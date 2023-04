บ.ก. The People ประกาศปิดเว็บ 7 วัน พักงานตัวเอง 30 วัน เซ่นกระแสต้านมอบรางวัล 'ตะวัน-แบม'

บ.ก. The People แถลงปิดเว็บ 7 วัน พักงานตัวเอง 30 วัน เซ่นกระแสต้านมอบรางวัล 'ตะวัน-แบม' แม้อีกด้านจะมีกระแสชื่นชมก็ตาม พร้อมแจงผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัลเป็นดุลยพินิจในการตัดสินของคณะกรรมการ ไม่เกี่ยวข้องกับ Nation Group สื่อในเครือเนชั่น และองค์กรพันธมิตรที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดงาน

'ชูวิทย์' ขึ้นปฏิเสธรับรางวัล พร้อมยกย่อง 'ตะวัน-แบม' ระบุอายุน้อยแต่มีตัวตนในการต่อสู้และอุดมการณ์ของเขา จึงถือเป็นบุคคลที่จะเป็นอนาคต

'เนชั่น' แจงไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เผยจ่อขายหุ้นในส่วนของ The people ออกตั้งแต่ก่อนหน้าแล้ว 'Exim Bank' ยันไม่มีส่วนตัดสินรางวัล ย้ำยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และความเป็นกลางทางการเมือง

7 เม.ย.2566 จากกรณีการมอบรางวัล The People Awards 2023 ของสื่อออนไลน์ The People จํานวน 10 คน ซึ่งในจำนวนนั้นมี ตะวัน-ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ และ แบม-อรวรรณ ภู่พงษ์ นักกิจกรรมทางการเมืองติด 1 ใน 10 ผู้ได้รับรางวัลด้วย เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา จนสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์การมอบรางวัลดังกล่าว ทั้งชื่นชมและคัดค้าน ไปจนถึงกดดันกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องนั้น

ต่อมา 6 เม.ย.66 อนันต์ ลือประดิษฐ์ บรรณาธิการอำนวยการ/ผู้ก่อตั้ง The People และเป็นผู้จัดงาน The People Awards 2023 ออกแถลงการณ์กรณีดังกล่าว โดยเฉพาะประเด็นเชื่อมโยงถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง The People, เครือ Nation Group ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด และองค์กรพันธมิตรทั้งหลายที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดงาน ว่ามีส่วนรับผิดชอบอย่างไรต่อกรณีนี้ว่า การมอบรางวัล The People Awards มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูและให้กําลังใจแก่บุคคลที่มีส่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้แก่สังคมไทย อันเป็นแนวทางที่ The People ยึดถือเป็นเจตนารมย์ในการทํางานเสมอมา นั่นคือ การผลิตเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของบุคคลในทุกภาคส่วน

สำหรับประเด็นการพิจารณารางวัล The People Awards นั้น ผู้จัดงาน The People Awards 2023 อธิบายว่า ประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคลากรอิสระจากองค์กรภายนอก 7 ท่าน รวมตัวข้าพเจ้าด้วย เป็น 8 ท่าน เพื่อร่วมกันพิจารณารายชื่อของบุคคลที่มีบทบาทโดดเด่นต่อการขับเคลื่อนสังคมไทยด้านต่าง ๆ โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์ให้เป็นไปภายใต้ธีม People of Tomorrow เป็นสําคัญ ผลการพิจารณาคัดเลือกรางวัลเป็นดุลยพินิจในการตัดสินของคณะกรรมการมิได้เกี่ยวข้องกับ Nation Group สื่อในเครือเนชั่น และองค์กรพันธมิตรที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดงาน แต่อย่างใด

อนันต์ แถลงด้วยว่า The People ในฐานะสื่อซึ่งเป็นเจ้าของโครงการจัดกิจกรรมมอบรางวัล มิอาจปฏิเสธความรับผิดชอบจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมได้ ข้าพเจ้า ในฐานะบรรณาธิการอํานวยการ และผู้ก่อตั้ง The People จึงขอแสดงความรับผิดชอบ ด้วยการพักงานตนเองเป็นเวลา 30 วัน นับจากวันที่ 7 เม.ย. ถึง 6 พ.ค. 2566 พร้อมปิดเว็บไซต์ thepeople.co เป็นเวลา 7 วัน นับจากวันที่ 7 - 13 เม.ย. 2566 เพื่อน้อมรับต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้น โดยทีมงาน The People จะนําบทเรียนนี้ไปปรับแก้ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อทําหน้าที่เป็นสื่อคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น สมดังที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้อ่านตลอดมา

'ชูวิทย์' ยกย่อง 'ตะวัน-แบม' พร้อมปฏิเสธ รับรางวัล

ทั้งนี้่ ผู้ได้รับรางวัล The People Awards 2023 ทั้ง 10 คนประกอบไปด้วย

1. ‘Paper Planes’ วงป็อปพังก์แห่งยุค และหัวหน้าแก๊งฟันน้ำนม เจ้าของเพลงฮิตอย่าง ‘ทรงอย่างแบด’

2. ‘วทันยา อมตานนท์’ ผู้บริหารธุรกิจเต่าบิน (Taobin) คาเฟ่อัตโนมัติที่เสิร์ฟกาแฟโดยไร้คนชง

3. ‘พล.ต.ต. ปวีณ พงศ์สิรินทร์’ อดีตตำรวจไทย ผู้พยายามปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่ภาคใต้

4. ‘ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ (ตะวัน) และ อรวรรณ ภู่พงษ์ (แบม)’ สองประชาชนรุ่นใหม่ผู้ทุ่มเททั้งกายและจิตใจเพื่อขับเคลื่อนและเรียกร้องประชาธิปไตย

5. ‘มิลลิ-ดนุภา คณาธีรกุล’ ศิลปินหญิงเดี่ยวคนแรกที่ได้ขึ้นเวทีระดับโลกเทศกาลดนตรี Coachella ผู้จุดกระแส soft power ‘ข้าวเหนียวมะม่วง’

6. ‘ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย’ นักสนุกเกอร์หญิงไทย เจ้าของแชมป์โลก 2022 และมือ 1 สนุกเกอร์หญิงโลก

7. ‘ซินเธีย หม่อง’ หมอเจ้าของรางวัลแมกไซไซ ผู้ลี้ภัยชาวพม่าในไทย ผู้ก่อตั้ง ‘แม่ตาวคลินิก’

8. ‘ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์’ อดีตเจ้าพ่ออาบอบนวด ฉายา ‘โจรจับโจร’ ผู้สร้างแรงสั่นสะเทือนทั้งทางสังคมและการเมือง

9. ‘ชัชชาติ สิทธิพันธุ์’ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

10. ‘จุน วนวิทย์’ เจ้าของอาณาจักร ‘Hatari’ ผู้ช่วยสังคมอย่างต่อเนื่องโดยไม่คาดหวังผลตอบแทน

อย่างไรก็ตาม ชูวิทย์ ยังขึ้นไปปฏิเสธการรับรางวัล โดยระบุว่า มีผู้ที่เหมาะสมกับรางวัลนี้มากกว่าตน อย่างไรก็ตามเหตุที่มาร่วมงานนี้เนื่องจาก The People ให้เกียรติตน ตนจึงมาให้เกียรติ

"หนูสองคน (ตะวัน-แบม) อยู่ในภาวะที่อายุยังน้อย แต่มีจิตใจที่กล้าต่อสู้ น่ายกย่อง เราอยู่ในโลกที่เป็นเพียงเปลือกนอก เราอยู่ในงานศพที่สำคัญกว่าคนตาย เราอยู่ในงานแต่งที่สำคัญกว่าความรัก เราสนใจหีบห่อมากกว่าของที่อยู่ข้างใน ผมต้องพูดอย่างนั้นว่าผมนั้นไม่สนใจสิ่งที่อยู่รอบข้าง คุณอาจจะถามว่าไม่สนใจแล้วคุณมาทำไมวันนี้ ผมเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ผมทำนั้น เป็นเจตนารมณ์ของผม ผมมาที่นี่ เพราะว่า The People ให้เกียรติผม ผมก็มาให้เกียรติ แต่สำหรับรางวัลนี้ ผมขอปฏิเสธการรับ เพราะว่า The People ควรจะไปให้คนที่มีคุณค่าอีกมากมายในสังคมนี้ คุณค่าของคนที่สร้างความบันเทิง คุณค่าของคนที่ต่อสู้" ชูวิทย์ กล่าวปฏิเสธ รับรางวัล พร้อมยกย่องตะวัน-แบม ด้วยว่าเป็นคนที่อายุ 20 กว่าปี แต่มีตัวตนในการต่อสู้ นี่คือบุคคลที่จะเป็นอนาคต เขาอาจจะมาเร็ว แต่เขามีอุดมการณ์ของเขา

'เนชั่น' แจงไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เผยจ่อขายหุ้นในส่วนของ The people ออกตั้งแต่ก่อนหน้าแล้ว

ขณะที่มีกระแสต่อต้านการมอบรางวัลให้กับ 'ตะวัน-แบม' พร้อมตั้งคำถามไปยัง เนชั่นและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ Exim Bank ที่ 'สถาบันทิศทางไทย-Thai Move Institute' และ TOP News อ้างว่าสนับสนุนกิจกรรมมอบรางวัลนี้นั้น บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา ว่าตามที่สังคมได้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ เกี่ยวกับการประกาศรางวัล The People Awards 2023 ในสาขารางวัล People of Tomorrow นั้น ทางบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า ทุกสื่อภายใต้องค์กร เราได้ให้อิสระแก่กองบรรณาธิการทุกสื่อ ในการทำงานและครีเอทคอนเทนต์ เพื่อนำเสนอต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อ Nation Way ที่เนชั่นกรุ๊ป กำหนด

ฉะนั้น ในรายละเอียดการทำงานในส่วนงานประกาศผลรางวัล The People Awards 2023 ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการตัดสินรางวัล และการมอบรางวัลดังกล่าว ล้วนเป็นการตัดสินใจของกองบรรณาธิการ The People ทั้งสิ้น สื่ออื่นในเครือเนชั่น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมอบรางวัลและกิจกรรม ในครั้งนี้แต่อย่างใด

"ขณะเดียวกัน เนชั่น กรุ๊ป ได้มีการเจรจา กับผู้สนใจ มาก่อนหน้านี้ เพื่อขายหุ้นในส่วนของ The people ออกไป" แถลงการณ์ของเนชั่น กรุ๊ป ระบุ พร้อมย้ำว่า เนชั่น กรุ๊ป สถาบันสื่อมืออาชีพ ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์ อย่างหนักแน่น ในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารอันเป็นสาระประโยชน์แก่สังคมไทย และธำรงไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

'Exim Bank' ยันไม่มีส่วนตัดสินรางวัล ย้ำยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และความเป็นกลางทางการเมือง

ขณะที่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ Exim Bank ได้ออกแถลงการณ์ว่า EXIM BANK สนับสนุนการทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยในปีนี้ The People ได้เสนอมอบรางวัล Corporate of Tomorrow ให้แก่ EXIM BANK และขอเผยแพร่ Logo องค์กรบนเวที เพื่อสนับสนุนการมอบรางวัล The People Awards 2023 ให้กับบุคคล 10 คนที่มีส่วนในการทำให้โลกในวันพรุ่งนี้ดียิ่งขึ้น EXIM BANK มิได้ขัดข้อง ด้วยเห็นว่า รางวัลดังกล่าวเป็นประโยชน์กับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคต อย่างไรก็ตาม EXIM BANK มิได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล และไม่ทราบล่วงหน้าว่า การตัดสินรางวัลในปีนี้จะให้แก่บุคคล ใดบ้าง

EXIM BANK ขอยืนยันจุดยืนและความมุ่งมั่นจะดำเนินภารกิจในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และความเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่สนับสนุนการปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือเกี่ยวข้องใด ๆ กับประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง