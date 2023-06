ออสเตรเลียขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5.75% มีผล 1 ก.ค. 66 นี้ คาดเกือบ 2.75 ล้านคนได้ขึ้นค่าแรง

คณะกรรมาธิการแฟร์เวิร์ก (Fair Work Commission) ของออสเตรเลียประกาศขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 5.75% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2566 คาดคนทำงานเกือบ 2.75 ล้านคนได้ขึ้นค่าแรง แต่ยังคงต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อประมาณ 1%

เมื่อช่วงต้นเดือน มิ.ย. 2566 คณะกรรมาธิการแฟร์เวิร์ก (Fair Work Commission) ของออสเตรเลีย ประกาศว่าค่าแรงขั้นต่ำจะเพิ่มขึ้น 5.75% เป็น 882.80 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อสัปดาห์หรือ 23.23 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อชั่วโมง ซึ่งคาดหมายว่าชาวออสเตรเลียเกือบ 2.75 ล้านคนจะได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น

การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนี้อยู่ในระดับกึ่งกลางระหว่างข้อเสนอของภาคธุรกิจอย่าง AiGroup ที่เสนอปรับขึ้น 3.8% กับข้อเสนอของสหภาพแรงงานอย่าง ACTU ที่เสนอปรับขึ้น 7%

แม้ออสเตรเลียอาจไม่ได้อยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่ครัวเรือนต่างๆ กลับรู้สึกราวกับว่าพวกเขากำลังเผชิญมันอยู่

“เรามั่นใจว่าการขึ้นค่าแรงที่เรากำหนดไว้จะมีส่วนช่วยเล็กน้อยต่อการเติบโตของค่าแรงทั้งหมดระหว่างปี 2566-67” อดัม แฮทเชอร์ (Adam Hatcher) ประธานคณะกรรมาธิการแฟร์เวิร์คกล่าว

การประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนี้อ้างอิงผลกำไรของบริษัทต่าง ๆ “ที่แข็งแรง” ในปี 2565 และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นต่อ ครัวเรือนของพนักงาน โดยดัชนีค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างโดยสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลีย (ABS Living Cost Index for Employee) ในเดือน ธ.ค. 2564 - ธ.ค. 2565 อยู่ที่ 9.3% ซึ่งคิดเป็น 3 เท่าของดัชนีราคาผู้บริโภคที่ 3.3% ในช่วงเวลาเดียวกัน

ด้านหอการค้าและอุตสาหกรรมออสเตรเลีย (The Australian Chamber of Commerce and Industry) ต้องการที่จะให้ค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นไปที่ 4% โดยระบุว่าอัตราใดที่สูงกว่านี้ “จะเป็นสิ่งที่ไร้ความรับผิดชอบอย่างมาก” และ “มีเพียงแต่จะเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และยืดระยะเวลาของเงินเฟ้อในระดับสูงออกไปให้นานขึ้น”

อย่างไรก็ดี รัฐบาลกลางไม่ได้รวบรวมอัตราต่าง ๆ ที่ได้รับการเสนอ แต่ระบุว่า “รัฐบาลแนะนำให้คณะกรรมาธิการการแฟร์เวิร์ก ทำให้แน่ใจว่าค่าจ้างที่แท้จริงของคนทำงานที่ได้รับค่าจ้างต่ำสุดตามกฎหมายในออสเตรเลียจะไม่ถอยหลัง”

ที่มา:

Australia’s lowest-paid workers to get 5.75% increase in minimum wage (Peter Hannam, The Guardian, 2 June 2023)

'แฟร์เวิร์ก' ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย 5.75% แต่จะพอหรือไม่ (SBS Thai, 5 June 2023)