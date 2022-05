ชิลีร่างรัฐธรรมนูญใหม่เสร็จสมบูรณ์ ชูสิทธิประชาชน ล้างบางสิ่งตกค้างจากเผด็จการทหาร

ชิลีร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำจัดมรดกตกค้างจากรัฐบาลเผด็จการทหาร ออกุสโต ปิโนเชต์ ทิ้งไป แล้วหันมาชูเรื่องสิทธิทางสังคม, สิ่งแวดล้อม และความเสมอภาค โดยจะจัดให้ประชาชนลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่ภายในเดือน ก.ย. ปีนี้

"The State guarantees the right of peasants and indigenous people to freely use and exchange traditional seeds" - so reads the new draft constitution of Chile, which will be put to a nationwide vote on 4 September 2022 https://t.co/OIE7XH1SaH

— GRAIN (@GRAIN_org) May 16, 2022