'อดีตผู้ว่า รฟท.' ย้ำที่ดินเขากระโดงเป็นของการรถไฟต้องยึดคืนตามกฎหมาย

สภาที่ 3 (The Third Council Speaks) แจ้งข่าวต่อสื่อมวลชนว่า เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2566 สภาที่ 3 ร่วมกับ คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา'35 จัดสภาที่ 3 Speak วาระประเทศไทย เรื่อง "โกงที่ดินเขากระโดง เวรกรรมทำงาน นานแค่ไหนรัฐจะได้คืน" มีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live "สภาที่สาม - The Third Council Speaks" ผู้ร่วมอภิปรายโดย นายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา'35 , นายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน, นายประภัสร์ จงสงวน อดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดย นายอินทร์ แย้มบริบูรณ์ สมาพันธ์คนงานรถไฟไทย

นายอดุลย์ กล่าวว่า ศาลฎีกาได้พิพากษาแล้วว่าที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 5 พันกว่าไร่นั้นเป็นของการรถไฟฯ แต่ยังมีการยื้อโดยผู้เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการตามหน้าที่ ขณะที่หลายฝ่ายโดยเฉพาะสหพาพแรงงงานการรถไฟฯ ต่อสู้เรียกร้องมานานและ "คนรถไฟ" โดนฟ้องร้องคดีปิดปาก จึงถือว่าเป็นการต่อสู้ยืดเยื้อที่เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตา เพื่อทวงคืนสมบัติของแผ่นดินคืนมา พร้อมกันนี้ ขอให้ทุกฝ่ายหยุดทะเลาะกันและดำเนินการอำนาจนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยให้ผู้ครอบครองโดยมิชอบคืนที่ดินกลับมาเป็นของการรถไฟฯ และการรถไฟฯควรพิจารณาเรียกร้องค่าเสียหายจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สูญเสียไปด้วย แต่อาจจะเจรจาโดยให้คู่กรณีได้สิทธิในการเช้าพื้นที่ก่อนรายอื่นๆในอนาคตเนื่องจากได้พัฒนาพื้นที่ซึ่งครอบครองโดยผิดกฎหมายดังกล่าวให้เจริญมาพอสมควรเเล้ว

นายวีระ กล่าวว่า ที่ดินเขากระโดงซึ่งเป็นที่การรถไฟฯ เป็นที่หวงห้ามตามกฎหมาย โดยห้ามครอบครองและห้ามโต้เเย้งสิทธิใดๆ หากมีผู้ใดถือสิทธิ์หรือสิ่งปลูกสร้างของใครกรมที่ดินมีหน้าที่อย่างเดียวคือเพิกถอนและหากหน่วยงานใดไม่ดำเนินการก็ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น เพียงแค่อธิบดีกรมที่ดินแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยให้การรถไฟฯนำเอกสารยืนยันความเป็นเจ้าของ และใครออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินดังกล่าว แม้กรมที่ดินเคยออกเอกสารสิทธิ์ให้ก็สามารถเพิกถอนได้ และต้องดำเนินการกับคนในกรมที่ดินที่ออกเอกสารสิทธิ์ทับที่การรถไฟฯ เพื่อเอาผิดเพราะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วย จึงเชื่อว่า ที่กรมที่ดินไม่ดำเนินการเพราะมีผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลไม่ให้ดำเนินการและหากทำอย่างจริงจังคนในกรมที่ดินเองก็จะเดือดร้อน

"ถ้ามีใบสั่งทางการเมืองให้ทำอะไรหรือไม่ให้ทำอะไร หน่วยงานต่างๆที่อยู่ระดับล่างก็จะดำเนินการ พร้อมยกตัวอย่าง กรณีกรมที่ดินดำเนินเพิกถอนยืดคืนที่ดิน 2,111 ไร่ ของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดานายธนาธร ประธานคณะก้าวหน้า โดยไม่ต้องมีคำสั่งศาล มีเพียงคำสั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการเท่านั้นก็ทำได้ในไม่กี่วัน เนื่องจากนายธนาธร เป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล ดังนั้นหากเรื่องนี้ทำตรงไปตรงมาจะไม่อยาก แต่ที่อยากเพราะมีอำนาจรัฐและมีอิทธิพล เกี่ยวข้องกับ "บ้านใหญ่บุรีรัมย์ตระกูลชิดชอบ" ซึ่งนายศักดิสยาม รมว.คมนาม ควบคุมตรวจสอบและมีอำนาจลงโทษการรถไฟฯ ทั้งเป็นเครือญาติกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย"

นายวีระ กล่าวอีกว่า กรมที่ดินอ้างว่าได้เอกสารโดยชอบและการรถไฟไม่คิดค้านและยังชี้แนวให้กรมที่ดินขณะดำเนินการะบวนการออกโฉนด ดังนั้นนายศักดิ์สยาม จึงนำมาอ้างว่าโฉนดที่ดินเขากระโดงดังกล่าวได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ตนเชื่อว่า มีอิทธิพลบ้านใหญ่ที่สามารถให้ข้ารราชการในหน่วยการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามความต้องการได้ แม้กระทั่งเปลี่ยนตัวบุคคลตำแหน่งสำคัญที่เกี่ยวข้องได้ด้วย พร้อมยกตัวอย่าง นายประภัสร์ ที่มาร่วมการอภิปรายครั้งนี้ที่โดนปลดจากตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ เพราะมีความตรงไปตรงมาและเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลทหารหลังการรัฐประหาร แต่กรณีเขากระโดง ข้าราชการกลับรับใช้ผู้มีอำนาจจึงเป็นเหมือนขนมพอสมน้ำยา

"ขนมจีนพอสมน้ำยา กรมที่ดินการรถไฟฯพอกัน มีคนชั่วคนเลวบางคนที่อยู่ในกรมที่ดินและการรถไฟฯที่รับใช้ผู้มีอำนาจโดยมิชอบ ถ้าไม่มีอำนาจอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องจะไม่มีปัญหา" นายวีระ กล่าว

ด้านนายประภัสร์ กล่าวว่า ถ้าตระหนักการทำหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดต้องพิจารณาด้วยว่าคำสั่งรัฐบาลหรือรัฐมนตรีนั้นก็ต้องชอบด้วยกฎหมายด้วย โดยมองว่า ถ้าข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ไปเป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมือง บ้านเมืองก็จะไม่วุ่นวายอย่างนี้ จึงต้องการให้ข้าราชการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและตระหนักว่าฝ่ายการเมืองเข้ามาตามวาระมีเวลาอยู่ในอำนาจ เมื่อหมดอำนาจคดีความยังอยู่และจะถูกยกมาพิจารณาภายหลัง ซึ่งจะไม่สามารถช่วยข้าราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องผิดกฎหมายได้

"ยืนยันว่า ทุกคนที่ยอมรับกรรมสิทธิ์ที่ดินว่าเป็นของการรถไฟ ส่วนการรถไฟจะปล่อยเช่าหรือใช้ประโยชน์ อย่างการประชาชนธรรมดาหรือผู้มีรายได้น้อยเช่าอยู่อาศัย ควรคิดค่าเช่าในราคาถูก แต่ถ้าเป็นเอกชนหรือคนรวยก็คิดในอัตราที่สูงกว่าให้สมเหตุสมผล ซึ่งการรถไฟฯมีคณะกรรมการที่พิจารณาในเรื่องนี้อยู่แล้ว นายประภัสร์