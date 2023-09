'ซีพี' ขยายการลงทุน เปิดตัว 7-Eleven สาขาแรก ในนครหลวงเวียงจันทน์ ลาว

'ซีพี' ขยายการลงทุนเปิดตัว 7-Eleven สาขาแรกในลาวที่นครหลวงเวียงจันทน์ วันนี้ ด้วยสัญญา 30 ปี และอาจต่อสัญญาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 20 ปี รวมแล้วเป็น 70 ปี

7 ก.ย. 2566 ผู้ใช้ทวิตเตอร์ Cameron Darke in Laos ทวิตภาพการเปิดตัว 7-Eleven สาขาแรกในลาวที่นครหลวงเวียงจันทน์ วันนี้ (7 ก.ย. 2566)

ภาพจาก ทวิตเตอร์ Cameron Darke in Laos

ก่อนหน้านี้ สื่อท้องถิ่นของลาว The Laotian Times รายงานว่า 7-Eleven ได้ลงนามข้อตกลงกับ CP ALL Laos ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท CP ALL ของไทย เพื่อดำเนินการเปิดร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในลาว โดยลาวนับเป็นประเทศที่ 20 ที่ดำเนินกิจการร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ขณะที่ CP ALL มีการขยายสาขาของ 7-Eleven ในไทยได้มากกว่า 12,000 สาขา

จากการรายงานของสำนักข่าวเดอะสแตนดาร์ด ระบุว่า CP All ผู้ถือสิทธิ์มาสเตอร์แฟรนไชส์ของ 7-Eleven จะนำร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ไปเปิดตลาดในลาว ด้วยสัญญา 30 ปี และอาจต่อสัญญาได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 20 ปี รวมแล้วเป็น 70 ปี