ผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติ เผย อิสราเอลกระหน่ำโจมตี พุ่งเป้าขับไล่คนส่วนใหญ่ออกจาก 'กาซา'

ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติวิ เคราะห์สาเหตุที่อิ สราเอลทำการโจมตีกาซาอย่างไม่ หยุดยั้ง ก็เพื่อพยายามบีบให้ ชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในพื้ นที่หนีออกมา พร้อมระบุว่า "ไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยในกาซา"

28 ธ.ค. 2566 พอลลา กาวิเรีย เบตังคูร์ ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติด้ านสิทธิมนุษยชนของผู้พลัดถิ่ นภายในประเทศ (IDPs) ระบุว่า อิสราเอลได้สั่งให้พลเรื อนหนีเอาตัวรอดที่ทางตอนใต้ ของกาซาเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว เพียงเพื่อที่จะสั่งให้ทั้งผู้ ลี้ภัยที่เพิ่งลี้ภัยไปที่ ตอนใต้ของกาซาและผู้ที่อาศั ยในตอนใต้หนี ออกจากพื้นที่นั้น เบตังคูร์กังวลว่า อิ สราเอลจะทำการบีบบังคับให้มี การเคลื่อนย้ายประชากรและทำการลงโทษแบบเหมารว ม ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ล้วนแต่เป็ นอาชญากรรมสงคราม

เบตังคูร์ตั้งคำถามว่าแล้วต่ อจากนี้ไปจะเหลือที่ไหนให้ ประชาชนในกาซาหนีไปได้อีก ในช่วงที่มีคำสั่งให้ อพยพออกจากพื้นที่และปฏิบัติ การทางทหารขยายวงกว้างออกไปอย่ างต่อเนื่อง และพลเรือนก็เผชิญกับการโจมตี อย่างไม่หยุดยั้งในทุกวัน "ปฏิบัติการทางทหารของอิ สราเอลในกาซานั้น มีเป้าหมายเพื่อขับไล่ ประชากรพลเรือนส่วนใหญ่ออกจากพื้ นที่ทีละมากๆ"

การวิเคราะห์ของเบตังคูร์ ออกมาในช่วงเดียวกับที่ กระทรวงสาธารณสุขกาซารายงานตั วเลขผู้เสียชีวิตจากการโจมตี ของอิสราเอลเพิ่มเป็นอย่างน้อย 20,057 รายแล้ว คิดเป็นร้อยละ 1 ของประชากรกาซา

อิสราเอลเริ่มทำการกระหน่ำโจมตี กาซามาตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. เป็นต้นมา หลังจากที่กลุ่มติดอาวุ ธฮามาสก่อเหตุโจมตีทางตอนใต้ ของอิสราเอลส่งผลให้มี ประชาชนเสียชีวิตมากกว่า 1,100 ราย และมีการจับประชาชนประมาณ 240 รายเป็นตัวประกัน

อิสราเอลทำให้ผู้คนอย่างน้อย 1.9 ล้านคน กลายเป็นผู้พลัดถิ่น หรือร้อยละ 85 ของประชาชนในกาซา ถ้าหากพิจารณาตามคำสั่งของอิ สราเอลที่ให้อพยพหนีออกจากพื้นที่ แล้ว ในตอนนี้พลเรือนจะสามารถอาศั ยอยู่อย่างปลอดภัยในพื้นที่ๆ เล็กกว่า 1 ใน 3 ของฉนวนกาซาทั้งหมดเท่านั้น

เบตังคูร์กล่าวว่า กาซาเป็นหนึ่งในพื้นที่ๆ มีประชากรอยู่รวมกันหนาแน่ นมากที่สุดในโลกอยู่แล้ว การนำพลเรือนทั้งหมดของกาซามากักไว้ที่พื้นที่ส่วนเล็กๆ ของฉนวนกาซานั้นทำให้เกิ ดสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมสำหรั บผู้พลัดถิ่น โดยเฉพาะต่อผู้หญิง, เด็ก, รวมถึงผู้เยาว์ที่ไม่มีใครดูแล, คนชรา, คนที่มีปัญหาสุขภาพร้ ายแรง และคนพิการ

สถานการณ์สำหรับคนพลัดถิ่นนั้ นถูกทำให้แย่ลงยิ่งกว่าเดิ มจากข้อเท็จจริงที่ว่าอิ สราเอลได้ทำการปิดล้อมฉนวนกาซาไม่ให้ได้รับเสบียงสิ่งของเครื่ องใช้จำเป็น มีประชาชนในกาซาร้อยละ 90 ทานอาหารไม่ถึง 1 มื้อในแต่ละวัน และคนที่พลัดถิ่นอยู่ ในทางตอนใต้ของประเทศก็ สามารถเข้าถึงน้ำได้เพียงแค่วั นละ 1 ลิตรครึ่ง ถึง 2 ลิตรเท่านั้น

"การที่อิสราเอลปิดกั้นและบีบคั้ นอย่างผิดกฎหมายต่อการเข้าถึงพื้ นที่ของกลุ่มช่วยเหลือทางมนุ ษยธรรมเป็นการทำให้คนพลัดถิ่ นภายในประเทศมีชีวิตอยู่ภายใต้ สภาพที่ย่ำแย่" เบตังคูร์ กล่าว

ในขณะเดียวกันคำสั่งให้ อพยพออกจากพื้นที่ที่มาจากอิ สราเอลก็ดูจะพึ่งไม่ได้ อิสราเอลออกคำสั่งแบบที่ขัดแย้ งกันในตัวเอง มีการทิ้งระเบิดใส่ประชาชนที่ กำลังหนีลงไปทางใต้หรือในพื้นที่ ๆ ควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรั บพวกเขา แล้ววิธีที่พวกเขาเผยแพร่ ประกาศก็ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศถึ งแม้ว่าพวกเขาจะตัดไฟในพื้นที่ เหล่านั้นอย่างผิดกฎหมายก็ตาม เบตังคูร์ กล่าวย้ำกว่าแม้แต่พลเรือนที่ ไม่ได้หนีออกจากพื้นที่สงครามก็ ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาสูญเสี ยสิทธิในการที่จะได้รับการคุ้ มครองภายใต้กฎหมายนานาชาติ

เบตังคูร์กล่าวว่า พลเรือนทั้งภายในพื้นที่ ภายใต้คำสั่งให้อพยพและภายในพื้ นที่ๆ ระบุว่าเป็น "พื้นที่ปลอดภัย" ซึ่งเป็นพื้นที่ๆ ถูกจัดไว้เองโดยกองทัพอิ สราเอลอย่างไม่เป็นไปตามหลั กกฎหมายมนุษยธรรมสากล ต่างก็เป็นกลุ่มพลเรือนที่ตกเป็ นเป้าหมายโจมตีแบบไม่เลือกหน้ าเป็นเหตุให้มีชาวปาเลสไตน์ถู กสังหารเกือบ 19,000 ราย และได้รับบาดเจ็บมากกว่า 51,000 ราย

"มีคนอื่นๆ จำนวนมากเคยบอกมาก่อนแล้ว แต่มันก็ยังเป็นเรื่องที่พูดเท่ าไหร่ก็ไม่พอ ว่ามันไม่มีพื้นที่ปลอดภั ยในกาซา" เบตังคูร์ กล่าว

ถึงแม้ว่าการกระหน่ำโจมตี จะจบลงแล้ว แต่ความเสียหายในวงกว้างนั้ นหมายความว่าชาวกาซาจะประสบความยากลำบากในการสร้ างเมืองขึ้นมาใหม่

"ที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้ นฐานของพลเรือนถูกทำลายราบเป็ นหน้ากลอง ทำลายความหวังผู้พลัดถิ่ นจากกาซาที่ต้องการจะกลับบ้าน เป็นการตอกย้ำประวัติศาสตร์ซ้ำ รอยที่มีมายาวนานที่อิสราเอลบี บให้ชาวปาเลสไต์ที ละจำนวนมากออกจากถิ่นฐานของตั วเอง" เบตันคูร์ กล่าว

อิสราเอลได้ทำลายสิ่งก่อสร้ างในทางตอนเหนือของกาซาไปมากกว่า 2 ใน 3 ของทั้งหมด และทำลายไป 1 ใน 4 ของเมืองข่านยูนิสทางตอนใต้ ของกาซา

คอรีย์ เชอร์ นักวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยซิตี้ แห่งนิวยอร์กผู้ศึกษาพื้นที่ที่ ถูกทำลายโดยอาศัยข้อมู ลจากดาวเทียม โคเปอร์นิคัส เซนทิเนล-1 กล่าวว่า กาซาในตอนนี้มีสีที่ต่ างออกไปเมื่อมองมาจากอวกาศ รวมถึงมีพื้นผิวที่ต่างออกไปด้ วย

โรเบิร์ต เปบ นักประวัติศาสตร์การทหารสหรัฐฯ กล่าวว่า ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองฝ่ ายสัมพันธมิตรได้ทำลายสิ่งก่ อสร้างของฝ่ายเยอรมนีไปร้อยละ 10 ในช่วงเวลาระหว่างปี 2485-2488 ที่มีปฏิบัติการทิ้งระเบิด แต่อิสราเอลใช้เวลาเพียงแค่ไม่ ถึง 3 เดือนเท่านั้นในการทำลายสิ่งก่ อสร้างในกาซามากกว่าร้อยละ 33

เปบกล่าวว่า เหตุการณ์โจมตีกาซาในครั้ งนี้นับเป็นหนึ่งในการโจมตีใส่ พลเรือนครั้งที่หนักที่สุ ดในประวัติศาสตร์ และนับเป็นปฏิบัติการทิ้งระเบิ ดที่มีความรุนแรงในระดับต้นๆ ของโลก

มีบทวิเคราะห์ระบุว่าระเบิดที่ อิสราเอลใช้ทิ้งใส่กาซาโดยส่ วนใหญ่ผลิตในสหรัฐฯ

เบตังคูร์เรียกร้องให้อิ สราเอลยุติการโจมตีต่อพลเรื อนโดยทันที และหยุดปฏิบัติ การที่จะเป็นการบีบบังบังคับให้ เกิดการย้ายถิ่นเป็ นจำนวนมากของประชากรกาซา ให้มีการหยุดยิงอย่างถาวร อนุญาตให้การช่วยเหลือด้านมนุ ษยธรรมเข้าไปในพื้นที่ได้โดยไม่ มีการจำกัด และหันมาเน้นให้ความสำคัญต่ อเรื่องการเจรจาเพื่อให้มี การปล่อยตัวตัวประกันที่เหลื ออย่างปลอดภัย

เรียบเรียงจาก

UN Expert Says 'Only Logical Conclusion' Is That Israel Aims to Expel Majority of People From Gaza, Common Dreams, 22-12-2023

https://www.commondreams.org/ news/mass-deportation-israel- gaza