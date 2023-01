ส.ส.รีพับลิกัน เสนอ กม.ห้ามติดธงไพรด์-ธง BLM ที่สถานทูตสหรัฐฯ

ส.ส.พรรครีพับลิกัน เสนอร่างกฎหมายห้ามไม่ให้มีการติดธงอื่นๆ นอกจากธงชาติสหรัฐฯ ที่สถานทูต หรือสถานกงสุลสหรัฐฯ ในประเทศต่างๆ ส่งผลให้เป็นการห้ามติดธงสีรุ้งของ LGBTQ+ และธง Black Lives Matter ซึ่งรัฐบาลโอบามา และไบเดน เคยอนุญาต

14 ม.ค. 2566 สื่อต่างประเทศรายงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรครีพับลิกัน ของสหรัฐฯ เสนอร่างกฎหมายเมื่อวันที่ 11 ม.ค.ที่ผ่านมา ระบุว่าหน้าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ที่ใดก็ตามจะต้องมีแต่ธงชาติสหรัฐฯ เท่านั้น และห้ามธงแบบอื่นๆ ซึ่งจะทำให้กลายเป็นการแบนธงสีรุ้งของผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ และธง ‘Black Lives Matter’ ที่สื่อถึงขบวนการเรียกร้องความเป็นธรรมด้านเชื้อชาติสีผิวไปโดยปริยาย จากที่รัฐบาลโจ ไบเดน เคยอนุญาตให้มีการประดับธงเหล่านี้ได้

ผู้ที่เสนอกฎหมายดังกล่าวนี้คือ เจฟฟ์ ดันแคน ส.ส. พรรครีพับลิกัน ในชื่อกฎหมาย "The Old Glory Only" ที่มีความหมายว่า "ธงชาติสหรัฐฯ เท่านั้น" สำนักงานของ ส.ส. ดันแคน ระบุว่า กฎหมายดังกล่าวนี้เดิมทีแล้วมีการเสนอเพื่อโต้ตอบกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐฯ ที่นำธงสีรุ้งประดับสถานทูตสหรัฐฯ ในแอฟริกาใต้ เมื่อปี 2561 อีกทั้งก่อนหน้านี้รัฐบาลบารัค โอบามา ยังเคยเป็นผู้ริเริ่มผลักดันให้มีการติดธงสีรุ้งของ LGBTQ+ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ซึ่งทำให้วัฒนธรรมการติดธงสีรุ้งของ LGBTQ+ แพร่หลายไปสู่สถานทูตสหรัฐฯ ในหลายประเทศ

ธงสีรุ้งสัญลักษณ์ ของ LGBTQIA+

"ธงชาติอันงดงามของพวกเราที่ชื่อ 'โอลด์ กลอรี' (1 ใน 3 ชื่อเรียกของธงชาติสหรัฐฯ) ควรจะเป็นธงชนิดเดียวที่มีการโบกสะบัดและเป็นตัวแทนของประเทศของพวกเราที่อยู่หน้าสถานทูตและสถานกงสุลของพวกเราทั่วโลก ... ธงชาติอเมริกันเป็นดั่งไฟนำทางของเสรีภาพ และไม่มีธงอื่นใดหรือสัญลักษณ์อื่นใด ที่จะแสดงให้เห็นค่านิยมที่พวกเรามีร่วมกันได้ดีกว่าธง 'สตาร์ แอนด์ สไตรปส์' (อีก 1 ชื่อเรียกของธงสหรัฐฯ) อีกแล้ว มันเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้แน่ใจว่าโอลด์ กลอรี เป็นเพียงธงผืนเดียวที่โบกสะบัดอยู่ที่สถานทูตอเมริกันเพื่อเป็นตัวแทนของอุดมการณ์ของพวกเราในต่างประเทศ" ส.ส. ดันแคน แถลง

ก่อนหน้าที่ในเดือน มิ.ย. 2565 ก็เคยมีดราม่าเรื่องที่สถานทูตสหรัฐฯ ในนครรัฐวาติกัน ติดธงสีรุ้งเพื่อโปรโมทเดือนแห่งไพรด์ ในตอนนั้นทวิตเตอร์ของสถานทูตสหรัฐฯ ประจำวาติกัน ระบุว่า เนื่องในโอกาสการเริ่มต้นของเดือนแห่งไพรด์ สหรัฐอเมริกา ขอแสดงความเคารพและส่งเสริมความเสมอภาคและเกียรติยศศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนทุกคน รวมถึงประชาคม LGBTQIA+

มีอยู่หลายคนที่ตั้งข้อสังเกตว่าการที่รัฐบาลไบเดน มีการติดธงสีรุ้งที่ใจกลางศาสนจักรคริสต์เช่นนี้เป็นสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นในประเทศมุสลิมหลายๆ ประเทศที่มีกฎหมายห้ามความสัมพันธ์ระหว่างคนรักเพศเดียวกัน

สำหรับกรณีของธง Black Lives Matter หรือ BLM นั้น รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐฯ แอนโทนี บลิงเคน เคยมอบอำนาจให้สถานทูตสหรัฐฯ และสถานกงสุลสหรัฐฯ ในต่างประเทศ ติดธง BLM บนเสาธงของพวกเขาได้ ในเดือน พ.ค. 2564 กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐฯ อนุมัติให้มีการใช้ธง BLM ที่สถานทูตในฐานะครบรอบ 1 ปีการเสียชีวิตของจอร์จ ฟลอยด์ คนผิวดำที่เสียชีวิตจากการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุของตำรวจเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2563 และแถลงว่า พวกเขา "ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนทั่วโลกที่แสวงหาโลกที่ไม่มีการกีดกันเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติสีผิว"

ในยุคสมัยของรัฐบาล โดนัลด์ ทรัมป์ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศในยุคนั้นคือ ไมค์ ปอมเปโอ ไม่ยอมรับข้อเรียกร้องจากสถานทูตให้มีการติดธงอื่นนอกเหนือจากธงชาติสหรัฐฯ แต่การตัดสินใจนี้ก็ถูกยกเลิกไปในยุคสมัยของรัฐบาลไบเดน โดยมีการยกเลิกก่อนหน้าวันที่ 17 พ.ค. ซึ่งตรงกับวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักร่วมเพศ คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ

เรียบเรียงจาก

House Republican Introduces Bill To Only Fly U.S. Flag At Embassies; Would End Use Of Pride, BLM Flags, Daily Wire, 12-01-2023