ทรูวิชั่นบล็อกข่าวการเมืองไทยอีกแล้ว ล่าสุดข่าวบีบีซีสัมภาษณ์พิธาหลังเลือกตั้ง

ทรูวิชั่นตัดสัญญาณภาพรายการข่าวบีบีซีชิ้นสัมภาษณ์ "ทิม พิธา" เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งและกระแสต่างๆ ที่มีต่อพรรค ก่อนหน้านี้บริษัทก็เคยทำมาแล้วหลายครั้งกับข่าวที่เกี่ยวกับการเมืองไทยและบริษัทยังเคยเปิดรับสมัครตำแหน่งเซ็นเซอร์ข่าวต่างประเทศ

ทรูวิชั่นส์ เมื่อไหร่จะเลิกถือวิสาสะบล็อคข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศเกี่ยวกับเมืองไทยนะ? ก่อนหน้านี้ CNN ABC ก็โดน เช้านี้เซ็นเซอร์บีบีซีสัมภาษณ์พิธา | Here is what’s being shown on screen during @BBCWorld’s segment that features @pakhead interviewing @Pita_MFP from @MFPThailand: pic.twitter.com/daUyvdBvWY

— Thanyarat Doksone (@8td) May 30, 2023