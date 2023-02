นานาชาติ ประณาม ฮุนเซน ปิดสื่ออิสระ VOD ก่อนการเลือกตั้ง

'ฮุนเซน' สั่งปิดสื่อสื่ออิสระ VOD ห้ามเผยแพร่ข่าวทั้งภาษาอังกฤษและภาษากัมพูชา ก่อนมีการเลือกตั้งระดับประเทศในเดือนกรกฎาคมนี้ ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติ มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกี่ยวข้องกับการที่ VOD รายงาน การค้ามนุษย์-ใช้แรงงานทาสต้มตุ่นทางไซเบอร์ ในกัมพูชา

17 ก.พ. 2566 ในช่วงคืนวันที่ 12 ก.พ. 2566 ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาสั่งให้รั ฐมนตรีกระทรวงข้อมูลข่ าวสารของกัมพูชาเพิกถอนใบอนุ ญาตสื่อของสื่ออิสระชั้นนำในกั มพูชาวอยซ์ออฟเดโมแครซี (VOD) ทำให้สื่อแห่งนี้ไม่ สามารถเผยแพร่หรือออกอากาศทั้ งในภาษาอังกฤษหรือภาษากัมพูชานั บตั้งแต่เวลา 10 โมงเช้าของวันที่ 13 ก.พ. 2566 เป็นต้นมาตามเวลาท้องถิ่น

Ananth Baliga ผู้ช่วยบรรณาธิการ VOD ภาคภาษาอังกฤษกล่าวว่า ตำรวจและเจ้าหน้าที่เดินทางมาที่ สำนักงานของพวกเขาในช่วงเช้าวั นที่ 13 ก.พ. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ยื่ นเอกสารจากกระทรวงข้อมูลข่ าวสารที่สั่งให้สื่อของพวกเขาต้ องยุติการตีพิมพ์เผยแพร่ นอกจากนี้ยังดูเหมือนว่าผู้ให้ บริการอินเทอร์เน็ตในกัมพู ชาหลายแห่งก็ทำการปิดกั้นการเข้ าถึงเว็บ VOD จากในประเทศทั้งภาคภาษากัมพู ชาและภาษาอังกฤษด้วย Baliga บอกว่าคณะทำงานของ VOD รู้สึกตะลึงกับเรื่องที่เกิดขึ้ น เพราะมันเกิดขึ้นเร็วมาก

VOD เป็นหนึ่งในสื่ออิสระไม่กี่แห่ งที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในกัมพูชา และการสั่งปิดสื่ออิสระอย่าง VOD ในครั้งนี้ก็สะท้อนสิ่งที่รั ฐบาลกัมพูชาเคยทำเอาไว้ทำในช่ วงก่อนหน้าการเลือกตั้งครั้งที่ แล้ว ซึ่งในการเลือกตั้งปี 2561 รัฐบาลฮุนเซนก็ทำการลิดรอนเสรี ภาพสื่อ ด้วยการปิดกั้นสื่ออิสระ และปิดสถานีวิทยุหลายแห่ง อีกทั้งรัฐบาลยังห้ามสื่ออื่นๆ ไม่ให้มีการรายงานข่าวโดยอาศั ยแหล่งข่าวจาก VOD หรือ เรดิโอฟรีเอเชียด้วย

สำหรับสาเหตุที่รัฐบาลกัมพู ชาเลือกปิดกั้นสื่อ VOD นั้น เป็นเพราะนายกรัฐมนตรีฮุนเซน ไม่พอใจรายงานข่าวของสื่อ VOD ที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ที่เขากล่าวหาว่าเป็นการทำลาย "ชื่อเสียงเกียรติยศ" ของรัฐบาล

บทความดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ ยวกับการที่กัมพูชาส่งความช่ วยเหลือไปให้กับตุรกีหลังจากที่ ตุรกีและซีเรียเกิดแผ่นดิ นไหวครั้งใหญ่ ในรายงานข่าวดังกล่าวมีการอ้ างอิงถึงโฆษกรัฐบาล Phay Siphan ที่กล่าวว่าลูกชายของฮุนเซนคือ Hun Manet ได้ลงนามข้อตกลงความช่วยเหลื อแก่ตุรกีซึ่งดูเหมือนจะเป็ นทำเกินขอบเขตหน้าที่ของตำแหน่ งเสนาธิการเหล่าทัพและรองผู้บั ญชาการกองทัพกัมพูชา

ฮุนเซนที่ครองอำนาจในกัมพู ชามายาวนาน 38 ปี กล่าวหาว่า "นักวิจารณ์พยายามโจมตีผมและลู กของผม Hun Manet" ดูเหมือนว่าฮุนเซนตั้งเป้าให้ Hun Manet สืบทอดอำนาจต่อจากเขา ถึงแม้ว่าตัวฮุนเซนเองจะยั งคงวางแผนลงชิงตำแหน่งนายกรั ฐมนตรีคนต่อไปในการเลือกตั้งเดื อน ก.ค. ที่จะถึงนี้ก็ตาม

ศูนย์เพื่อสื่ออิสระกัมพูชา (CCIM) ซึ่งเป็นเอ็นจีโอเจ้าของสื่อ VOD ส่งจดหมายขอโทษในเรื่องที่ พวกเขาอาจจะสร้างความสับสนใดๆ ก็ตามจากการรายงานข่าวดังกล่าว และอธิบายว่าพวกเขาได้รายงานข่ าวนี้โดยอ้างอิงมาจากเจ้าหน้าที่ ฝ่ายรัฐบาลเอง แต่ฮุนเซนก็ยังบอกว่าการตอบกลั บของพวกเขานั้นเป็นสิ่งที่ยอมรั บไม่ได้

Naly Pilorge, จากองค์กรเอ็นจีโอด้านสิทธิมนุ ษยชนในกัมพูชา Licadho กล่าวว่า มันเป็นวันที่เลวร้ายอีกวันหนึ่ งของกัมพูชา Pilorge บอกว่าสังคมที่จะเปิดกว้าง เป็นประชาธิปไตย และมีความโปร่งใสตรวจสอบได้นั้น จะต้องมีสื่อเสรี ถ้าหาก VOD ถูกสั่งปิดโดยถาวรแล้ว ก็จะสร้างช่องโหว่ให้กับพื้นที่ สื่อในกัมพูชาซึ่งถูกรั ฐบาลของกัมพูชาลิดรอนเสรี ภาพมาโดยตลอดช่วงหลายปีที่ผ่ านมา

หรือเรื่องนี้จะเกี่ยวกับการที่ VOD รายงาน การค้ามนุษย์-ใช้แรงงานทาสต้มตุ่ นทางไซเบอร์ ในกัมพูชา?

เซบาสเตียน สแตรงจิโอ ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการเมื องกัมพูชาและบรรณาธิการฝ่ ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสื่ อเชิงวิเคราะห์ เดอะ ดิพโพลแมต กล่าวว่าการปราบปรามที่เกิดขึ้ นในกัมพูชามักจะเกี่ยวโยงกับช่ วงฤดูเลือกตั้ง และมองว่ารัฐบาลกัมพูชาน่าจะไม่ พอใจเรื่องบางประเด็นที่สื่อ VOD รายงานออกมาเมื่อไม่นานนี้

สแตรงจิโอมองว่ากรณีข่าวของ Hun Manet ที่ฮุนเซนอ้างใช้แสดงความไม่ พอใจต่อ VOD นั้น ดูเป็นข่าวที่ "ไม่ค่อยมีพิษภัยอะไร" ต่อรัฐบาล จึงทำให้สแตรงจิโอเชื่อว่ามั นเป็นเรื่องที่ฮุนเซนอ้างขึ้ นมาเบี่ ยงเบนความสนใจจากรายงานข่าวอื่ นที่เขาไม่พอใจอย่างแท้จริ งมากกว่า นั่นคือรายงานประเด็นเรื่ องการใช้แรงงานทาสทางไซเบอร์ และทางค้ามนุษย์ หรือไม่เช่นนั้นการรายงายข่ าวกรณี Hun Manet ก็อาจจะไปสะกิดเรื่องที่อ่ อนไหวเกี่ยวกับแผนการสื บทอดอำนาจต่อจากฮุนเซนก็เป็นได้

สำหรับกรณีการสืบทอดอำนาจต่ อจากฮุนเซนนั้น สแตรงจิโอบอกว่า "อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกั บการสืบทอดอำนาจนั้นมีความอ่ อนไหวทางการเมือง" และฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาดูจะมี ความหวาดระแวงในช่วงที่ใกล้ การเลือกตั้งเข้ามา ซึ่งทางรัฐบาลได้ ทำการปราบปรามพรรคฝ่ายค้านอย่ างพรรคเพลิงเทียนด้วย

ทางด้านกรณีที่สื่อ VOD รายงานเรื่องการใช้ แรงงานทาสไซเบอร์และการค้ามนุ ษย์นั้น VOD เป็นผู้นำการรายงานข่าวในเรื่ องการใช้แรงงานทาสไซเบอร์ที่มี การล่อลวงชาวเอเชียหลายสัญชาติ ไม่ว่าจะเป็นชาวไต้หวันหรื อชาวอินโดนีเซีย ให้เข้าสู่วงจรการค้ามนุษย์ ถูกบังคับใช้แรงงานทาสให้เป็ นคนหลอกลวงต้นตุ๋นผู้อื่นทางอิ นเทอร์เน็ต

สแตรงจิโอบอกว่าการรายงานข่ าวในเรื่องนี้ของ VOD ทำให้รัฐบาลรู้สึกอับอายอย่ างมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสื่อ VOD สามารถระบุตัวเศรษฐีบางคนที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับการล่อล่วงให้ คนมาทำงานหลอกลวงต้มตุ๋ นทางไซเบอร์ด้วย สแตรงจิโอมองว่ารัฐบาลกัมพู ชาพยายามลดทอนความรุนแรงของปั ญหานี้จนกระทั่งมันกลายเป็ นประเด็นทางการทูต มีสถานทูตของประเทศต่างๆ ในเอเชียที่เริ่มเตื อนประชาชนของตัวเองไม่ให้ ไปทำงานที่กัมพูขาเพราะกลัวว่ าพวกเขาจะถูกล่อลวงค้ามนุษย์ได้

เจคอบ ซิมส์ ประธานองค์กรอินเตอร์เนชันแนลจั สติสมิสชันของกัมพูชากล่าวว่า VOD มีความกล้าหาญและมีการรายงานข่ าวสืบสวนสอบสวนคุณภาพสูงที่เป็ นปากเสียงให้กับผู้ที่ถูกกดขี่ และไม่มีปากเสียงในกัมพูชา รวมถึงยังทำให้มีการเปิ ดโปงขบวนการหลอกลวงต้มตุ๋นในกั มพูชาที่มีการบังคับใช้แรงงานด้ วยความรุนแรง

ปฏิกิริยาขององค์กรต่างๆ และของนานาชาติต่อการปิด VOD

จัสติน ไวแอตต์ ทูตออสเตรเลียประจำกัมพู ชาคนใหม่ระบุทางทวิตเตอร์ว่ าเขารู้สึก "เป็นห่วง" ในเรื่องการปิดสื่อ VOD และหวังว่าสื่อแห่งนี้จะกลั บมาปฏิบัติการได้อีกครั้ง ไวแอตต์ระบุว่า "สื่ออิสระเป็นสิ่งสำคัญต่ อประชาธิปไตย และช่วยเป็นปากเสียงให้กั บคนจำนวนมาก" ขณะที่กระทรวงต่ างประเทศของออสเตรเลียระบุว่ าออสเตรเลียจะยังคงส่งเสริมให้ กัมพูชามีเสรีภาพสื่อรวมถึงเรี ยกร้องให้ VOD กลับมาเปิดทำการได้อีกครั้ง

Chak Sopheap ผู้อำนวยการบริหารของศูนย์เพื่ อสิทธิมนุษยชนกัมพูชากล่าวว่ าการปิดสื่อล่าสุดนี้เป็นส่ วนหนึ่งของการกระทำต่อต้ านประชาธิปไตยของรัฐบาลกัมพูชา และบอกว่าตราบใดที่รัฐบาลกัมพู ชายังคงมองว่าการแสดงความคิดเห็ นวิพากษ์วิจารณ์เป็น "อาชญากรรม" ตราบนั้นเสรีภาพในการแสดงออกก็ จะเป็นแค่ฝันลมๆ แล้งๆ ของประเทศนี้

รีเบกกา วินเซนต์ จากองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน (RSF) ระบุว่า "VOD มีบทบาทสำคัญในการคุ้ มครองเศษเสี้ยวสุดท้ ายของความหลากหลายทางสื่ อในประเทศ(กัมพูชา)" และบอกอีกว่าการตัดสิ นใจโดยพลการของรัฐบาลกัมพูชาที่ ทำการปิดสื่อ VOD ก่อนหน้าการเลือกตั้งเช่นนี้นั บเป็นสิ่งที่เตือนว่าอาจจะเกิ ดอะไรเลวร้ายขึ้น

ฟิล โรเบิร์ตสัน รองประธานฝ่ายเอเชียของฮิ วแมนไรท์วอทช์ กล่าวว่า ฮุนเซนมีทัศนคติแบบชอบใช้ อำนาจบาตรใหญ่ต่อสื่ออิสระอยู่ แล้ว และมีการสั่งปิดสื่อเหล่านี้ด้ วยเหตุผลที่ "น่าขัน" และมาจากข้ออ้างที่ "งี่เง่าสุดๆ" อีกทั้งยังบอกว่าการปิดสื่ อในครั้งนี้นับเป็นความสูญเสี ยสำหรับประชาชนชาวกัมพูชาด้วย

โรเบิร์ตสันประเมินว่ าควรจะมองเรื่องนี้ในฐานะที่รั ฐบาลฮุนเซนจงใจ "แก้แค้น" ต่อสื่อที่กล้าเปิดโปงการที่เจ้ าหน้าที่รัฐกัมพูชามีส่วนร่วมกั บการค้ามนุษย์และกลุ่มแก็งค์ อาชญากรรมหลอกลวงทางไซเบอร์ ซึ่งโรเบิร์ตสันเรียกผู้ที่ถู กบังคับใช้แรงงานไซเบอร์เช่นนี้ ว่าเป็น "ทาสแห่งคริสต์ศตวรรษที่ 21"

โฟลเกอร์ เติร์ก ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่ งสหประชาชาติ (OHCHR) แถลงต่อเรื่องที่กัมพูชาปิดสื่อ VOD ว่า เขารู้สึกว่าเป็นเรื่อง "น่าตระหนก" ที่มีการเพิกถอนใบอนุญาตของสื่อ VOD และรู้สึกกังวลในเรื่องที่กัมพู ชามีการตัดสินใจที่ดูเหมื อนจะกระทำโดยพลการ เนื่องจากกระบวนการยึดใบอนุ ญาตของ VOD นั้นไม่มีความโปร่งใสภายใต้ กฎหมายสื่อของกัมพูชา และมีลักษณะมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นไปตามสัดส่วนตามกฎหมายสิ ทธิมนุษยชนนานาชาติ

"ผมขอเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพู ชายกเลิกการตัดสินใจในเรื่องนี้ ที่มีปัญหาอย่างมาก เพื่อปกป้องสิทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมืองของทุกคน และทำให้แน่ใจว่าจะมีการสร้ างบรรยากาศที่เปิดกว้างต่ อประชาสังคม รวมถึงสื่ออิสระด้วย" เติร์กกล่าว

สมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิ มนุษยชน (APHR) แถลงการประณามในเรื่องที่กัมพู ชาสั่งปิด VOD โดยระบุว่าทาง APHR ขอประณามอย่างถึงที่สุดต่อการปิ ด "สื่ออิสระแห่งสุดท้าย" ในกัมพูชาอย่าง VOD ที่เป็นปากเสียงให้ประชาชนกัมพู ชาหลายล้านคน และเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพู ชาเคารพและยึดมั่นในหลักการเสรี ภาพสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ ใกล้จะมีการเลือกตั้งเช่นนี้

เมอร์ซี บาเรนด์ส ประธาน APHR กล่าวว่าการปิดสื่อเพียงเพราะสิ่ งที่รัฐบาลมมองว่าเป็น "ข้อผิดพลาด" ถือเป็นการละเมิดเสรีภาพสื่ออย่ างเห็นได้ชัด และบอกว่าเรื่องนี้ "ยอมรับไม่ได้ไม่ว่าจะในกรณี ใดก็ตาม" การปราบปรามสื่อในช่วงใกล้เลื อกตั้งไม่ใช่แค่เป็นการปิดปากสื่ อเท่านั้นแต่ยังเป็นการปิ ดปากใครก็ตามที่วิพากษ์วิจารณ์ รัฐบาลด้วย บาเรนต์สวิจารณ์ในเรื่องนี้ว่า "มันจะเป็นการเลือกตั้งที่เสรี และยุติธรรมไปได้อย่างไร"

บาเรนด์สกล่าวอีกว่า กลุ่มประชาคมอาเซี ยนและประชาคมโลกไม่ควรจะนิ่งดู ดายต่อการที่ฮุนเซนทำลายหลั กการประชาธิปไตยและสิทธิพลเมือง และควรจะต้องประณามวิธี การอำนาจนิยมของฮุนเซนรวมถึงเรี ยกร้องให้รัฐบาลกัมพูชารักษาหลั กการเสรีภาพสื่อและเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่ อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างอิ สระและยุติธรรม

"จนกว่ารัฐบาลจะอนุญาตให้สื่ออิ สระเติบโตแพร่หลายในประเทศ จนกว่าจะมีการปล่อยตัวนั กโทษการเมืองทุกคน และอนุญาตให้พรรคการเมืองฝ่ายค้ านแสดงความคิดเห็นทางการเมื องของตัวเองได้โดยไม่ต้องกลั วจะถูกโต้ตอบ การเลือกตั้งใดๆ ก็ตามที่มีขึ้นในกัมพูชาจะนั บเป็นแค่ปาหี่" บาเรนด์สกล่าว

