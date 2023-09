จีนปรับ 'แผนที่' พรมแดนใหม่ กระทบ 'อินเดีย' - พิพาทหลายประเทศ แถบทะเลจีนใต้

พรรคคอมมิวนิสต์จีนปรั บข้อมูล "แผนที่มาตรฐาน" ปักปันเขตแดนและเขตน่านน้ำ ตามมุมมองของตัวเอง สร้างข้อพิพาทให้กับประเทศใกล้เคียงหลายประเทศ ทั้งอินเดียและประเทศแถบทะเลจีนใต้ อย่างไต้หวัน, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, มาเลเซีย โฆษกรัฐมนตรีกระทรวงการต่ างประเทศของอินเดีย ระบุ การกำหนดเขตแดนของจีนไม่ได้วางอยู่ บนหลักฐานอะไรเลย การที่จีนทำเช่นนี้มีแต่จะทำให้ คำถามเรื่องเขตแดนมีความยุ่ งยากมากขึ้นเท่านั้น

8 ก.ย. 2566 พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะมีการปรั บข้อมูลที่อ้างว่าเป็น "แผนที่มาตรฐาน" เป็นประจำทุกปี โดยมีการเพิ่ มอาณาเขตที่ทางการจีนอ้างว่าเป็ นของประเทศจีนเข้าไปด้วย ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านมักจะมองว่ าเป็นมาตรการที่มีเจตนาร้ ายในการคุกคามแบบลัทธิจักรวรรดิ นิยม

แต่สำหรับพรรคคอมมิวนิสต์จีน "แผนที่มาตรฐาน" นี้ถือว่าเป็นเอกสารศักดิ์สิทธิ์ เป็นตราแห่งความชอบธรรม และความทะเยอทะยานที่แผ่ ขยายมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ต้องถูกนำไปบรรจุลงในตำราเรี ยนแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลง ต้องถูกแจกจ่ายโดยบริษัทต่างๆ และถูกแปะอยู่บนข้างฝาของสถานที่ ทำงานและห้องเรียน

การปรับปรุงแผนที่ของจีนในครั้ งล่าสุดนี้ ส่งผลให้หลายประเทศไม่พอใจ ไม่ว่าจะเป็นอินเดีย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม และไต้หวัน ประเทศเหล่านี้ต่างก็ประกาศต่ อต้านอย่างหนักแน่นต่อ "แผนที่มาตรฐาน" ของจีน โดยที่ทางอินเดียต่อต้านในเรื่ องที่มีการระบุพื้นที่อักไสจิน และอรุณาจัลประเทศไว้เป็นส่วนหนึ่ งของจีนด้วย

รัฐอรุณาจัลประเทศนับเป็นรัฐในอินเดียที่มี พรมแดนติดต่อกับรัฐอัสสั มและนาคาแลนด์ มีพรมแดนส่วนที่เป็นข้อพิพาทกั บจีนคือเส้นแบ่งแม็กมาน ส่วนอักไสชิกเป็นที่ราบสูงกว้ างใหญ่ในลาดัก รัฐชัมมูและกัษมีระ ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาคุนหลุ นของจีนกับเทือกเขาคาราโครั มทางเหนือของอินเดีย ตอนที่จีนเข้ายึดครองทิเบตเมื่ อปี 2493 พวกเขาได้ส่งทหารเข้าไปตัดถนนผ่ านอักไสชินชนเกิดปัญหาข้อพิ พาทพรมแดนกับอินเดียนับตั้งแต่ นั้นมา

นอกจากพื้นที่ดังกล่าวนี้แล้ว การวางเขตพรมแดนยั งทำการรวมเอาประเทศไต้หวันเข้ าไปด้วย รวมถึงอ้างสิทธิเหนือพื้นที่น่ านน้ำทะเลจีนใต้อย่างกว้างขวาง รวมถึงที่ยังคงเป็นข้อพิพาทอยู่ด้ วยหลายแห่ง

ประเทศเวียดนามเป็นประเทศล่าสุ ดที่ร่วมต่อต้านแผนที่ของจีนด้ วย โฆษกกระทรวงต่างประเทศของเวี ยดนาม Phan Thu Hang ได้กล่าวย้ำว่าประเทศมีจุดยื นอย่างหนักแน่นมาโดยตลอดในเรื่ องการมีอธิปไตยเหนือ หมู่เกาะฮหว่างซา (พาราเซล) และหมู่เกาะจรึงซา (สแปรตลีย์) รวมถึงมีการคัดค้านการอ้างสิทธิ ของจีนที่อาศัยการอ้าง "เส้นไข่ปลา" ในทะเลตะวันออก ซึ่งทางโฆษกการต่างประเทศเวี ยดนามบอกว่าการวางเส้นพรมแดนเช่ นนี้เป็นโมฆะและถือเป็นการละเมิ ดกฎหมายนานาชาติ โดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้ วยกฎหมายทะเลปี 2525 (UNCLOS)

เรตโน มาร์ซูดี รัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนี เซียกล่าวโต้ตอบว่า การวาดแผนที่ของจีนควรจะต้องเป็ นไปตามหลักกฎหมายนานาชาติ UNCLOS อีกทั้งยังกล่าวอีกว่าอธิ ปไตยเขตแดนของอินโดนีเซียนั้นมี ความคงเส้นคงว่าอยู่เสมอมา

สิ่งที่แผนที่จีนสร้างปัญหาให้ กับอินโดนีเซียคือการที่จีนใช้ "เส้นประ 9 เส้น" เหนือทะเลจีนใต้ เพื่ออ้างสิทธิ เหนือส่วนหนึ่งของหมู่ เกาะขนาดเล็กนาทูนาที่อยู่ ภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษทางน้ำ ขนาด 200 ไมล์ของอินโดนีเซีย

กระทรวงต่างประเทศของมาเลเซียได้ออกแถลงการณ์โต้ตอบในเรื่ องนี้เช่นกัน โดยระบุว่า ทางการมาเลเซียไม่ยอมรับการอ้ างสิทธิเหนือเขตน่านน้ำทะเลจี นใต้อยู่ฝ่ายเดียวที่มีการครอบคลุมมาถึงพื้นที่น่ านน้ำของมาเลเซียด้วย อีกทั้งยังระบุว่าทางการมาเลเซี ยปฏิเสธเสมอมาถึงการอ้างอธิ ปไตยหรือขอบเขตอำนาจที่มาจากต่ างประเทศอันเกี่ยวเนื่องกั บประเด็นทะเลจีนใต้ และปฏิเสธเสมอมาว่าแผนที่ของจี นไม่ได้มีผลผูกมัดใดๆ กับประเทศตน

ทางการมาเลเซียระบุอีกว่า ประเด็นทะเลจีนใต้นั้นเป็ นประเด็นที่ "มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน" ซึ่งควรจะมีการจัดการอย่างสันติ และมีเหตุผลผ่านทางการเจรจาหารื อและการไกล่เกลี่ยโดยตั้งอยู่ บนฐานของกฎหมายนานาชาติ เช่นกฎหมาย UNCLOS

รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซีย แซมบรี อับดุล ดาดีย์ กล่าวว่า มาเลเซียได้ส่งโน้ตข้ อความประท้วงจีนเรื่องแผนที่ดั งกล่าวด้วย

ฟิลิปปินส์แถลงปฏิเสธแผนที่ ของจีนบนฐานของเรื่องเส้นจุ ดประที่จีนใช้กำหนดเขตน่านน้ำ ของตัวเองในทะเลจีนใต้ กระทรวงต่างประเทศของฟิลิปปินส์ แถลงว่า "การพยายามครั้งล่าสุดในการที่ จะให้ความชอบธรรมแก่การอ้ างเขตอธิปไตยของจี น ขอบเขตอำนาจเหนื อเขตแดน และเขตน่านน้ำฟิลิปปินส์ นั้น ไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใดๆ เลยภายใต้กฎหมายนานาชาติ โดยเฉพาะกฎหมาย UNCLOS"

เจฟ หลิว โฆษกกระทรวงต่างประเทศของไต้หวั นปฏิเสธแผนที่ของจีนที่มีการอ้ างสิทธิเหนือเขตแดนไต้หวัน บนฐานที่ว่า "สาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ เคยปกครองไต้หวัน" อีกทั้งยังกล่าวอีกว่า "ไม่ว่ารัฐบาลจีนจะทำการบิดเบื อนจุดยืนอย่างไรก็ตามในเรื่ องอธิปไตยของไต้หวัน พวกเขาก็ไม่สามารถเปลี่ ยนแปลงความจริงในเชิงวัตถุวิสั ยในเรื่องการมีอยู่ ของประเทศของเรา"

ทางด้าน อรินดัม บักจี โฆษกรัฐมนตรีกระทรวงการต่ างประเทศของอินเดีย กล่าวว่า มี การยืนกรานทักท้วงอย่างหนักแน่ นเกี่ยวกับแผนที่ของจีน โดยสื่อให้ทางการจีนรับทราบเรื่ องนี้ผ่านช่องทางการทูต บักจีระบุว่าข้ออ้างเรื่ องเขตแดนของจีนไม่ได้วางอยู่ บนหลักฐานอะไรเลย การที่จีนทำเช่นนี้มีแต่จะทำให้ คำถามเรื่องเขตแดนมีความยุ่ งยากมากขึ้นเท่านั้น

ฝ่ายจีนกล่าวตอกย้ำความเชื่อเดิ มในเรื่อง "แผนที่มาตรฐาน" ของตัวเอง โดยที่โฆษกการต่างประเทศของจีน Wang Wenbin กล่าวว่าจุดยืนของจีนต่อทะเลจี นใต้นั้น "มีความคงเส้นคงวาและกระจ่างชั ด" และเมื่อมีคำถามเกี่ยวกับการทั กท้วงจากประเทศอื่นๆ เขาก็ตอบว่า "พวกเราหวังว่ากลุ่มต่างๆ ที่มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่ องนี้จะสามารถมองมันในเชิงวัตถุ วิสัยและมองมันอย่างมีเหตุมี ผลได้"

Wang กล่าวอีกว่า แผนที่ดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่จีนปฏิบัติอยู่เป็ นประจำทุกปีในการ "แสดงถึงอธิปไตยของตนเองแบบที่ เป็นไปตามหลักกฎหมาย" อีกทั้งยังอ้างว่าทุกฝ่ายควรจะ "อยู่ในความสงบ" และ "อย่าตีความประเด็นเกินจริง"

กลายเป็นปัญหาท้าทายของ 'กมลา' ในการประชุมอาเซียน

กมลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพิ่งจะเข้าร่วมประชุมอาเซียนซั มมิทที่กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งเคยมีการวิเคราะห์เอาไว้ก่ อนหน้าที่เธอจะเดินทางเยือนว่า แฮร์ริสจะเผชิญกับความคาดหวังว่ าเธอจะต้องแสดงจุดยืนออกมาให้ เห็นอย่างชัดเจนในประเด็นที่จี นแสดงการรุกคืบต่อพื้นที่ อาณาเขตทะเลจีนใต้ผ่านทางแผนที่ ของพวกเขา

คารีน ฌอง-ปีแอร์ โฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่า แฮร์ริสจะยืนยันการสนับสนุน "เสรีภาพเหนือพื้นที่ทางทะเล, การแก้ไขข้อพิพาทด้วยวิธีการสั นติ และการยึดตามหลักกฎหมายนานาชาติ รวมถึงเสรีภาพในการเดินเรือด้ วย"

แฮร์ริสให้สัมภาษณ์ต่อสื่อถึ งความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ที่มีต่อสหรัฐฯ ว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประชากร 2 ใน 3 ที่เป็นคนอายุ 35 ปีลงไป นับเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของสินค้าส่งออกจากสหรัฐฯ มีการขนส่งสินค้าทางเรือ 1 ใน 3 ของโลกที่ต้องผ่านทะเลจีนใต้ เธอบอกอีกว่า เพราะเหตุนี้จึงต้องคอยให้ ความสนใจต่อเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ภายในช่วง 10 - 30 ปีนี้

"ความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งที่สุ ดจะขึ้นอยู่กับความคงเส้นคงวา การสื่อสาร ความเชื่อใจ และความสามารถในการทำงานร่วมกั นและการพัฒนาความรู้สึกเชื่ อมโยงกัน" แฮร์ริสกล่าว

อย่างไรก็ตามมีนักวิเคราะห์ บางคนที่วิเคราะห์ว่า จีนยังมี แต้มต่อในเรื่องอิทธิพลต่อภูมิ ภาคเอเชียอาคเนย์เมื่อเทียบกั บสหรัฐฯ และสถาบันโลวีก็ เคยนำเสนอรายงานระบุว่าจีนยั งคงส่งอิทธิพลต่อเอเชียอาคเนย์ ได้มากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

แฮร์ริสกล่าวชื่นชมอาเซียนว่า การที่เหล่าผู้แทนประเทศอาเซี ยนมารวมตัวกันในที่เดียวเพื่อ "แก้ไขปัญหาใหญ่ที่สุดที่ โลกกำลังเผชิญ" จะเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึง "ความเข้มแข็ง" ของประเทศสมาชิกและสมาคมอาเซี ยนเอง

แต่ก็มีนักวิเคราะห์จากอินโดนี เซียที่เป็นศาสตราจารย์ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดินนา ปราบโต ราฮาร์จา กล่าวในอีกมุมหนึ่งว่า โดยบอกว่าประเทศอาเซียนไม่ได้ สามัคคีกันขนาดนั้น แต่ละประเทศต่างฝ่ายต่างก็แข่ งขันกันเข้าหาสหรัฐฯ หรือจีนประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่ อส่งเสริมเศรษฐกิจของตัวเอง

สะท้อนความฝันแบบจักรวรรดินิ ยมในอดีตของจีน

มีการตั้งข้อสังเกตจาก เอียน วิลเลียมส์ อดีตนักข่าวจาก Channel 4 และ NBC ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการเมื องจีน ระบุว่า การนำเสนอแผนที่ของจีนในครั้งนี้ ออกมาในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีนัก เพราะเป็นช่วงก่อนหน้าที่จะมี การประชุมกลุ่มประเทศ G20 ที่จีนจะต้องไปร่วมประชุมที่อิ นเดียหนึ่งในประเทศคู่พิพาท แต่จีนอาจจะจงใจทำเช่นนี้เพื่ อส่งสารว่าจีนไม่แคร์ว่ าประเทศเพื่อนบ้านจะคิดอย่ างไรก็เป็นไปได้

วิลเลียมส์กล่าวว่า การอ้างสิทธิ เหนือเขตแดนของจีนเช่นนี้ดู จะสะท้อนให้เห็นการที่กลุ่มชาติ นิยมจีนใฝ่ฝันถึงลัทธิจักรวรรดิ์ นิยมในประวัติศาสตร์ โดยอ้างว่าพื้นที่เหล่านี้ เคยเป็นพรมแดนในสมัยจักรวรรดิ์ ราชวงศ์ชิง และพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็มองว่ าการนำดินแดนเหล่านี้คืนมาจะเป็ นการทำให้ประเทศชาติกลับมายิ่ งใหญ่อีกครั้ง

