ผู้เชี่ยวชาญและนักข่าววิเคราะห์คลิป ‘จัดฉาก’ ในสื่อรัสเซีย หวังอ้างความชอบธรรมบุกยูเครน

ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์รัสเซีย รวมถึงสื่อหลัก เผยแพร่ข้อมูลเท็จและบิดเบือนในเชิงจัดฉากโจมตีฝ่ายตรงข้าม (flase flag) เช่น การเผยแพร่รูปภาพอ้างว่ายูเครนเป็นผู้ก่อเหตุคาร์บอมบ์และการโจมตีด้วยอาวุธเคมี ทำให้ผู้เชี่ยวชาญ ทางการยูเครนและชาติตะวันตกออกมาเตือนว่ารัสเซียอาจจะกำลังพยายามสร้างข้ออ้างหาความชอบธรรมเพื่อการก่อสงครามหรือบุกยูเครน

23 ก.พ. 2565 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เจ้าหน้าที่ของทางการยูเครนออกมาเตือนว่าทางการรัสเซียอาจกำลังพยายามชักใยสื่อให้นำเสนอเรื่องเพื่อสร้างความชอบธรรมในการรุกรานยูเครน หลังจากที่วลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซียบอกว่าได้ถอนกำลังทหารบางส่วนออกจากบริเวณใกล้ชายแดนยูเครนแล้ว แต่โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และหน่วยข่าวกรองยูเครนระบุว่ากองทัพรัสเซียยังคงวางกำลังใกล้ชายแดนยูเครน

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ยังตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงเดือน ม.ค. และ ก.พ. ที่ผ่านมา สื่อของรัสเซียเริ่มเผยแพร่วิดีโอหลายชุดที่เข้าข่ายการจัดฉากกล่าวหาว่าชาวยูเครนโจมตีพื้นที่โดเนตสก์และลูฮันสก์ หรือภูมิภาคดอนบัส ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของกลุ่มแบ่งแยกดินแดน จนทำให้ต้องอพยพพลเรือนจำนวนมากออกจากพื้นที่ ต่อมา เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2565 สำนักข่าว The Sydney Moring Herlad ของออสเตรเลียรายงานโดยอ้าง The New York Times ของสหรัฐฯ ที่ระบุว่าสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านยุโรป (European Expert Association) ออกรายงานฉบับใหม่ โดยรายงานฉบับนั้นระบุว่าพบข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและข้อมูลเท็จจำนวนหนึ่งถูกปล่อยออกมาในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อกระแสหลักของรัสเซียในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ผู้เชี่ยวชาญจึงคาดว่าอาจเป็นการเตรียมการเพื่อปฏิบัติการบางอย่าง หรือเพื่อช่วยสร้างความชอบธรรมให้กองทัพรัสเซียบุกยูเครน

"วาทศิลป์ของแหล่งข่าวที่สนับสนุนรัสเซียเริ่มแข็งกร้าวมากขึ้นเรื่อยๆ" มาเรีย อัฟดีวา ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านยุโรปกล่าว

ตัวอย่างกรณีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเท็จในสื่อและโซเชียลมีเดียของรัสเซียคือในวันที่ 18 ก.พ. 2565 กลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียเผยแพร่วิดีโอที่อ้างว่ายูเครนพยายามก่อวินาศกรรมทำลายถังเก็บคลอรีนใกล้กับแหล่งบำบัดน้ำเสียเมืองกอร์ลอฟสกาแต่กองกำลังของพวกเขาสามารถสกัดกั้นเอาไว้ได้และกลุ่มติดอาวุธได้วิดีโอนี้มาจากร่างของชาวยูเครนที่พูดภาษาโปแลนด์

ต่อมา เอเลียต ฮิกกินส์ นักข่าวพลเมืองชาวอังกฤษผู้ก่อตั้งเว็บข่าวสืบสวนสอบสวนสำหรับนักข่าวพลเมือง Bellingcat ทวีข้อความในทวิตเตอร์ของเขาเพื่อวิเคราะห์ว่าวิดีโอนี้เป็นข้อมูลจัดฉากเพื่อใส่ร้ายยูเครน เพราะมีคนตรวจพบว่าเมตาดาตา (metadata) หรือรายละเอียดข้อมูลของวิดีโอนี้ระบุว่าถ่ายทำไว้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. และอยู่ในโฟลเดอร์เก็บข้อมูลที่สร้างขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. นอกจากนี้ยังพบว่าไฟล์ข้อมูลนี้มีรายละเอียดจากไฟล์อื่นเพราะมีการแยกตัดต่อระหว่างภาพเคลื่อนไหวกับเสียงออกจากกัน

ฮิกกินส์ชี้ว่าวิดีโอนี้มีการตัดต่อเพิ่มเติมภาพวิดีโอและเสียงจากไฟล์อื่นเพิ่มเข้าไป จากการสืบค้นชื่อไฟล์ทำให้เขาพบว่าวิดีโอของกลุ่มติดอาวุธใช้เสียงจากวิดีโอที่ชื่อ “M72A5 LAW and APILAS live fire” เผยแพร่ใน Youtube มาตั้งแต่ปี 2553 และวิดีโอนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับการซ้อมรบของกองทัพฟินแลนด์ ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับยูเครน

ฮิกกินส์วิเคราะห์และสรุปว่าการเผยแพร่วิดีโอดังกล่าวของกลุ่มติดอาวุธเป็นการพยายามสร้างเหตุแห่งสงคราม เพื่อให้กองทัพรัสเซียมีความชอบธรรมในการบุกยูเครน กลุ่มติดอาวุธได้เผยแพร่ข้อความเท็จด้วยการตัดต่อวิดีโอที่เรียกว่า 'ผู้ก่อวินาศกรรมที่พูดภาษาโปแลนด์' ทำการโจมตีแหล่งเก็บสารเคมีจนทำให้เกิดเหตุวินาศภัยสารเคมี ซึ่งเป็นสิ่งที่สื่อรัสเซียทำโฆษณาชวนเชื่อเผยแพร่ต่อ

Anatomy of a Russian Seperatist False Flag - On February 18th the Telegram channel of the press service of the People's Militia of the Donetsk People's Republic published the following video, claiming to show a sabotage operation targeting chlorine tankshttps://t.co/Syk8NG2zKx pic.twitter.com/R4mfggxbPg

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) February 20, 2022