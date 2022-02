WHO และ ILO เรียกร้องให้มีมาตรการเพื่อปกป้องสุขภาพ 'คนทำงานทางไกล'

องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เรียกร้องให้มีการกำหนดมาตรการเพื่อปกป้องสุขภาพของคนงานในขณะทำงานทางไกล



ที่มาภาพ: ILO

19 ก.พ. 2565 จากรายงาน new technical brief on healthy and safe teleworking อันเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ที่ได้ระบุถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานทางไกล ได้แก่ ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดีขึ้น สามารถจัดตารางเวลาการทำงานและการออกกำลังกายที่ยืดหยุ่นได้ ลดเวลาการจราจรและการเดินทางซึ่งจะช่วยมลภาวะทางอากาศ การทำงานทางไกลยังสามารถนำไปสู่ผลผลิตที่สูงขึ้นและต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำลงสำหรับหลายๆ บริษัท

"ในช่วงเกือบ 2 ปีนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดใหญ่ เป็นที่ชัดเจนว่าการทำงานทางไกลสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพได้ง่าย แต่ก็อาจส่งผลกระทบร้ายแรงได้เช่นกัน" ดร.มาเรีย เนรา ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพของ WHO กล่าว

อย่างไรก็ตามรายงานฉบับนี้เตือนว่าหากไม่มีการวางแผน การจัดองค์กร สุขภาพและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม การทำงานทางไกลอาจจะส่งผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน เพราะการทำงานทางไกลสามารถนำไปสู่การแยกตัวโดดเดี่ยว ความเหนื่อยหน่าย อาการซึมเศร้า การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก อาการปวดตา การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น การนั่งและหน้าจอเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดโรคอ้วน รวมถึงประเด็นความรุนแรงในครอบครัว

ดร.เนรา ยังระบุว่าการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้นำไปสู่การทำงานทางไกลที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนลักษณะการทำงานครั้งใหญ่ในเพียงชั่วข้ามคืน ทั้งนี้เป็นที่ชัดเจนว่าการทำงานทางไกลสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพได้และอาจส่งผลกระทบร้ายแรงได้เช่นกันคล้ายกับการแกว่งของลูกตุ้ม ซึ่งขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาล นายจ้าง และคนทำงาน จะร่วมกันหรือไม่ในการกำหนดให้มีบริการอาชีวอนามัยที่คล่องตัวและสร้างสรรค์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อคนทำงาน

"เพื่อปรับตัวสู่ความปกติใหม่ เรามีโอกาสที่จะได้กำหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และบรรทัดฐานใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าคนทำงานทางไกลหลายล้านคน จะมีงานที่ดีมีคุณค่า มีความสุข และมีประสิทธิผล" ดร.เนรา กล่าว

รายงานฉบับนี้แนะนำว่านายจ้างควรรับประกันว่าคนทำงานได้รับอุปกรณ์ที่เพียงพอในการทำงานทางไกล มีการให้ข้อมูล แนวทางและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านจิตสังคมและสุขภาพจิตจากการทำงานทางไกล ฝึกอบรมผู้จัดการในการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงาน มีการให้ 'สิทธิในการตัดการเชื่อมต่อ' และวันพักผ่อนที่เพียงพอ บริการด้านอาชีวอนามัยต้องมีการสนับสนุนทั้งด้านสรีรศาสตร์และสุขภาพจิต แก่พนักงานที่ทำงานทางไกล เป็นต้น

รายงานเสนอคำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับการจัดระบบ telework เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งคนงานและองค์กร ซึ่งรวมถึงการอภิปรายและพัฒนาแผนงานการทำงานทางไกลส่วนบุคคลและการชี้แจงลำดับความสำคัญ มีความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาและผลลัพธ์ที่คาดหวัง ตกลงร่วมกันในระบบเพื่อส่งสัญญาณความพร้อมในการทำงาน; และสร้างความมั่นใจว่าผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานเคารพระบบ

สถานประกอบการที่มีพนักงานเสิร์ฟทางโทรศัพท์ควรพัฒนาโปรแกรมพิเศษสำหรับการทำงานทางไกล การรวมมาตรการสำหรับการจัดการงานและประสิทธิภาพเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและอุปกรณ์ที่เพียงพอ และบริการด้านอาชีวอนามัยสำหรับสุขภาพทั่วไป การสนับสนุนด้านสรีรศาสตร์และจิตสังคม

ที่มา

Crucial changes needed to protect workers’ health while teleworking (ILO, 2 February 2022)