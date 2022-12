รัฐรับหลักการทำ EIA ก่อนสร้างกำแพงกันคลื่น-กลุ่ม Beach for Life ขอดูคำสั่ง

รัฐยอมรับหลักการทำ EIA ก่อนสร้างโครงการกำแพงกันคลื่น ด้าน Beach for Life ให้เวลาพิจารณาภายในระยะเวลา 3 ชม. พร้อมขอดูรายละเอียด และคำสั่งแต่งตั้ง ไม่งั้นเตรียมยกระดับการชุมนุมต่อ

8 ธ.ค. 2565 The Reporters รายงานบนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กวันนี้ (8 ธ.ค.) เมื่อเวลา 10.30 น. กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ชายหาด และกลุ่ม 'Beach for Life' ที่ปักหลักอยู่บริเวณนนพิษณุโลก เชิงสะพานชมัยมรุเชฐ ย้ายไปปักหลักที่ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง แจ้งให้แก้ไขการชุมนุม เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรในระหว่างที่ทีผู้แทนจากต่างประเทศมายังทำเนียบรัฐบาล

โดยในเวลา 10.30 น. Beach for life ได้ส่งตัวแทนเข้าไปหารือกับนายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทนจากรัฐบาล ถึงข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ 1.ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้อำนาจกรมโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบโครงการกำแพงกันคลื่น 2.กำแพงกันคลื่นกลับมาทำ EIA และ 3.ฟื้นฟูชายหาดที่เสียหายจากกำแพงกันคลื่น

เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. เฟซบุ๊กของกลุ่ม Beach for Life รายงานเพิ่มว่า นายอภิศักดิ์ ทัศนี ผู้ประสานงาน Beach for life เปิดผลการประชุมร่วมกับนายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าการประชุมในวันนี้มีผู้แทนเป็นผู้ตรวจจากกระทรวงมหาดไทย นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วิศวกรชำนาญการจากกรมเจ้าท่า ผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมหารือพร้อมยืนยันว่า โครงการกำแพงกันคลื่นไม่มีปัญหา ซึ่ง Beach for life ชี้ให้เห็นว่า โครงการกำแพงกันคลื่นจากหน่วยงานรัฐสร้างผลกระทบมากมาย โดยเฉพาะโครงการของกรมโยธาฯ ที่ระบาดหนัก ทำให้ชายหาดหายไป

ท้ายที่สุดหน่วยงานต่างๆ รับหลักการและดำเนินการตาม 3 ข้อเรียกร้อง ได้แก่ ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีให้อำนาจกรมโยธาฯ รับผิดชอบโครงการกำแพงกันคลื่น กำแพงกันคลื่นต้องทำ EIA และฟื้นฟูชายหาดที่เสียหายจากกำแพงกันคลื่น ด้วยกลไกคณะกรรมการศึกษา มีสัดส่วนจากภาคประชาชน นักวิชาการจากภาคประชาชน 3 คน นักวิชาการจากหน่วยงานรัฐ 3 คน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นเลขานุการ กำหนดกรอบเวลาการทำงานไม่เกิน 90 หรือ 120 วัน ก่อนเสนอผลให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

หากวันนี้มีการลงนามคำสั่งดังกล่าวภายใน 3 ชั่วโมงเราจะยุติการชุมนุม แต่หากไม่มีความคืบหน้าใดๆ เราจะยกระดับการชุมนุม

"ขอเรียกร้องไปยังผู้มีอำนาจทุกกระทรวง ทบวง กรมพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้รับหลักการนี้โดยเร็ว หากไม่เป็นไปตาม 3 ข้อเรียกร้อง บิดพริ้ว สิ่งที่ต้องรับผิดชอบคือ มวลชนจำนวนมหาศาลที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากกำแพงกันคลื่น ผู้รักชายหาดจะมาปักหลักที่นี่ให้เยอะกว่าเดิม" อภิศักดิ์ ทัศนี กล่าว

แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 'สร้างกำแพงกันคลื่น' แบบมัดมือชก

ทั้งนี้ การชุมนุมสืบเนื่องจากวานนี้ (7 ธ.ค.) สื่อกรีนนิวส์ รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. เครือข่ายอนุรักษ์ชายหาด และกลุ่ม ‘Beach for Life’ เคลื่อนขบวนหน้าสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ถนนราชดำเนินนอก มาที่สะพานชมัยมรุเชฐ หน้าทำเนียบรัฐบาล พร้อมแสดงอารยขัดขืนโดยการผูกมัดข้อมือ เพื่อสื่อถึงประชาชนที่อยู่ริมชายหาดถูกมัดมือชกให้เลือกการสร้างกำแพงกันคลื่น

เวลา 16.00 น. เครือข่ายฯ เคลื่อนขบวนมาถึงที่เชิงสะพานชมัยมรุเชฐ ประกาศปักหลัก พร้อมยืนยันว่าจะไม่กลับจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย 3 ข้อเรียกร้อง

ต่อมา เวลาประมาณ 16.40 น. อิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนลินี มหาขันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน เข้ามารับฟังข้อเรียกร้องของเครือข่ายอนุรักษ์ชายหาด

ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าจะประสานหน่วยงานที่มีอำนาจ และจะติดตามความคืบหน้า 3 ข้อเรียกร้องที่ยื่นไว้เมื่อ 25 พ.ย. 2565 ว่าขณะนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว โดยเบื้องต้นจะส่งเรื่องไป 2 ทาง คือ รายงานเลขานายกรัฐมนตรี และส่งไปหน่วยงานรับผิดชอบ

หลังจากนั้น ช่วงค่ำผู้ชุมนุมเครือข่ายอนุรักษ์ชายหาด และกลุ่ม Beach for Life ได้ปักหลักนอนค้างคืนอยู่ที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ หน้าทำเนียบรัฐบาล พร้อมทำกิจกรรมเรียกร้องสาธารณะให้สนับสนุนข้อเรียกร้องหลักของเครือข่ายฯ ที่จะให้มีมติรัฐมนตรีตาม 3 ข้อ

โดยกิจกรรมหลักได้มีการจัดวงเสวนาในหัวข้อ “ทวงคืนชายหาดหน้าทำเนียบ 3 ข้อเรียกร้องที่สังคมไทยร่วมกันผลักดัน” มีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย "นิติพล ผิวเหมาะ" ส.ส.พรรคก้าวไกล ในฐานะ กรรมาธิการที่ดินทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อารีฟีน โซ๊น เครือข่ายปาตานี และ สมบูรณ์ คำแหง ประธานคณะกรรมการการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)

ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการนำรั้วแผงเหล็กมาปิดบริเวณสะพานชมัยเมรุเชฐ พร้อมรถตู้ตำรวจปิดเส้นทางบนถนนพิษณุโลก ที่จะข้ามไปยังทำเนียบรัฐบาล

ส.ส.ก้าวไกล จวกกรมโยธาฯ สร้างกำแพงกันคลื่น ผลาญงบฯ ไม่สนผลกระทบ

เมื่อ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา ทีมสื่อพรรคก้าวไกล รายงานเพิ่มว่า นิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.ก้าวไกล ที่ไปร่วมเสวนา และร่วมให้กำลังใจประชาชนที่ปักหลักหน้าทำเนียบรัฐบาล พร้อมรับฟังข้อเรียกร้องทวงคืนชายหาดจากกลุ่ม 'Beach for Life'

ส.ส.ก้าวไกล กล่าวว่า กรณีชายหาดที่หายไป ไม่ใช่เพราะกรมโยธาฯ และไม่ใช่เรื่องของประชาชนในพื้นที่เท่านั้น แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่กำลังสูญเสียทรัพยากรอันมีค่า เพราะชายหาดเป็นทั้งระบบนิเวศของธรรมชาติและวิถีชีวิตของคน เขาจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมเรียกร้องให้มีหลักการที่ถูกจ้องในการดูแลชายหาดไม่ให้ถูกทำลาย เพราะความต้องการใช้งบประมาณจำนวนมากจากโครงการใหญ่ โดยไม่สนใจผลกระทบที่ตามมา ซึ่งโครงการเหล่านี้มักอ้างความจำเป็น ยกเฉพาะข้อมูลวิชาการฝั่งตัวเองทั้งที่ยังมีข้อโต้แย้งจากนักวิชาการ และที่สำคัญคือไม่ยอมทำแบบรายงานประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือ EIA โดยอ้างความจำเป็นเร่งด่วน

"กำแพงกันคลื่นเป็นเหมือนโรคระบาดของชายหาดไทย หลังจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ้างถึงความจำเป็นเร่งด่วนของท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง จึงยกเว้นให้การสร้างกำแพงกันคลื่นไม่ต้องทำ EIA ในปี 2556 เป็นต้นมา แต่ในทางปฏิบัติดูเหมือนว่า เห็นหาดตรงไหนว่าง หาดตรงไหนยาวก็ทำ โดยไม่สนว่าพื้นที่นั้นมีปัญหาหรือไม่ เพราะเป็นช่องให้ใช้เงินได้ง่ายๆ เหมือนเป็นขนมหวานของกรมโยธาฯ เป็นตัวอย่างของเอาปัญหาของพื้นที่เร่งด่วนมาใช้เป็นข้ออ้างแบบหว่านแหในการใช้งบประมาณโดยไม่ดูตามบริบทจริง ซึ่งจะอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นรอยโหว่นี้ไม่ได้ เพราะในสภาผู้แทนราษฎรเคยมีการอภิปราย เพื่อชี้ให้เห็นปัญหานี้หลายครั้ง พวกท่านที่อยู่ในรัฐบาลจึงรับรู้และรับทราบรูโหว่ที่เกิดขึ้นนี้เป็นอย่างดี" นิติพล กล่าว