สำนักงาน 'ตำรวจออสเตรเลีย' ถูกวิจารณ์ ร่วมมือกับ 'ตำรวจพม่า' แม้หลังรัฐประหาร

มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์สำนั กงานตำรวจของออสเตรเลียในเรื่ องที่พวกเขายังคงประสานความร่ วมมือกับตำรวจพม่าถึงแม้ว่าพม่ าจะมีการรัฐประหารยึ ดอำนาจกลายเป็นเผด็จการ นักวิเคราะห์มองว่ าการประสานงานระหว่างหน่ วยงานความมั่นคงในเรื่องยาเสพติ ดยังจำเป็น แต่นักกิจกรรมก็มองว่ากองทั พเผด็จการพม่าเป็นต้นตอที่แท้ จริงของปัญหายาเสพติดจึงเรียกร้ องให้ยกเลิกความร่วมมือ

11 พ.ย. 2565 สำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลี ยเปิดเผยว่าพวกเขายังคงให้ ความร่วมมือกับกองกำลั งตำรวจของพม่าอยู่ โดยเฉพาะในเรื่องยาเสพติด ถึงแม้ว่าการก่อรั ฐประหารโดยกองทัพพม่าจะทำให้ ประเทศอยู่ในสภาวะโกลาหลก็ตาม

มีการเปิดเผยในเรื่องนี้ในช่ วงที่กำลังมีการพิ จารณางบประมาณรายปีโดยวุฒิ สภาออสเตรเลีย ส.ว. พรรคกรีนส์ จอร์ดอน สตีล-จอห์น ได้วิพากษ์วิจารณ์สำนั กงานตำรวจฯ ในเรื่องที่พวกเขายังคงให้ ความร่วมมือกับตำรวจพม่าหลั งการรัฐประหารที่เกิดขึ้นตั้ งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564

รอง ผบ.ตร. เอียน แมคคาร์ตนีย์ ของออสเตรเลียกล่าวว่า "ยังคงมีการติดต่อประสานงานกั นกับหน่วยงานตำรวจของพม่า ... ซึ่งไม่ใช่ในแง่ของการฝึ กอบรมหรือการเสริมสร้างสมรรถภาพ แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกั บสิ่งที่เป็นผลประโยชน์กับสำนั กงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย โดยเฉพาะในเรื่องปฏิบัติการเกี่ ยวกับการลักลอบค้ายาเสพติด"

ตัวแทนสำนักงานตำรวจออสเตรเลี ยเปิดเผยถึงบริบทในเรื่องนี้ว่า จากจำนวนยาบ้าทั้งหมดที่มี ขายในออสเตรเลีย มีอยู่ร้อยละ 70 ที่มาจากพม่า ทำให้จำเป็นต้องมีการติดต่ อประสานความร่วมมือกันโดยมี การดำเนินการร่วมกั บกระทรวงการต่างประเทศเเละการค้ าของออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่ าการติดต่อประสานความร่วมมือเป็ นไปเพื่อประเด็นเรื่องยาเสพติ ดเท่านั้น

รีซ เคอร์ชอว์ ผบ.ตร. ออสเตรเลียกล่าวว่าเรื่ องยาเสพติดสำหรับพวกเขาเป็ นประเด็นความมั่นคงของชาติและ "การข่าวในเรื่องนี้ถือเป็นเรื่ องสำคัญ"

ออสเตรเลียได้ลดระดับการติดต่ อกับหน่วยงานความมั่นคงของพม่ าในด้านอื่นๆ นับตั้งแต่ที่มีการรัฐประหาร เช่นการยกเลิกความร่วมมือกั บกองทัพพม่าเมื่อเดือน มี.ค. 2564 หนึ่งเดือนหลังกองทัพก่อรั ฐประหาร และมีการลดระดับความสัมพันธ์ ทางการทูตกับพม่าเมื่อเดือน พ.ค. 2565 โดยการแต่งตั้งอุปทูตประจำพม่ าแทนเอกอัครราชทูต

การรัฐประหารในพม่าส่งผลให้มี ประชาชนถูกสังหารแล้วมากกว่า 2,400 ราย และมีมากกว่า 16,000 รายถูกจับกุม รวมถึงนักเศรษฐศาสตร์ ชาวออสเตรเลีย ฌอน เทอร์เนลล์ ผู้ที่เป็นอดีตที่ปรึกษาให้กั บอองซานซูจี เขาถูกตัดสินจำคุก 3 ปี

ส.ว. พรรคกรีนส์ สตีล-จอห์น กล่าวให้สัมภาษณ์ต่อสื่อวิจารณ์ สำนักงานตำรวจออสเตรเลียว่า กองกำลังตำรวจของพม่าถูกวิพากษ์ วิจารณ์เรื่องการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนร้ายแรงรวมถึงก่ ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ การดำเนินความสัมพันธ์ใดๆ ก็ตามระหว่างรัฐบาลออสเตรเลียกั บกองกำลังตำรวจของพม่าเป็นเรื่ องที่ยอมรับไม่ได้ สตีล-จอห์น ยังได้เรียกร้องให้รั ฐบาลออสเตรเลียคว่ำบาตรกองทั พพม่าและกลุ่มที่เกี่ยวข้ องแทนที่จะทำงานร่วมกับกองกำลั งความมั่นคงของพม่า

ถึงแม้ว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะกล่ าวย้ำว่าการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิ จต่อเผด็จการทหารพม่านั้นกำลั งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา แต่ก็ยังไม่มีการดำเนิ นมาตรการคว่ำบาตรใดๆ เลยนับตั้งแต่ที่มีการรั ฐประหารเป็นต้นมาจนถึงตอนนี้

สื่อเอบีซีระบุว่าพื้นที่ ชายแดนของสามประเทศ ไทย, ลาว, พม่าที่เรียกว่า "สามเหลี่ยมทองคำ" นั้น เป็นที่รู้จักดีในฐานะพื้นที่ลั กลอบขนยาเสพติด

จอห์น คอยน์ ประธานโครงการยุทธศาสตร์การบั งคับใช้กฎหมายของสถาบันนโยบายยุ ทธศาสตร์ออสเตรเลียกล่าวว่า การขอให้ตัดความสัมพันธ์กับหน่ วยงานตำรวจของพม่านั้นถือเป็น "การละเลยความซับซ้อนของความสั มพันธ์ระหว่างประเทศและละเลยกลุ่ มแก็งค์อาชญากรรมข้ามชาติที่ก่ ออาชญากรรมรุนแรง"

คอยน์บอกว่ามันเป็นเรื่องสำคั ญมากที่จะต้องให้รัฐแบบพม่ าและอิหร่านเป็นช่องทางการสื่ อสารลับหรือช่องทางทางเลื อกในการสื่อสารเพื่อให้ยั งคงสมรรถภาพในการสื่อสารเอาไว้ ได้แม้แต่ในช่วงที่ยากลำบาก

คอยน์บอกอีกว่าในบางกรณีตำรวจที่ ปฏิสัมพันธ์ด้วยนั้นมีการทุจริ ตคอร์รัปชันอย่างหนักในระดับที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก็งค์ อาชญากรรมด้วย

คอยน์มองว่าเรื่องนี้เป็น "การติดต่อประสานความร่วมมื อในแบบที่มีความละเอียดอ่อนมาก มันไม่ใช่เรื่องที่จะตัดสินถู กผิดแบบเป็นขาวเป็นดำได้"

คอยน์เปิดเผยว่าในช่วงหลังๆ นี้มีการผลิตยาบ้าเพิ่มขึ้ นมากถึงแม้จะมีกรณีการจับกุ มจำนวนมาก ดังนั้นแล้ว การประสานความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานบังคับใช้กฎหมายของแต่ ละประเทศจึงมีความสำคัญในแง่ การแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลปฏิ บัติการของอาชญากร คอยน์มองว่าถ้าหากไม่มี การแลกเปลี่ยนข่าวสารในเรื่องนี้ ก็อาจจะทำให้มียาเสพติดทะลักเข้ ามาในออสเตรเลียได้มากขึ้น อีกทั้งการปฏิบัติ การประสานความร่วมมื อจากออสเตรเลียกับประเทศเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้จะทำให้ช่ วยหยุดยั้งการขนยาเสพติดเข้ าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ได้ด้วย

แต่กลุ่มนักกิจกรรมที่ชื่อ "จัสติสฟอร์เมียนมาร์" ก็เรียกร้องให้ออสเตรเลีย "ยกเลิกความร่วมมือกับเผด็ จการทหารและตำรวจของพม่าโดยทั นที"

Yadanar Maung โฆษกของกลุ่มจัสติสฟอร์เมี ยนมาร์กล่าวว่า ตำรวจของพม่าเป็นส่วนหนึ่งของ "กองทัพแก็งค์อาชญากร" ที่ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และสั่งสมความร่ำรวยด้ วยการฟอกเงิน, การค้ายาเสพติด และการค้ามนุษย์

Maung กล่าวอีกว่า การที่รัฐบาลออสเตรเลียแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสารกับ "แก็งค์อาชญากรรม" เช่นนี้จะยิ่งกลายเป็นการส่ งเสริมการใช้ความรุนแรงแบบสุดขั้ วต่อประชาชนชาวพม่าผู้ที่ปกป้ องประชาธิปไตย และนับเป็นการที่พวกเขาไม่ สามารถจัดการกับต้นตอที่แท้จริ งของปัญหาการค้ายาเสพติดในพม่ าได้ ซึ่งต้นตอที่ว่านี้มาจากการที่ กองทัพพม่ามีการทุจริตคอร์รัปชั่ นอย่างเป็นระบบและลอยนวลไม่ต้ องรับผิด

โฆษกจัสติสฟอร์เมียนมาร์เสนอว่า ออสเตรเลียจะสามารถแก้ไขปั ญหายาบ้าได้ถ้าหากพวกเขายอมรั บรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) ซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านเผด็ จการทหารที่ตั้งรัฐบาลคู่ ขนานของตัวเองขึ้นมา อีกทั้งออสเตรเลียยังควรจะสนั บสนุ นความพยายามของประชาชนชาวพม่ าในการโค่นล้ม "แก็งค์อาชญากกรมเผด็จการทหาร" แล้วก็ร่วมกันสร้างสหพันธรั ฐประชาธิปไตย

นอกจากนี้จัสติสฟอร์เมียนมาร์ยั งได้กล่าววิจารณ์การตัดสินใจแต่ งตั้งพม่าให้เป็นประธานการประชุ มผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน (ASEAN Air Chiefs Conference) โดยระบุว่า "อาเซียนรู้ดีและคอยสนับสนุนส่ งเสริมเผด็จการทหารพม่าในการก่ ออาชญากรรมสงคราม" ในช่วงเดียวกับที่มีการโจมตี ทางอากาศต่อพลเรือน

นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหมของออสเตรเลียยั งถูกวิพากษ์วิจารณ์เมื่อไม่ นานนี้หลังจากที่พวกเขาเปิ ดเผยว่าพวกเขาจะร่วมเป็นเจ้ าภาพกับเผด็จการทหารพม่าในการจั ดประชุมระดับสูงด้านการแพทย์ ทหารอาเซียนที่บรูไน

เรียบเรียงจาก

AFP sharing intelligence with Myanmar police over drug trafficking after coup, ABC News, 09-11-2022

https://www.abc.net.au/news/ 2022-11-08/afp-engagement- with-myanmar-police-force- post-coup-drugs/101629396