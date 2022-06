ประชาชน 8 หมู่บ้าน รวมตัวคัดค้าน 'เหมืองแร่ฟลูออไรต์' บ้านห้วยมะกอก จ.แม่ฮ่องสอน

ประชาชนเกือบ 1,000 คน จาก 8 หมู่บ้าน ใน จ.แม่ฮ่องสอน รวมตัวกันคัดค้านการทำ 'เหมืองแร่ฟลูออไรต์' บ้านห้วยมะกอก ซึ่งกินพื้นที่กว่า 114 ไร่ หวั่นกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และแม่น้ำแม่ลา แม่น้ำสายหลักของชาวบ้าน

27 มิ.ย. 2565 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ที่ผ่านมา เฟซบุ๊กเพจ “R2S” หรือ The Rights to Space, Rights to Speak (R2S) ซึ่งเป็นพื้นที่สื่อสารประเด็นสิทธิชนเผ่ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รายงานว่า เช้าวันที่ 26 มิ.ย. 2565 มีประชาชนเกือบ 1,000 คน จาก 8 หมู่บ้าน ในพื้นที่บ้านห้วยมะกอก, บ้านห้วยตะพาบ, บ้านห้วยตองก๊อ, บ้านหัวลา, บ้านแม่ลาหลวง, บ้านสันติสุข, บ้านห้วยมะกอกน้อย, บ้านโป่งน้ำร้อน ต.แม่ลาหลวง และต.สันติคีรี จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม รวมตัวกันคัดค้านการทำ 'เหมืองแร่ฟลูออไรต์' ตามจุดสำคัญที่เป็นทางผ่านของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อคัดค้านเวทีรับฟังความเห็นของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ที่มีแผนจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ประชาชนที่มาทั้งหมดร่วมแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการทำเหมืองแร่ฟลูออไรต์ ที่บ้านห้วยมะกอก จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องจากมีความกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต และแม่น้ำแม่ลา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงคนในพื้นที่หลายชุมชนตลอดลำห้วย

การคัดค้านของชาวบ้านในพื้นที่คครั้งนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐและตัวแทนของบริษัทที่จะเข้ามาสัมปทานเหมืองแร่ไม่อาจจัดทำเวทีรับฟังความเห็นได้

“นี่เป็นเพียงชัยชนะแรกของพวกเรา พวกเรายังต้องการการสนับสนุนและต่อสู้เพื่อปกป้องชุมชนต่อไป” เยาวชนบ้านห้วยมะกอก กล่าว

ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนเมษายน 2564 สำนักข่าวเชียงใหม่นิวส์ รายงานว่า แกนนำชุมชนและชาวบ้าน อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ราว 20 คน เคยเข้ายื่นหนังสือต่อนายอำเภอแม่ลาน้อย เพื่อคัดค้านการสัมปทานเหมืองแร่ฟลูออไรต์ เนื่องจากหวั่นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นที่และสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากมีข้อมูลจากประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ จำนวน 1 ชุด มีข้อความว่า ด้วยเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับจดทะเบียนคำขอประทานบัตรที่ 3/2538 ของบริษัท ยูนิเวอร์แซลมายนิ่ง จำกัด ชนิดแร่ฟลูออไรด์ ตั้งอยู่ใน หมู่ที่ 4 ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่าจะมีการขอสัมปทานทำเหมืองแร่และระเบิดหินเพื่อการอุตสาหกรรม บริเวณพื้นที่เขตหมู่บ้านห้วยมะกอก หมู่ที่ 4 ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จำนวน 114 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา ประชาชนในพื้นที่จึงได้คัดค้านการสัมปทานเหมืองแร่และขอให้ยุติโครงการ ทั้งนี้ หากเกิดการทำเหมืองแร่ขึ้นจริงจะมีชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างน้อย 5 ตำบล ได้แก่ ต.สันติคีรี ต.แม่ลาหลวง ต.แม่โถ ต.แม่นาจาง และต.ขุนแม่ลาน้อย