‘ตะวัน-แบม’ ขึ้นรับรางวัล The People Awards 2023 รางวัลที่มอบให้กับคน 10 คนที่มีส่วนในการทำให้โลกในวันพรุ่งนี้ดียิ่งขึ้น

5 เม.ย. 66 ที่คริสตัล บ็อกซ์ ชั้น 19 เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท วันนี้ (5 เม.ย.) สื่อออนไลน์ The People จัดงานประกาศผล 10 คนแห่งปีที่ได้รับรางวัล The People Awards 2023 รางวัลแห่งปีของสื่อออนไลน์ The People ที่มอบให้กับ ‘คน’ จำนวน 10 คน ผู้ที่มีส่วนในการทำให้โลกในวันพรุ่งนี้ดียิ่งขึ้น โดย ตะวัน-ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ และ แบม-อรวรรณ ภู่พงษ์ นักกิจกรรมทางการเมืองติด 1 ใน 10 ผู้ได้รับรางวัล

“ทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นได้เพราะทุกคน… แต่มันกลายเป็นว่าปัญหามันยังอยู่ ยังมีคนโดนปิดปาก เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราก็คงต้องสู้กันต่อไป เพื่อให้ปัญหามันคลี่คลาย แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จริงๆ สักที” สุนทรพจน์ตะวัน-แบม ขณะขึ้นรับรางวัล

สำหรับธีมของปีนี้คือ ‘People of Tomorrow’ คนต้นแบบผู้พร้อมสำหรับอนาคตที่กำลังมาถึง ซึ่งหมายถึงคนที่มีโดดเด่นเรื่องความพร้อมสำหรับการรับมือโลกในวันพรุ่งนี้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ว อีก 9 ผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้