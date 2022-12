10 ปี การหายตัวของ 'สมบัด สมพอน' ประชาสังคมโลก ทวงถาม รัฐบาลลาว 'สมบัดหายไปไหน'

10 ปี ที่สมบัด สมพอน นักกิจกรรมภาคประชาสั งคมลาวหายตัวไป ท่ามกลางคำถามที่ว่าเขาหายตั วไปไหน และรัฐบาลลาวก็ยังคงเงียบต่อเรื่ องนี้ ในขณะที่กลุ่มองค์กรภาคประชาสั งคมทั่วโลก 66 องค์กรออกแถลงการณ์ทวงถาม และองค์กรของยูเอ็นก็เรียกร้ องให้มีการสืบสวนโดยอาศัยผู้เชี่ ยวชาญจากนานาชาติเข้าไปร่วมด้วย

16 ธ.ค. 2565 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 10 ปี ที่สมบัด สมพอน นักกิจกรรมภาคประชาสั งคมลาวหายตัวไป ก่อนหน้าเมื่อไม่นานมานี้กลุ่ มองค์กรภาคประชาสังคมจากทั่ วโลกรวม 66 องค์กรและบุคคลอื่นๆ ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รั ฐบาลลาวให้ความกระจ่างถึ งชะตากรรมของสมบัด ในเรื่องที่เขาถูกนำตัวไปอยู่ที่ ไหนอย่างไร และให้ความเป็นธรรม ให้ข้อเท็จจริง รวมถึงมีการชดเชยแก่ครอบครั วของสมบัดด้วย

สมบัด สมพอน เป็นคนที่ทำงานภาคประชาสั งคมในด้านการพัฒนาและการส่งเสริ มให้เยาวชน สื่อบางแห่งนับว่าเขาเป็นผู้บุ กเบิกองค์กรภาคประชาสังคมที่มี ชื่อเสียงที่สุดในลาว เหตุการณ์หายตัวไปของสมบัดเกิ ดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2555 เขาถูกสั่งให้หยุดที่ด่ านตรวจแห่งหนึ่งในย่ านรอบนอกของเมืองหลวงเวียงจั นทร์ ภาพจากกล้องวิดีโอวงจรปิ ดแสดงให้เห็นว่าหลังจากนั้นก็มี คนนำตัวสมบัดไปขึ้นรถอีกคันหนึ่ ง แล้วก็ไม่มีใครพบตัวเขาอีกเลย

สมบัด สมพอน

หลังจากที่สมบัดหายตัวไป ประเทศสหรัฐฯ และรัฐบาลตะวันตกอื่นๆ ได้เรียกร้องให้มีการสื บสวนสอบสวนในเรื่องนี้ ถึงแม้ว่ารัฐบาลลาวจะเคยสัญญาว่ าจะทำ แต่ก็ไม่เคยทำอะไรให้เกิดความคื บหน้าในคดีนี้เลย โดยที่ในแถลงการณ์ขององค์ กรภาคประชาสังคมระบุว่าการหายตั วไปของสมบัดนับเป็น "การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ ายแรง และเป็นอาชญากรรมภายใต้ กฎหมายนานาชาติ"

แถลงการณ์ขององค์กรภาคประชาสั งคม ระบุว่า พวกเขาได้ "กดดันให้มีความยุติ ธรรมและการตรวจสอบได้ในเรื่องนี้ มาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว ... และในตอนนี้พวกเขาก็ร่วมกั นถามคำถามง่ายๆ และตรงไปตรงมาถึงรัฐบาลลาวว่า 'สมบัดหายไปไหน' "

แถลงการณ์ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ ฮิวแมนไรท์วอทช์ระบุถึ งกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ที่สมบั ดหายตัวไป เช่นการที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ ทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเคยเรี ยกร้องให้ทางการลาวเปิดเผยข้อมู ลเกี่ยวกับการสืบสวนการหายตั วไปของสมบัด โดยเฉพาะต่อครอบครัวของเขา ในการประชุมพิจารณาเรื่ องการบรรลุผลด้านสิทธิมนุษยชน UPR มีประเทศสมาชิกของยูเอ็น 11 ประเทศ ได้เสนอให้รัฐบาลลาวทำการสื บสวนการหายตัวไปของสมบัด

ในปี 2561-2562 หน่วยงานของยูเอ็นก็ยังคงคอยติ ดตามผลในเรื่องการหายตั วไปของสมบัด โดยที่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ งสหประชาชาติระบุว่าพวกเขาเสี ยดายที่มีลาวให้ข้อมูลเกี่ยวข้ องกับเรื่องนี้เล็กน้อยมาก จนถึงในปี 2564 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ งสหประชาชาติก็ยังคงส่งสารไปถึ งรัฐบาลลาวเรียกร้องขอข้อมู ลของสมบัดและเรียกร้องให้มี การสืบสวนสอบสวนในเรื่องการอุ้ มหายที่เกิดขึ้น

แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าถึงแม้ ประชาคมโลกที่มีความเป็นห่วงอย่ างมากต่อเรื่องสมบัด รัฐบาลลาวกลับโต้ตอบการเรียกร้ องของพวกเขาด้วยความเฉื่อยชา, การละเลย, การปกปิด และออกแถลงการณ์ในเชิงที่ชวนให้ ไขว้เขว รวมถึงการขาดเจตจำนงทางการเมื องในการที่จะแก้ไขปัญหาการบังคั บให้สูญหายในกรณีของสมบัดด้วย

แถลงการณ์องค์กรภาคประชาสั งคมระบุว่า "รัฐบาลลาวล้มเหลวโดยสิ้นเชิ งในการที่จะรักษาพันธกรณีด้ านกฎหมายนานาชาติในการสื บสวนสอบสวนการหายตัวไปขอสมบั ดและนำตัวผู้ต้องสงสัยว่าจะส่ วนรับผิดชอบต่อการก่ ออาชญากรรมเข้าสู่กระบวนการยุติ ธรรมอย่างเที่ยงตรงผ่านศาลพลเรื อนทั่วไป รวมถึงที่อยู๋ภายใต้กติการะหว่ างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมื องและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และ อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้ านการทรมาน และการกระทำอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ซึ่งลาวเป็นประเทศสมาชิกด้วย"

แถลงการณ์ระบุต่อไปว่า ถึงแม้ลาวจะยังไม่ได้ให้สัตยาบั นต่อ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้ วยการคุ้มครองบุคคลทุ กคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ (ICPPED) ที่มีการลงนามไว้เมื่อปี 2551 แต่ภาคใต้กฎหมายนานาชาติแล้ว ลาวยังคงมีพันธกรณีที่จะไม่ทำตั วขัดต่อวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของอนุสัญญานี้

กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมที่ร่ วมลงนามในครั้งนี้มีอาทิเช่น 11.11.11-Belgium, แอมเนสตีอินเตอร์เนชันแนล, ARTICLE 19, สมาพันธ์ผู้สูญหายแห่งเอเซีย (AFAD), ศูนย์เพื่อสิทธิผู้ต้องขัง (CPR), สหพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล (FIDH), ฮิวแมนไรท์วอทช์, ไอลอว์, ฟอร์ติฟายไรท์, มูลนิธิมานุษยะ, ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (TLHR) และองค์กรอื่นๆ

นอกจากองค์กรภาคประชาสังคมแล้ว สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุ ษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ยังได้เรียกร้องให้มีการสื บสวนและให้ความกระจ่างในเรื่ องสมบัด โดยระบุว่า ควรจะมีการสืบสวนกรณีของสมบัด "อย่างน่าเชื่อถือ โดยฉับไว อย่างละเอียด และเป็นอิสระ ปราศจากความลำเอียง" รวมถึงเรียกร้องให้รั ฐบาลลาวขอความช่วยเหลื อจากนานาชาติและความร่วมมื อทางเทคนิคในการตรวจสอบพิ จารณาหลักฐานและช่วยเหลือด้ านการค้นหาสมบัดในแบบที่ "โปร่งใสและมีส่วนร่วม เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล"

