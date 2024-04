กองทัพพม่าที่เคยทำการกดขี่ทารุ ณชาวโรฮิงญาในระดับการกวาดล้ างเผ่าพันธุ์มาก่อน หันกลับมาบังคับเกณฑ์ ชาวโรฮิงญาไปเป็นทหาร บางกรณีมีการลักพาตัวเอาไปเข้ าค่ายฝึก ขู่ว่าจะทำร้ายครอบครั วคนที่หนี และมีการอ้างว่าจะให้สัญชาติ คนที่มาเป็นทหาร แต่เมื่อถึงเวลาจริงกลับไม่ให้สัญชาติแก่พวกเขา

18 เม.ย. 2567 องค์กรสิทธิมนุษยชนฮิวแมนไรท์ วอทช์ ระบุว่า กองทัพพม่าทำการลักพาตัวและบั งคับเกณฑ์ทหาร ชาวมุสลิมโรฮิงญาทั้งผู้ ชายและเด็กชายมากกว่า 1,000 ราย จากทั่วรัฐยะไข่ นับตั้งแต่เดือน ก.พ. 2567 เป็นต้นมา กองทัพเผด็จการพม่าอ้างใช้ กฎหมายเกณฑ์ทหารในการบังคั บเกณฑ์แม้กระทั่งชาวโรฮิงญา ทั้งๆ ที่กฎหมายดังกล่าวนี้ระบุ ครอบคลุมถึงพลเมืองสัญชาติพม่ าเท่านั้น แต่ชาวโรฮิงญาเป็นกลุ่มคนที่ถู กปฏิเสธสถานะพลเมืองมาเป็ นเวลานานแล้วภายใต้กฎหมายพลเมื องปี 2525

กองทัพพม่าได้ทำการกวาดต้ อนชาวโรฮิงญาจากการบุกทลายช่ วงเวลากลางคืน บีบให้เข้าร่วมกองทัพโดยสัญญาว่ าจะให้สัญชาติ และมีการข่มขู่คุกคามว่ าจะทำการจับกุม, ลักพาตัว และทุบตีทำร้าย กองทัพพม่าได้ส่งตัวชาวโรฮิ งญาที่เกณฑ์หรือลักพาตัวมาให้ ไปฝึกซ้อมรบในแบบที่ลิดรอนสิทธิ มนุษยชนอีกเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนที่จะมีการวางกำลั งของพวกเขาในสนามรบ มีจำนวนมากที่ถูกส่งไปเป็ นแนวหน้าในสนามรบในช่วงที่มี การสู้รบระหว่างกองทัพพม่ากั บกองกำลังอาระกันอาร์มี (AA) มากขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่เดือน พ.ย. 2566 และมีทหารจำนวนหนึ่งที่ถูกสั งหารหรือได้รับบาดเจ็บ

ทางฮิวแมนไรท์วอทช์ได้ทำการสั มภาษณ์ชาวโรฮิงญา 25 ราย เพื่อบันทึกเหตุการณ์ 11 กรณีเกี่ยวกับการบังคับชาวโรฮิ งญาให้ไปเป็นทหาร โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้พักพิ งในรัฐยะไข่หลายเมือง รวมถึงจากคนที่อยู่ในบั งกลาเทศด้วย

เชย์นา เบาช์เนอร์ นักวิจัยเอเชียจากฮิวแมนไรท์ วอทช์ กล่าวว่า "มันเป็นเรื่องน่าสะพรึงที่ กองทัพพม่าผู้ที่ก่อเหตุโหดร้ ายทารุณต่อโรฮิงญามาเป็ นเวลาหลายสิบปีไปพร้อมๆ กับการปฏิเสธสัญชาติพวกเขา ในตอนนี้กลับหันมาบีบบังคั บพวกเขาให้สู้รบแทน ... เผด็จการทหารพม่าควรจะเลิกการบั งคับเกณฑ์ทหารโดยทันทีและอนุ ญาตให้ชาวโรฮิงญาที่ถูกบังคั บเกณฑ์ทหารอย่างผิดกฎหมายเช่นนี้ กลับบ้านได้"

เคยกดขี่ทารุณ แต่ตอนนี้หันมาเกณฑ์ไปเป็นทหาร

เป็นเวลาเกือบ 7 ปี มาแล้วที่กองทัพเผด็จการพม่าสั งหารประชาชนชาวมุสลิมโรฮิ งญาหลายพันคนในแบบที่ สหประชาชาติเรียกว่าเป็น "การกวาดล้างเผ่าพันธุ์ ตามแบบฉบับ" มีอย่างน้อย 150,000 รายถูกบีบให้ต้องอาศัยอยู่ในค่ ายผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ แต่ในตอนนี้กองทัพเผด็จการพม่ ากลับต้องการความช่วยเหลื อจากชาวโรฮิงญา

โมฮัมเหม็ด (นามสมมุติ) ชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ที่มีลูก 3 คน ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อว่า ในช่วงกลางเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา มีผู้นำค่ายผู้พลัดถิ่ นมาหาเขาตอนกลางคืน แล้วบอกเขาว่าเขาจะต้องเข้ารั บการฝึกทหาร บอกว่ามันเป็น "คำสั่งจากกองทัพ" และ "ถ้าหากคุณปฏิเสธพวกเขาก็ขู่ว่ าจะทำร้ายครอบครัวของคุณ"

นอกจากนี้ยังมีชาวโรฮิงญารายอื่ นๆ ที่บอกกับสื่อว่ามีเจ้าหน้าที่ กองทัพคอยเดินไปมาอยู่รอบๆ ค่ายผู้พลัดถิ่นแล้วก็สั่งให้ คนหนุ่มอายุยังน้อยให้ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึ กทหาร เรื่องนี้ชวนให้รู้สึกย้อนแย้ งกันเองเพราะชาวโรฮิงญาอย่ างโมฮัมเหม็ดยังคงถูกปฏิเสธสั ญชาติและถูกกีดกันเลือกปฏิบัติ ในหลายเรื่อง เช่นการถูกสั่งห้ามไม่ให้เดิ นทางออกนอกชุมชนของตัวเอง

เรื่องข้ออ้างการให้สัญชาตินั้ นก็ดูเหมือนจะไม่เป็นจริง เพราะถึงแม้ฝ่ายกองทัพพม่ าจะหลอกล่อชาวโรฮิงญาว่าผู้ที่ ไปเป็นทหารจะได้รับอาหาร ค่าจ้าง และได้สัญชาติ แต่เมื่อมีการทวงถามเรื่องให้สั ญชาติแล้วกลับได้รั บคำตามจากกองทัพพม่าว่า "พวกคุณเข้าใจผิด" ฝ่ายกองทัพอ้างว่าชาวโรฮิ งญาเหล่านี้ถูกเกณฑ์ให้มาเป็ นทหารอาสา ไม่ใช่ทหารอาชีพ

ในปี 2555 ชาวโรฮิงญาหลายหมื่นคนถูกเบี ยดขับออกจากชุมชนหลายเชื้อชาติ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในรัฐยะไข่ แล้วถูกบังคับให้ต้องอาศัยอยู่ ในค่ายซอมซ่อ ต่อมาในเดือน ส.ค. 2560 กองทัพพม่าได้ทำการกวาดล้างอย่ างโหดเหี้ยมต่อชาวโรฮิงญา โดยมีทั้งการฆ่าและข่มขืนผู้ คนจำนวนมากรวมถึงเผาหมู่บ้ านพวกเขา เป็นเหตุให้มีชาวโรฮิงญา 700,000 ราย หนีไปยังประเทศใกล้เคียงที่บั งกลาเทศ ในตอนนี้กองทัพพม่ากำลังเผชิญกั บการดำเนินคดีในศาลยุติ ธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) ที่กรุงเฮก ในสิ่งที่พวกเขาทำกับชาวโรฮิงญา

มีชาวโรฮิงญาอยู่ราว 630,000 รายที่ยังคงอาศัยในรัฐยะไข่ ในจำนวนนี้มีอยู่ราว 150,000 ราย ที่ อยู่ในค่ายกักกันแบบพื้นที่โล่ง นับตั้งแต่ที่มีการรัฐประหารปี 2564 เผด็จการทหารก็สั่งกักบริ เวณจำกัดการเดินทางของชาวโรฮิ งญาอย่างมาก รวมถึงมีการปิดกั้นไม่ให้ความช่ วยเหลือเข้าถึง เป็นการเพิ่มความเปราะบางให้กั บพวกเขาด้วยการบังคับเกณฑ์ทหาร

กองทัพพม่าลักพาตัวเยาวชนไปเป็ นทหาร

นอกจากการบีบบังคับเกณฑ์ทหารแล้ วยังมีบางกรณีที่เป็นการลักพาตั วด้วย เช่นในช่วงปลายเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา กองทัพพม่าได้ทำการลักพาตั วชาวโรฮิงญามากกว่า 150 รายในการบุกทลายหมู่บ้านหลายแห่ งในเมืองบู้ตี้ดอง มีชายอายุ 22 ปีชาวโรฮิงญาเล่าว่า ทหารจากกองพันทหารราบเบาใช้ปื นจี้เพื่อลักพาตัวคนหนุ่มและเด็ กชายคนอื่นๆ 30 ราย เมื่อเวลา 5 ทุ่มของคืนวันที่ 25 ก.พ. ที่ผ่านมา

ชายโรฮิงญาอายุ 22 ปีรายนี้เล่าว่ามีเด็กชายที่ อายุน้อยที่สุดที่ถูกลักพาตั วไปอายุได้ 15 ปี มีอยู่ 3 รายในหมู่คนที่ถูกลักพาตัวอายุ น้อยกว่า 18 ปี หลังจากที่พวกเขาถูกนำตัวไปที่ กองพันทหารแล้วพวกเขาก็เห็ นรายชื่อชาวโรฮิงญาที่กำลังจะถู กเกณฑ์เข้ามาเป็นทหาร รวมถึงเยาวชนชาวโรฮิงญาทุ กคนในภูมิภาคด้วย

มีเหตุการณ์บุกทลายเพื่อลักพาตั วชาวโรฮิงญาเกิดขึ้นอีกกรณีหนึ่ งในเดือน มี.ค. ที่เมืองมองดอ มีชายชาวโรฮิงญาอายุ 24 ปี ผู้ที่ถูกลักพาตัวพร้อมกับคนอื่ นๆ อีกราว 20 กว่าคน จากหมู่บ้าน Ka Nyin Tan มีเจ้าหน้าที่บอกกับพวกเขาว่า "การป้องกันมองดอขึ้นอยู่กั บพวกคุณแล้ว"

เจ้าหน้าที่ทหารมักจะขู่ว่า จะทุบตีชาวโรฮิงญาจนเสียชีวิตถ้ าหากพวกเขาไม่ยอมเข้าร่วมกองทัพ หรือจะลงโทษครอบครัวพวกเขา มีชาวโรฮิงญาจำนวนมากที่ พยายามจะหนีออกจากรัฐยะไข่หรื อไปซ่อนตัวในป่าเพื่อหนีการถู กเกณฑ์ทหาร แต่ทางการก็ทำการกวาดต้อนและทุ บตีชาวโรฮิงญาราว 40 ราย ผู้ที่สมาชิกครอบครั วของพวกเขาหลบหนี

ชายอายุ 22 ปี ชาวโรฮิงญาที่ถูกลักพาตัวไปเป็ นทหาร ก็พูดถึงการฝึกทหารที่ทารุณเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ภายใต้การถูกข่มเหงไม่ หยุดหย่อน มีการบังคับทหารฝึกหัดให้ขุดบั งเกอร์และผ่าฟืน มีการให้อาหารและน้ำจำกัดจำเขี่ ย ทหารฝึกหัดเหล่านี้อ่ อนแอลงภายในเวลาไม่กี่วัน และบางส่วนก็เป็นลมสลบ มี 3 คนที่เลือดออกทางจมูกและปาก นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังใช้ คำเหยียดชาวมุสลิมเรียกพวกเขา และพูดเหยียดแม่กับลู กสาวของพวกเขาด้วย

หรือที่ทำแบบนี้เพราะกองทัพพม่ ากำลังเข้าตาจน

สื่อต่างประเทศมองว่า การที่กองทัพพม่าซึ่ งเคยทำการกดขี่และพยายามล้างเผ่ าพันธุ์ชาวโรฮิงญามาก่อน กลายเป็นผู้ที่บังคับเกณฑ์ ทหารคนชาติพันธุ์นี้เป็นเครื่ องสะท้อนว่ากองทัพพม่ากำลังดิ้ นรนแบบเข้าตาจน หลังจากที่สูญเสียพื้นที่ในรั ฐยะไข่จำนวนมากเมื่อไม่นานนี้ ให้กับการโจมตีของกองกำลั งอาระกันอาร์มี โดยที่ฝ่ายกองทัพได้ใช้ปืนใหญ่ และการโจมตีทางอากาศใส่พื้นที่ รัฐยะไข่จนเป็นเหตุให้ชาวโรฮิ งญาหลายสิบรายเสียชีวิต

