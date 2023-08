'บาปไม่อาจลบล้างได้ ' มินอ่องหล่ายสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ กลางกรุงเนปิดอว์

'มินอ่องหล่าย' เปิดตัวพระพุทธรูปขนาดใหญ่กลางกรุงเนปิดอว์ ประชาชนวิจารณ์ไม่อาจกลบบาปกรรมของมินอ่องหล่ายได้ พระพุทธรูปแห่งนี้มี ความเป็นการเมืองอยู่ การที่มินอ่องหล่ายตั้ งชื่อพระพทุธรูปว่ามารวิชัยที่ แปลว่า "เอาชนะมาร" นั้น แสดงให้เห็นถึงการที่มินอ่องหล่ ายไม่ได้สนใจที่จะบูชาพระพุ ทธศาสนา แต่สนใจในการปราบศัตรูมากกว่า

11 ส.ค. 2566 รัฐบาลทหารพม่าจัดให้มีพิธี สมโภชเปิดตัวพระพุทธรูปหินอ่อน ปางมารวิชัย ที่ อุทยานพุทธศาสนา อ.ทักขิณาสิริ กรุงเนปิดอว์ ซึ่งรัฐบาลระบุว่ าเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนที่ "ใหญ่ที่สุดในโลก" ด้วยความสูง 25 เมตร

นักข่าวของฟรอนเทียร์เมี ยนมาร์รายงานว่า ในช่วงที่กำลังมีการก่ อสร้างนั้นมีการวางกำลังคุ้มกั นพื้นที่ตั้งของพระพุทธรูปแห่ งอย่างแน่นหนา นักข่าวของพวกเขาพยายามเข้ าไปทำข่าวในเรื่องนี้เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านนมา ก็ถูกสกัดกั้นไม่ให้เข้ าไปโดยทหารรักษาความปลอดภัย 5 นาย

มีคนขับรถสามล้อที่พาคนงานก่ อสร้างไปส่งที่อุทยานเคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่า ทุกคนที่เข้าไปที่ลานแห่งนี้ จะต้องถูกตรวจค้น และแรงงานก่อสร้างจะต้องฝากบั ตรประชาชนของพวกเขาไว้ที่ กองกำลังความมั่นคงในช่วงที่ พวกเขาปฏิบัติงานข้างใน คนขับสามล้อบอกว่าในพุทธอุ ทยานมีการสิ่งก่อสร้ างทางศาสนาจำนวนมากเป็นที่ๆ ดูอลังการ

ในขณะที่ประชาชนทั่วไปถูกปิดกั้ นไม่ให้เข้าถึง แต่กลุ่มชนชั้นนำของกองทัพพม่ าและชนชั้นนำที่เป็นนักธุรกิ จกลับสามารถเข้าถึงอุทยานได้ โดยไม่มีปัญหาอะไร

U Khin Yi หัวหน้าพรรคสหสามัคคีและการพั ฒนา (USDP) ซึ่งเป็นพรรคที่มีรัฐบาลทหารพม่าสนับหนุน เคยเขียนแสดงความชื่ นชมความสามารถของวิศวกรของรัฐบาล โดยระบุว่าในอุทยานขนาดประมาณ 569 ไร่ มีพระพุทธรู ปและอาคารศาสนาจำนวนมาก มีสระมุจลินทร์ที่ตั้งของพระพุ ทธรูปซึ่งมีพญานาคและสถูปวางไว้ เพื่ออารักขา

แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นสถานที่ๆ ยิ่งใหญ่อลังการเพียงใด แต่สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปหินอ่อนที่สร้างโดยรัฐบาลทหารพม่ากลายเป็นสิ่งที่ย้ำ เตือนให้เห็นถึงความโหดเหี้ ยมของกองทัพพม่าและความหลงใหลมั วเมาในความยิ่งใหญ่ของมินอ่ องหล่าย

หลังการรัฐประหารกองทัพพม่าก็ ใช้กำลังปราบปรามประชาชนอย่ างหนัก จนทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว 3,900 ราย และมีผู้ที่ถูกจับกุมรวม 24,236 ราย มีอยู่ 19,721 รายที่ยังคงอยู่ในทีคุมขัง อ้างอิงจากข้อมูลของสมาคมให้ ความช่วยเหลือนักโทษการเมืองพม่ า (AAPP) เมื่อวันที่ 9 ส.ค. ที่ผ่านมา

ผู้หญิงรายหนึ่งจากกรุงเนปิดอว์ กล่าวว่า มินอ่องหล่ายน่าจะกำลังกลั วกรรมตามสนองตัวเอง เธอบอกว่าไม่ว่ามินอ่องหล่ ายจะสร้างพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่ สุดในโลกหรืออารามที่ใหญ่ที่สุ ดของโลก บาปกรรมของเขาก็ไม่อาจลบเลื อนไปได้ เพราะเขาเป็นดั่งมารร้ายที่ทารุ ณและสังหารผู้คน

"เขา (มินอ่องหล่าย) กำลังกลัว เขาจึงพยายามกลบบาปกรรมของตั วเองด้วยการทำอะไรเกี่ยวกับเรื่ องศาสนา" ผู้หญิงจากกรุงเนปิดอว์กล่าว

ในขณะที่การสร้างพระพุทธรูปนี้ เป็นแผนการที่มีมาตั้งแต่ก่ อนหน้าการรัฐประหารแล้ว แต่น่าสังเกตว่าสื่อรั ฐบาลพม่าทำการเสนอข่าวในเรื่ องพระพุทธรูปใหม่นี้เพิ่มมากขึ้ นหลังจากที่กองทัพพม่าเข้ามายึ ดอำนาจ และมีการเรียกพระพุทธรูปว่า "ภูมีผัสสะมุทรา"

ในการแถลงข่าวเกี่ยวกับพระพุ ทธรูปนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา พลจันวา ซอมินทุน แถลงว่าโครงการนี้ดำเนิ นการโดยกองทัพพม่าและสภาวิ ศวกรพม่าโดยทั้งหมด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการบริ จาคที่รวมแล้วราว 40 ล้านดอลลาร์ (ราว 1,400 ล้านบาท) ทางรัฐบาลทหารพม่าพยายามขอบริ จาคจากประชาชนโดยมีการเปิดเผยบั ญชีธนาคารของพวกเขาผ่านทางสื่ อรัฐ แต่ผู้ที่บริจาคโดยส่วนใหญ่แล้ วเป็นพวกพ้องชนชั้นนำของเผด็ จการและกลุ่มชนชั้นนำนักธุรกิ จอื่นๆ

มีการตั้งข้อสังเกตว่าเงินบริ จาคพุ่งสูงขึ้นมากเกือบ 20 เท่าจากเงินบริจาคเดิมคือจาก 810 ล้านจ๊าด (ราว 13.5 ล้านบาท) เป็น 16,000 ล้านจ๊าด (ราว 267 ล้านบาท) โดยผู้ที่บริจาคให้มากที่สุ ดสองอันดับแรกอยู่ที่ 2,000 ล้านจ๊าด (ราว 33 ล้านบาท) คือ U Khin Maung Aye จากธนาคารซีบี และ U Kyay จากบริษัท Wai Mar มีอีกรายหนึ่งที่บริจาคให้ จำนวนมากคือ U Thein Win Zaw พวกพ้องกองทัพที่ถูกกล่าวหาว่ าทำตัวเป็นช่องทางให้เผด็ จการโดยการเป็นตัวแทนซื้อบริษั ทโทรคมนาคม

แต่ถึงแม้ว่าเงินบริ จาคจะมหาศาลขนาดนี้ แต่แรงงานที่ทำงานสร้างอุ ทยานพระพุทธรูปกลับได้รับค่าจ้ างแค่เล็กน้อย มีแรงงานก่อสร้างบอกว่ าพวกเขาทำงานตั้งแต่ 08.00 น. - 17.30 น. แต่ได้รับค่าจ้างแค่ 7,000-20,000 จ๊าดต่อวัน (ราว 120-330 บาท) ตามแต่บทบาทของพวกเขาแล้วก็มั กจะจ่ายให้ทุกๆ 3 วัน

แต่แรงงานรายหนึ่งก็บอกว่ าพวกเขาไม่มีทางเลือก มีแต่ต้องทำงานให้กับรัฐบาลทหารพม่าแม้จะถูกครหา เพราะถ้าพวกเขาไม่ทำงานนี้ พวกเขาก็จะอดตาย

คนทั่วไปไม่รู้แม้แต่ชื่อพระพุ ทธรูป

คนขับแท็กซี่รายหนึ่งที่ขั บรถพานักข่าวฟรอนเทียร์เมี ยนมาร์ไปที่อุทยานพระพุทธรูปกล่ าวว่า เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพระพุ ทธรูปหินอ่อนที่พวกเผด็จการพม่ าสร้างมีชื่อว่าอะไร

ผู้หญิงอีกคนหนึ่งในเนปิดอว์กล่ าวว่า ประชาชนรู้แค่ว่ามินอ่องหล่ ายกำลังสร้าง "เจดีย์ของมินอ่องหล่าย" แต่ไม่มีใครรู้ว่ามีชื่อว่าอะไร และไม่มีใครที่อยากจะรู้

มินอ่องหล่ายได้ปรึกษากับพระสงฆ์อาวุโสที่ อยู่ใกล้ชิดกับเขาที่ดำรงตำแหน่ งเป็นกรรมการสังฆมหานายกะของรั ฐบาลพม่า โดยตั้งให้พระพุทธรูปชื่อมารวิ ชัย

มีพระสงฆ์ Sayadaw U Wayama ที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยจากเครื อข่ายสังฆปฏิวัติต่อต้านเผด็ จการทหาร วิพากษ์วิจารณ์พระสงฆ์ที่ไปให้ คำปรึกษากับกลุ่มผู้นำเผด็ จการทหารว่า "คงต้องบอกว่าพระอาจารย์สงฆ์ เหล่านี้ช่วยให้เขา (มินอ่องหล่ าย) โกหก, คดโกง และกลบเกลื่อนการกระทำที่ไม่เป็ นธรรมและการกระทำที่โหดร้าย"

U Wayama กล่าวว่า การที่มินอ่องหล่ายตั้ งชื่อพระพทุธรูปว่ามารวิชัยที่ แปลว่า "เอาชนะมาร" นั้น แสดงให้เห็นถึงการที่มินอ่องหล่ ายไม่ได้สนใจที่จะบูชาพระพุ ทธศาสนา แต่สนใจในการปราบศัตรูด้ วยความรุนแรงมากกว่า

ถึงแม้ว่าพระพุทธรูปปางมารวิจั ยในทางหลักการแล้วจะหมายถึ งการที่พระพุทธเจ้าได้เอาชนะ "มาร" ที่เป็นภาพแทนนามธรรมอย่าง ความโลภ, ความเกลียดชัง และความตาย แต่มิงอ่องหล่ายไม่ได้ต้องการเอาชนะนามธรรมเหล่ านี้ เขาต้องการเอาชนะศัตรูที่ เป็นประชาชนของประเทศตัวเองผู้ ลุกฮือขึ้นต่อต้านเผด็จการทหาร

นอกจากนี้แล้วพระพุทธรูปที่อุ ทยานแห่งใหม่ยังดูเหมื อนจะเผยให้เห็นการที่กองทัพพม่ ามีความหมกมุ่นอยู่กับเลข 9 ด้วย จากการที่ตัวเลขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธรูป ไม่ว่าจะเป็นความสูงของโครงสร้ างทั้งหมด 81 ฟุต พระพุทธรูปเองมีความสูง 63 ฟุต มีฐานพระพุทธรูป 18 ฟุต มีน้ำหนักรวมแล้ว 5,292 ตัน ตัวฐานมีน้ำหนัก 3,510 ตัน ขณะที่ส่วนของพระพุทธรูปมีน้ำ หนัก 1,782 ตัน ตัวเลขเหล่านี้เมื่อแยกหลักแต่ ละหลักออกมาแล้วนำมาบวกกั นจนกลายเป็นหลักหน่วยแล้ วคำตอบจะเท่ากับ 9 ทั้งหมด (เช่น น้ำหนัก 5+2+9+2 = 18 = 1+8 = 9)

ไม่เพียงตัวเลขน้ำหนั กและขนาดของพระพุทธรูปกับส่ วนประกอบเท่านั้น แม้กระทั่งตัวเลขอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอุ ทยานพระพุทธรูปแห่งนี้ก็เกี่ ยวข้องกับเลข 9 ด้วย ไม่ว่าจะเป็นศิลาจารึก 720 ชิ้นที่ประกอบด้วยเจดีย์เล็กๆ มีการใช้เวลาก่อสร้าง 1,143 วัน เริ่มจากวันที่ 14 เดือน 6 ปี พ.ศ. 2563 มีพระสงฆ์รวมแล้ว 900 รูปที่เข้าร่วมพิธีสมโภชเปิดตั วพระพุทธรูปเมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา

เรื่องที่กองทัพพม่าที่เรียกว่ าทัตมะตอว์มีความหมกมุ่นกับตั วเลข 9 นี้เคยมีมาตั้งแต่สมัยเผด็ จการทหารคนแรกคือ เนวิน ที่รัฐประหารยึดอำนาจเมื่อปี 2505 นักประวัติศาสตร์ เดวิด สไตน์เบิร์ก ระบุว่าเนวินเชื่อว่าเลข 9 เป็นเลขมงคลเพราะมีโหรให้คำปรึ กษาเขาไว้แบบนี้ เมื่อปี 2530 ในตอนที่กำลังมี ความพยายามปราบปรามตลาดมืดที่ แพร่หลายทั่วพม่า เนวิน ได้ถึงขั้นเปลี่ยนธนบัตรที่ สามารถบวกกันเป็นเลข 9 ได้ (เช่น ธนบัตร 90 จ๊าด หรือ 45 จ๊าด) ซึ่งก่อให้เกิดการขาดเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิจ และน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ ทำให้มีขบวนการประท้วงใหญ่เพื่ อต่อต้านเผด็จการในปี 2531

มรดกเผด็จการที่พยายามอย่ างมากที่จะดึงดูดให้คนเข้าชม

การที่มินอ่องหล่ายสร้างพระพุ ทธรูปขนาดใหญ่เช่นนี้ ยังเป็นการเดินรอยตามเผด็ จการทหารพม่าในอดีตที่ พยายามจะเลียนแบบกษัตริย์พม่ าในช่วงก่อนยุคอาณานิคม ที่แสดงตนเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชู พุทธศาสนา ในปี 2523 เนวินก็เคยสร้างมหาวิชยเจดีย์ ที่อยู่ห่างจากศาสนาสถานที่สำคั ญที่สุดของพม่าอย่างเจดีย์ ชเวดากองไม่มากนัก

หลังจากที่มีการย้ายเมื องหลวงจากย่างกุ้งไปที่เนปิดอว์ ตานฉ่วยซึ่งเป็นผู้นำเผด็ จการในยุคปี 2552 ก็ทำการเปิดตัวมหาเจดีย์อุ ปปาตะสันติ ซึ่งแทบจะลอกแบบจากเจดีย์ ชเวดากองมาทั้งดุ้น เวลา 7 ปีก่อนหน้านั้นตานฉ่วยก็เคยสร้ างพระพุทธรูปหนัก 560 ตัน ในกรุงย่างกุ้ง โดยอาศัยหินอ่อนจากภูเขาซาจิ นในมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นแหล่งเดียวกับที่มินอ่ องหล่ายใช้สร้างพระพุทธรู ปปางมารวิชัยในครั้งนี้เช่นเดี ยวกัน

พระรูปหนึ่งที่เข้าร่วมพิธี ทางศาสนาเปิดตัวพระพุทธรูปกล่ าวว่า หินอ่อนจากภูเขาซาจินเป็นหินอ่ อนที่เหมาะกับงานประติ มากรรมมากที่สุด มันเป็นหินอ่อนที่ ทนทานมากและทนต่อสภาพดินฟ้ าอากาศ รวมถึงมีสีขาวบริสุทธิ์ด้วย

ทั้งอุปปะสันติและมหาวิชยเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างโดยอดี ตเผด็จการพม่าต่างก็ไม่ค่อยมี คนเข้าชม มินอ่องหล่ายหวังว่าอุทยานพุ ทธศาสนาของเขาจะมีคนเข้ าชมมากกว่าของเผด็จการคนก่อนๆ และมีการพยายามจูงใจให้มีคนเข้ าชม เช่นมีการทำถนนใหม่ตรงหน้ าทางเข้าอุทยาน ชื่อถนนซาเบล จากเดิมที่เป็นถนนลูกรัง 2 เลน ให้กลายเป็นถนนเรียบ 4 เลน เต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้และมี โคมไฟประดับ มีการเชื่อมต่อกับถนนสั ญจรสายหลักของเนปิดอว์

ทางด้านหลังอุทยานก็มีารสร้ างถนนสี่เลนเพิ่มเช่นกัน ถนนเส้นหลังนี้เชื่อมต่อกั บถนนทางด่วนย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์ ในตอนนี้อาจจะยังปิดไม่ให้คนทั่ วไปเข้าในส่วนนี้ แต่ถ้าหากเปิดใช้งานแล้วมั นจะเป็นกลายเป็นถนนที่เชื่อมต่ อพระพุทธรูปกับเส้นทางไปสู่เมื องใหญ่ที่สุดสองเมืองของพม่า

ในการแถลงข่าวเมื่อเดือนกรกฎาคม พลจัตวา ซอมินทุน โฆษกของรัฐบาลทหารพม่ายังบอกอีกว่ าผู้คนจะสามารถเข้าชมอุทยานได้ หลังวันที่ 1 ส.ค. เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้เข้าชมฟรีในช่วงวั นที่ 1-16 ส.ค. นี้ หลังจากนั้นจะมีการเก็บตั๋วค่ าธรรมเนียมเข้าชม

U Wayama พูดเย้ยหยันเรื่องที่รัฐบาลทหารพม่าหวังว่าจะมีนักท่องเที่ ยวต่างชาติมาเที่ยวชมอุทยานด้วย โดยบอกว่า "นักท่องเที่ยวคงไม่อยากมาเยื อนประเทศที่มีคนจำนวนมากถูกสั งหารหรอก"

ผู้หญิงเนปิดอว์คนหนึ่งบอกว่า การที่พระพุทธรูปแห่งนี้มี ความเป็นการเมืองอยู่ ทำให้เรื่องที่คนจะเข้าชมพระพุ ทธรูปนี้หรือไม่นั้น ไม่เกี่ยวกับว่าจะเก็บค่ าธรรมเนียมหรือดูฟรี เธอคิดว่าชาวพม่าคงไม่คิดจะเข้ าชมพระพุทธรูปนี้ถึงแม้ว่าจะเปิ ดให้ดูฟรีก็ตาม

เรียบเรียงจาก

‘His sins can’t be erased’: Junta leader to consecrate Buddha image, Frontier Myanmar, 31-07-2023

https://www.frontiermyanmar. net/en/his-sins-cant-be- erased-junta-leader-to- consecrate-buddha-image/

Daily Briefing in Relation to the Military Coup, AAPP, 09-08-2023

https://aappb.org/?p=25954