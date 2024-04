ตำรวจสอบสวนกลางยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กว่า 6,000 ชิ้น ซุกซ่อนอยู่ริมแม่น้ำโขง คาดเป็นอุปกรณ์ที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ต้องการย้ายฐานจากพม่าไปลาว

12 เม.ย. 2567 ไทยพีบีเอสรายงานว่า วันนี้ (12 เม.ย.) ตำรวจสอบสวนกลางและกรมศุลกากร ตรวจพบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กว่า 6,000 ชิ้น ที่บริเวณโคนต้นไม้ริมแม่น้ำโขง ใกล้พื้นที่รอยต่อสามเหลี่ยมทองคำใน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เบื้องต้นประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้ ประมาณ 5.4 ล้านบาท ไม่รวมภาษีอากร

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยว่า ของกลางกว่า 6,000 ชิ้นที่ยึดมาได้ เป็นอุปกรณ์ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ต้องการย้ายสถานที่ตั้งจาก อ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ไปอยู่ที่คิงโรมัน กาสิโน ในลาว เพื่อจะนำไปก่อเหตุอาชญากรรมข้ามชาติ

เฟซบุ๊กตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าของกลางที่ยึดมาได้ มีดังนี้ ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ เครือข่าย Vodafone จำนวน 4,998 อัน, เครื่องรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียม ยี่ห้อ Starlink ของบริษัท SpaceX จำนวน 10 เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 94 ชุดและอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ, โทรศัพท์มือถือ จำนวน 347 เครื่อง, สมุดจดบันทึกเป็นภาษาจีน จำนวน 15 เล่ม, สมุดบัญชีธนาคารไทย พร้อมโทรศัพท์มือถือ และซิมการ์ด จำนวน 5 ชุด

เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่า ซิมโทรศัพท์ที่ยึดมาได้ต้นทางถูกส่งจากอังกฤษ มาให้กับชาวไทยที่อาศัยอยู่ใน จ.เชียงราย และส่งต่อไปให้กับคนจีนที่อาศัยอยู่ในลาว ส่วนข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถือที่ยึดได้พบประวัติการสนทนาที่แก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ใช้พูดคุยเพื่อหลอกผู้เสียหายให้โอนเงิน โดยส่วนใหญ่เป็นภาษาจีนและภาษาไทย

สำหรับของกลางต่างๆ ที่ยึดได้ในครั้งนี้ ตำรวจเชื่อว่ามีกลุ่มนายทุนใหญ่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งหลังจากนี้จะขยายผลหานายทุนผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมกระทำผิดมาดำเนินคดี