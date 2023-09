'ศาลสูงบราซิล' ตัดสินสนับสนุนสิทธิของชนพื้นเมืองในการถือครองที่ดิน

ศาลสูงบราซิลตัดสินสนับสนุนสิทธิในที่ดิ นของชนพื้นเมือง ยกเลิกข้อบังคับที่ระบุให้ ชนพื้นเมืองอ้างสิทธิเหนือที่ ดินหนึ่งได้ต้องอาศัยอยู่ที่นั่นก่อนเดื อน ต.ค.ปี 2531 เป็นข้อบังคับที่เรียกว่า "marco temporal" (กรอบเวลา) ซึ่งเอื้อต่อการทำให้กลุ่มธุรกิ จเข้ามายึดครองที่ดินของชนพื้ นเมืองได้

29 ก.ย. 2566 ผู้พิพากษาศาลสูงสุดของบราซิล 9 คนจาก 11 คน ตัดสินสนับสนุนสิทธิในที่ดิ นของชนพื้นเมือง โดยการยกเลิกข้อบังคับที่ระบุ ให้ชนพื้นเมืองต้องถือครองที่ดิ นก่อนช่วงเวลาที่กำหนดถึ งจะสามารถอ้างสิทธิเหนือที่ดิ นนั้นได้

ข้อบังคับดังกล่าวนี้เรียกว่า "marco temporal" หรือ "กรอบเวลา" ซึ่งถูกมองว่าเป็นข้อบังคับที่ เอื้อต่อการให้กลุ่มธุรกิจหรื อกลุ่มเกษตรกรอ้างใช้ยึดครองที่ ดินทำกินของกลุ่มชนพื้นเมื องในบราซิล

ข้อบังคับดังกล่าวกำหนดให้ กลุ่มชนพื้นเมืองต้องพิสูจน์ว่ าพวกเขาอาศัยอยู่บนที่ดินนั้นมาตั้งแต่ก่อนหน้าวันที่ 18 ต.ค. 2531 ซึ่งเป็นวันที่รัฐธรรมนูญบราซิลเริ่ มประกาศบังคับใช้ พวกเขาถึงจะสามารถถือครองที่ดิ นเหล่านี้ได้

แต่กลุ่มชนพื้นเมือง, กลุ่มสิทธิมนุษยชนและผู้เชี่ ยวชาญจากสหประชาชาติต่างก็วิ พากษ์วิจารณ์ข้อบังคับนี้ว่า "ทำให้การรุกไล่ยึดครองที่ดิ นของกลุ่มชนพื้นเมืองกลายเป็ นเรื่องถูกกฎหมาย"

เรื่องนี้ทำให้คำตัดสินของศาลสู งสุดบราซิลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (21 ก.ย. 2566) ถูกยกให้เป็นชัยชนะของกลุ่มชนพื้ นเมืองในบราซิล มีบางส่วนที่กล่าวแสดงความยินดี ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น กลุ่มเซอร์ไววัล อินเตอเนชันแนล ระบุทางทวิตเตอร์ ว่า คำตัดสินในครั้งนี้เป็น "ชัยชนะครั้งสำคัญหลังจากที่ต่ อสู้มาเป็นเวลาหลายปี"

เซอร์ไววัล อินเตอเนชันแนล เป็นองค์กรสิทธิมนุ ษยชนจากลอนดอนที่ทำประเด็นเรื่ องสิทธิของชนพื้นเมือง ระบุว่า "กลุ่มชนพื้นเมืองของบราซิ ลและพันธมิตรของพวกเขาจากทั่ วโลกกำลังเฉลิมฉลองชัยชนะครั้ งประวัติศาสตร์ กลลวงข้ออ้างเรื่องการจำกั ดเวลาที่ก่อให้เกิดการฆ่าล้ างเผ่าพันธุ์และสร้างความเสี ยหายอย่างหนักถูกปฏิเสธโดยศาลสู งสุดแล้ว"

ซีเลีย ซาเกรียบา นักกิจกรรมชนพื้นเมืองซาเกรี ยบาในบราซิลแสดงความยินดีต่ อคำตัดสินในครั้งนี้ โดยบอกว่า "ข้อบังคับ marco temporal ได้ถูกกลบฝังไปแล้ว" นับเป็น "ชัยชนะสำหรับกลุ่มชนพื้นเมือง" ซีเลียบอกอีกว่าแม้แต่ผู้พิ พากษาที่มีปัญหาอย่าง กิลมาร์ เมนเดส ก็เข้าใจว่าชนพื้นเมืองก็ต้ องการให้สิทธิของพวกเขาได้รั บการรับรอง

ก่อนหน้านี้ เมนเดส เคยกล่าวให้ความชอบธรรมต่ อการใช้ข้อบังคับ "กรอบเวลา" สำหรับกลุ่มชนพื้นเมือง โดยอ้างว่าเพื่อหลีกเลี่ ยงการโต้เถียงกันไม่รู้จบเกี่ ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาก็เป็ นหนึ่งในผู้พิพากษาเสียงข้ างมากที่ออกเสียงสนับสนุนให้มี การยกเลิกข้อบังคับดังกล่าว

คำตัดสินของศาลในครั้งนี้จะส่ งผลอย่างมากต่ออนาคตของ "กฎหมาย 490" ของบราซิล ซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งเป้าจำกั ดการจับจองกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ โดยกลุ่มชนพื้นเมือง กฎหมายดังกล่าวนี้ได้รับการสนั บสนุนจากกลุ่มล็อบบี้ธุรกิ จการเกษตร

ในวันที่ 30 พ.ค. ที่ผ่านมา สภาล่างของรัฐสภาบราซิลผ่านร่ างกฎหมายดังกล่าวนี้ด้ วยคะแนนเสียงสนับสนุนท่วมท้นอยู่ ที่ 283 เสียงต่อ 155 เสียง จนทำให้เกิดการประท้วงเกิดขึ้ นหลายแห่ง เช่น การปิดถนนทางหลวงเพื่อประท้ วง

ขณะที่กลุ่มประชุมลั บของพรรคการเมืองฝ่ายธุรกิ จการเกษตรในรัฐสภาบราซิลกล่าววิ พากษ์วิจารณ์คำตัดสินของศาลสู งสุดและประกาศว่าพวกเขาจะผลักดั นร่างกฎหมาย 490 ต่อไปให้มีการผ่านร่างในวุฒิสภา พวกเขาแถลงว่า "พวกเราต้องการความมั่ นคงทางกฎหมายต่อกลุ่มเกษตรกรผู้ ผลิตในชนบท ศาลสูงสุดแค่กำลังส่งเสริ มความป่าเถื่อนในชนบท ทำให้เกิดความไม่แน่ นอนทางกฎหมายอย่างสิ้นเชิง"

จากข้อมูลสำมะโนประชากรล่าสุ ดของบราซิลระบุว่า บราซิลมีกลุ่มชนพื้นเมืองอยู่ 1.6 ล้านคน และพื้นที่บรรพบุรุษของชนพื้ นเมืองเหล่านี้ก็เป็นส่วนที่มี ความสำคัญต่อวัฒนธรรมและวิถีชี วิตของพวกเขา

ทว่าแม้แต่ในเวลาที่ผู้พิพากษาเสี ยงข้างมากของศาลสูงสุ ดแถลงผลการพิจารณาคดี ก็ยังคงมีชนพื้นเมืองบราซิ ลจำนวนมากที่เคยถูกทำให้พลัดถิ่ นจากพื้นที่อาณาเขตของตั วเองและจะยังคงเป็นผู้พลัดถิ่ นต่อไป ซึ่งเป็นผลกระทบจากผู้มาตั้ งรกรากใหม่และกลุ่มผลประโยชน์ ทางธุรกิจ

สิ่งที่จุดชนวนให้เกิดการพิ จารณาคดีในครั้งนี้คือกรณี การพลัดถิ่นในรัฐ ซานตา คาทารินา มีกลุ่มเกษตรกรยาสูบผลักให้ชนพื้ นเมืองโซเกล็งถูกขับออกจากพื้ นที่อาณาเขตของตัวเอง ชาวโซเกล็กได้เรียกร้องให้รั ฐบาลท้องถิ่นช่วยเหลือทวงคืนที่ ดินของพวกเขากลับคืนมา ซึ่งทางรัฐบาลท้องถิ่นปฏิเสธที่ จะช่วยเหลือพวกเขา โดยอ้างว่ากลุ่มชนพื้นเมื องโซเกล็กไม่ได้อาศัยอยู่ที่นั่ นในปี 2531 ตามหลักข้อบังคับ "กรอบเวลา"

"สิทธิที่ดินของชนพื้นเมืองไม่ ได้เริ่มต้นหรือจบลงโดยวันที่ถู กกำหนดจากภาครัฐ"

ตัวแทนจากองค์กรสิทธิมนุษยชนฮิ วแมนไรท์วอทช์ที่เคยเรียกร้องเมื่ อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ขอให้บราซิลอย่าผ่านร่างกฎหมาย 490 ที่จะกระทบต่อสิทธิในที่ดิ นของชนพื้นเมืองที่ไม่ได้อาศั ยอยู่ในที่ดินเหล่านั้นก่อนหน้ าปี 2531

มาเรีย ลอรา แคนินิว ผู้อำนวยการบราซิลของฮิวแมนไรท์ วอทช์กล่าวว่า "สิทธิที่ดินของชนพื้นเมืองไม่ ได้เริ่มต้นหรือจบลงโดยวันที่ถู กกำหนดจากภาครัฐ" และบอกอีกว่า "การผ่านร่างกฎหมายนี้ (490) จะกลายเป็นความล้าหลังอย่างไม่ น่าเชื่อ จะกลายเป็นการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน และจะส่งสัญญาณว่าบราซิลนั้นไม่ ได้ทำตามพันธกิจในการปกป้องคุ้ มครองชุมชนที่ได้รับการพิสูจน์ แล้วว่าเป็นกลุ่มที่ปกป้องผืนป่ าได้ดีที่สุด"

บทวิเคราะห์ของบล็อก "อเมซอนวอทช์" เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ที่ผ่านมา ระบุว่า ในบราซิลยังคงมีพื้นที่ อาณาเขตของกลุ่มชนพื้นเมือง 120 แห่งที่กำลังรอการปักปันหรื อการรับรองจากรัฐบาล มีพื้นที่ 77 แห่งที่ตกเป็นเป้าหมายการจั บตามองของกลุ่มทำเหมืองแร่ที่มี การยื่นเรื่องขอเข้าถึงพื้นที่ เหล่านั้นต่อสำนักงานเหมืองแห่ งชาติบราซิล 736 ฉบับ

อเมซอนวอทช์ระบุว่า ถ้าหากพื้นที่เหล่านี้ได้รั บการยอมรับให้สามารถเข้ าไปทำเหมืองได้ มันก็จะไม่เพียงแค่เป็นการเอื้ อผลประโยชน์ให้กลุ่มบรรษัทยักษ์ ใหญ่ที่ทำเหมืองแร่แต่เพียงอย่ างเดียวเท่านั้น แต่ยังจะกลายเป็นความสูญเสี ยแบบไม่อาจเรียกกลับคืนมาได้ต่ อสิทธิของชนพื้นเมือง ต่อป่าอเมซอนซึ่งเปรียบเสมื อนเป็นปอดของโลก และต่อพื้นที่อาณาเขตของชนพื้ นเมือง 77 แห่งที่ยังคงไม่ได้รับการรั บรองจากรัฐบาลบราซิล

