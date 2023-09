อุปมาผัว-เมีย การใช้อุปลักษณ์กับการเมืองไทย | หมายเหตุประเพทไทย EP.488

ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง และภาวิน มาลัยวงศ์ แนะนำหนังสือ Metaphors We Live By (1980) ค้นหาที่มาการใช้อุปลักษณ์ หรือภาษาเชิงเปรียบเทียบการใช้คำศัพท์ผัวๆ เมียๆ ครอบครัว ความสัมพันธ์ กับเรื่องจัดตั้งรัฐบาลในการเมืองไทย นอกจากนี้ยังพบการใช้บุคลาธิษฐานเพื่ออธิบายทฤษฎี พฤติกรรมในวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมทิ้งท้ายงานศึกษาการเมืองอินโดนีเซีย “From Happy Wedding to Divorce” (2022) ที่พบการใช้คำศัพท์หมวดครอบครัว ความสัมพันธ์ เพื่ออธิบายการเมืองอินโดนีเซียเช่นกัน ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการหมายเหตุประเพทไทย