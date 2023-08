นิทรรศการ ‘OUT OF WAREHOUSE’ การเมือง ศิลปะ จาก 10 ศิลปิน

เชียงใหม่จัดนิทรรศการ ‘OUT OF WAREHOUSE’ การเมือง ศิลปะ จาก 10 กลุ่มศิลปินที่ดิ้นรนต่อสู้กับความพยายามในการทำศิลปะและเป็นศิลปินของตัวเอง พบกันผลงานของอานนท์ นงเยาว์, อนุรักษ์ ธัญญะปาลิต, ฉลองขวัญ ทองคำ, Prachoen Janta, Woraporn Pongsamart, ไพศาล อำพิมพ์, สุรเจต ทองเจือ, ปพนศักดิ์ ละออ, ณัฐวุฒิ ตติเวชกุล จัดแสดงที่ 8 Space An alternative art space ตั้งแต่วันนี้ - 24 ก.ย. 2566

Warehouse หรือโกดัง เป็นชื่อลำลองที่ใช้กันมานานจนกลายเป็นทางการของสตูดิโอทำงาน ของบ้านพักอาศัย ของสถานที่ประชุมสังสรรค์พูดคุยถกเถียงแลกเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ความรู้ อาหารการกิน การเมือง ชีวิต และสัพเพเหระอื่น ๆ และที่สำคัญของสถานที่พึ่งพาอาศัยของเหล่าศิลปินหรือกลุ่มศิลปินที่ดิ้นรนต่อสู้กับความพยายามในการทำศิลปะและเป็นศิลปินของตัวเอง ผลัดเปลี่ยนเวียนหน้ามาหลายรุ่นหลายสมัย บางคนกลายเป็นศิลปินที่เริ่มตั้งมั่นมากขึ้นกว่าก่อน บ้างพบแนวทางของตัวเองชัดเจนขึ้น บ้างยังคงไต่สวนสอบถามความคิดต่อศิลปะ บ้างยังคงทดลองเครื่องมือ ประเด็นต่าง ๆ ตามแต่สนใจ แต่ละคนก็ดำเนินแนวทางตัวเองไปตามแต่เงื่อนไขอำนวย เมื่อโอกาสบรรจบการช่วยเหลือประสานในทางลึกก็ปรากฎออกมาเป็นความร่วมมือบนพื้นผิวทางการเป็นครั้งคราว

ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่โอกาสบรรลุผลของมันเป็นนิทรรศการ แม้โกดังคือสตูอิโอทำงาน บ้านพักอาศัยหรือสถานที่ประชุมแลกเปลี่ยน รวมถึงศิลปินที่พำนักพักพิงอยู่ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ เนื่องจากเหล่าศิลปินในนิทรรศการครั้งนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนจะใช้ชีวิตที่โกดัง บางคนเคยอาศัย บางคนเป็นสหายร่วมทาง แต่ทุกคนก็แบ่งปันโกดังไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง โกดังจึงเป็นมากกว่าตัวมันเองเสมอ เป็นเครือข่ายโกลาหลที่แต่ละคนยึดโยงนำพามาภายใต้แก่นแกนเดียวกันคือการทำงานศิลปะและอยากเป็นศิลปิน

นิทรรศการ ‘OUT OF WAREHOUSE’ จัดแสดงที่ 8 Space An alternative art space ชั้น 3 ร้าน THE GOODCERY เชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้ - 24 ก.ย. 2566