ร้อง รบ.เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ คุ้มครองการอุ้มหายทันที โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อสงวน

18 ก.ย.2566 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม แจ้งสื่อมวลชนว่า มูลนิธิฯและเครือข่ายผู้ถู กกระทำทรมานและญาติผู้สูญหาย เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการดำเนินการ 1. ให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสั ญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้ มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสู ญโดยถูกบังคับ (ICPPED) โดยทันที โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อสงวนใดๆ และ 2. ยกเลิกข้อสงวนที่ประเทศไทยได้ ทำไว้ภายใต้อนุสัญญาต่อต้ านการทรมาน (CAT) โดยทันทีเช่นกัน

โดยมีรายละเอียดดังนี้ :

เรียกร้องให้รัฐบาลเข้าเป็นภาคี อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย การคุ้มครองบุคคลจากการหายสาบสู ญโดยถูกบังคับ (ICPPED) โดยทันที โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อสงวน

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเป็นองค์ กรไม่แสวงหากำไรและเป็นองค์กรสิ ทธิมนุษยชนที่ได้รับการรั บรองโดยคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ (กสม.) มูลนิธิฯ ทำงานด้านการส่งเสริมและคุ้ มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิ ในการเข้าถึงความยุติ ธรรมของประชาชน โดยเฉพาะกรณีละเมิดสิทธิมนุ ษยชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ โดยการทรมาน การปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุ ษย์ และการบังคับบุคคลให้สูญหาย

สืบเนื่องจากขณะนี้ พระราชบัญญัติป้องกั นและปราบปรามการทรมานและการกระทำ ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 (‘พ.ร.บ.ป้องกั นและปราบปรามการทรมาน-อุ้มหาย’) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้ งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 กฎหมายดังกล่าว ถือเป็นกฎหมายอนุวัติการเพื่ อให้ประเทศไทยปฏิบัติตามพั นธกรณีระหว่างประเทศ ภายใต้ อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่ นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture - CAT) ซึ่งไทยเข้าเป็นภาคี โดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 และมีผลใช้บังคับกับไทยเมื่อวั นที่ 1 พฤศจิกายน 2550 และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้ วยการคุ้มครองบุคคลทุ กคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance - ICPPED) ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามแล้ว แต่ยังไม่ได้เข้าเป็นภาคี เนื่องจากรอกฎหมายอนุวัติการอยู่

บัดนี้ เมื่อพ.ร.บ.ป้องกั นและปราบปรามการทรมาน-อุ้มหาย มีบทบัญญัติสำคัญที่กำหนดให้ การทรมานและการกระทำให้บุคคลสู ญหายเป็นความผิดทางอาญา และอื่นๆ ที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถปฏิบั ติตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาทั้ งสองฉบับได้แล้ว แต่ยังคงขาดการดำเนินการตามขั้ นตอนทางกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นภาคี ของอนุสัญญาทั้งสองฉบับอย่ างสมบูรณ์ โดยเฉพาะ บัดนี้เป็นเวลากว่า 7 เดือนนับแต่ พ.ร.บ.ป้องกั นและปราบปรามการทรมาน-อุ้มหาย ได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาและมีผลบังคับใช้แล้ว แต่ประเทศไทยยังไม่ได้ดำเนิ นการเพื่อเป็นรัฐภาคีอย่างสมบู รณ์

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และเครือข่ายผู้ถู กกระทำทรมานและญาติผู้สูญหาย ซึ่งร่วมลงนามตามแนบท้ายนี้ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลภายใต้ การทำของท่าน ดำเนินการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสั ญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้ มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสู ญโดยถูกบังคับ (ICPPED) โดยทันที โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อสงวนใดๆ

2. ยกเลิกข้อสงวนที่ประเทศไทยได้ ทำไว้ภายใต้อนุสัญญาต่อต้ านการทรมาน (CAT) โดยทันทีเช่นกัน

รายชื่อเครือข่ายผู้ถู กกระทำทรมานและญาติผู้สูญหาย

1. สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ พี่สาวของวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์

2. กัญญา ธีรวุฒิ แม่ของสยาม ธีรวุฒิ

3. ก่อการ บุปผาวัฎฎ์ ลูกชายของชัชชาญ บุปผาวัลย์

4. ปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์ ภรรยาของสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์

5. อรรถสิทธิ์ นุสสะ ผู้ได้รับผลกระทบจากการทรมาน

6. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม