดให้กับพนักงานในโรงงาน

ช่วงเวลาที่ 'ลีนา คาร์เลียนา' ประสบอุบัติเหตุรถชน ได้ตามหลอกหลอนเธอไปอีกหลายปี ในขณะที่เธอยังคงหวนคิดถึงวินาทีก่อนที่เธอจะวูบลงกลางถนน

“เมื่อฉันถูกชน ฉันล้มลง ฉันจำอะไรไม่ได้ ไม่ได้ยินสามีและลูกของฉัน ฉันกลัวว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับลูกสามี โชคดีที่พวกเขาทั้งคู่ไม่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย” ลีน่ากล่าว

เมื่อเห็นรถบรรทุกทับเพื่อนของเธอ เธอก็ยิ่งกังวลมากขึ้นไปอีก ตั้งแต่นั้นมา เธอก็สั่นสะท้านแม้จะแค่แตะเบาะมอเตอร์ไซค์ก็ตาม เธอบอกว่าเธออยากเดินไปทำงานมากกว่า และจะรู้สึกกังวลใจเมื่อได้ขี่มอเตอร์ไซค์

เธอมักจะร้องไห้ โดยจินตนาการว่าลูกๆ ของเธอจะรู้สึกอย่างไรหากเธอประสบอุบัติเหตุขณะไปทำงานหรือระหว่างทางกลับบ้าน ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมาลีนาเป็นหัวหน้างานสายการผลิตที่โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า PT Leading Garment Industries ในเมืองบันดุง จังหวัดชวาตะวันตก ซึ่งเธอทำงานมาตั้งแต่ปี 2542

“[ความทรงจำ] หลอกหลอนฉันทุกวัน ทุกนาที” ลีนากล่าว “มันเป็น 2 ปีที่ฉันเจ็บปวดมาก”

แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อเธอเข้าร่วมการฝึกอบรมจัดการความเครียดของ Better Work อินโดนีเซีย เธอจำได้ว่าครั้งแรกที่เธอพูดไม่ออกและเริ่มร้องไห้เมื่อครูฝึกขอให้เธอระบุปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเธอ เธอเสริมว่าในครั้งแรกนั้นเธอสงสัยเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาที่วิทยากรเสนอให้เธอ

อย่างไรก็ตาม เธอค่อยๆ ฝึกฝนสิ่งที่วิทยากรแนะนำ เช่น แบ่งปันกับคนที่เธอไว้ใจและเผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเอง จนกระทั่งเธอไม่รู้สึกกังวลกับการขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานอีกต่อไป อยู่มาวันหนึ่ง เธอมาถึงโรงงานโดยไม่มีข้อตำหนิใดๆ แม้ว่าสามีของเธอจะขี่มอเตอร์ไซค์เร็วกว่าปกติมาก

“ในขณะนั้น ฉันคิดว่าบางที ฉันอาจจะหายดีแล้ว” ลีนากล่าว

เรื่องราวของลีนา เน้นย้ำถึงความสำคัญของการฝึกอบรมจัดการความเครียดสำหรับพนักงาน Better Work อินโดนีเซีย มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความคิดริเริ่มดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ในช่วงที่การระบาดใหญ่ของ COVID-19 Better Work อินโดนีเซีย ได้พัฒนาการฝึกอบรมจัดการความเครียดออนไลน์สำหรับคนทำงานในโรงงาน เพื่อช่วยผู้เข้าร่วมในการป้องกันความเครียดจากข่าวเชิงลบต่อเนื่องเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ การฝึกอบรมเสมือนจริงนี้ขยายไปถึงโรงงาน 64 แห่ง สร้างพื้นที่สำหรับผู้เข้าร่วมในการแบ่งปันความรู้สึกแบบโต้ตอบและนำทางเพื่อเอาชนะความเครียดโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เคล็ดลับ และแบบฝึกหัดในการจัดการอารมณ์ โดยยังมีชุดวิดีโอที่สามารถเข้าถึงได้แม้หลังจากการฝึกอบรม

Better Work อินโดนีเซีย ยังมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือผู้จัดการและพนักงานในวงกว้างยิ่งขึ้นในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองผ่านการฝึกอบรม รวมถึงแนวทางอื่นๆ นอกเหนือจากการจัดการความเครียดแล้ว การอบรมยังมุ่งเน้นไปที่ทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรองและการกำกับดูแล แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSH) และการป้องกันการล่วงละเมิด ซึ่งพนักงานโรงงานหลายพันคนได้รับประโยชน์จากโครงการฝึกอบรมนี้

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ยังระบุถึงปัญหาสุขภาพจิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซึ่งกำหนดไว้ในอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 155, 161 และ 187 ทั้งนี้ ILO ยังได้พัฒนาจุดตรวจป้องกันความเครียดในที่ทำงานเพื่อปรับปรุงสภาพการทำงานและป้องกันความเครียดในที่ทำงาน นอกจากนี้องค์การอนามัยโลก (WHO) และ ILO ได้เผยแพร่บทสรุปนโยบายร่วมที่เน้นการป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาสุขภาพจิต และการสนับสนุนให้คนทำงานมีสุขภาพจิตที่ดี

ในขณะเดียวกันลีนาก็พร้อมที่จะตั้งเป้าให้สูงขึ้นหลังจากเอาชนะความกลัวและบาดแผลของเธอ “ใครไม่อยากดีขึ้น” เธอตั้งข้อสังเกต

'โครงการ Better Work' เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลก – เป็นโครงการที่รวมเอาโรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มทุกระดับมารวมกันเพื่อปรับปรุงสภาพการทำงานและสิทธิแรงงานของคนงาน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเครื่องนุ่งห่ม

การเข้าร่วม Better Work นั้นโรงงานต่างๆ ต้องปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานของ ILO และกฎหมายในระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมเรื่องค่าตอบแทน สัญญา ความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย และเวลาทำงาน สิ่งเหล่านี้ช่วยปรับปรุงสภาพการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ และในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและผลกำไรของโรงงานด้วย

ปัจจุบันโครงการ Better Work ดำเนินการอยู่ในโรงงาน 1,700 แห่ง โดยมีพนักงานมากกว่า 2.4 ล้านคนใน 9 ประเทศ นอกจากการให้คำปรึกษาโรงงานแล้ว Better Work ยังร่วมมือกับรัฐบาลในการปรับปรุงกฎหมายแรงงาน และร่วมกับแบรนด์ต่างๆ เพื่อรับประกันความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ Better Work ยังแนะนำสหภาพแรงงานว่าควรทำอย่างไรให้พนักงานมีชีวิตที่ดีขึ้น และทำงานร่วมกับผู้บริจาคเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่กว้างขึ้น

วิสัยทัศน์ของ Better Work คือ "อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มระดับโลกจะช่วยยกระดับคนนับล้านให้พ้นจากความยากจนด้วยการจัดหางานที่ดี เพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้หญิง สร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม"

ที่มา

Stress management programme key to ramping up labour productivity in Indonesia (Better Work, 29 October 2022)