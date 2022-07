‘ชัยวุฒิ’ ตอบในสภาเรื่อง ‘เพกาซัส’ มีการใช้จริงในคดีพิเศษ-จับผู้ค้ายาเสพติด-‘ปิยบุตร’ เคยถูกเจาะข้อมูล 8 ครั้ง 

ชัยวุฒิ กระทรวง DES แจงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจวานนี้ (19 ก.ค.) กรณีทางการไทยใช้เพกาซัส สอดแนมประชาชนว่า กระทรวง DES ไม่เคยทำ แต่ทราบว่าสามารถใช้ในคดีพิเศษ และจับผู้ค้ายาเสพติด ด้าน ‘ปิยบุตร’ เผยตนเคยถูก ‘เพกาซัส’ เจาะข้อมูลราว 8 ครั้ง

20 ก.ค. 2565 ยูทูบช่อง ‘TPChannel’ ถ่ายทอดสดวานนี้ (19 ก.ค.) ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรก โดยเมื่อช่วงดึก นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดเลย จากพรรคเพื่อไทย อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ในหลายประเด็น เช่น แก๊ง Call Center การค้ามนุษย์ และอื่นๆ

ต่อมา นายศรัณย์ อภิปรายต่อว่า พบว่าทางรัฐบาลมีการใช้สปายแวร์ในการสอดแนมประชาชนของตัวเอง ที่เรียกว่า เพกาซัส ที่การใช้งานครั้งหนึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาทนั้น

ทางชัยวุฒิ ตอบกลับมาว่า เรื่องสปายแวร์ที่เข้าไปดักฟัง ไปสิงอยู่ในตัวเครื่องมือถือ และรู้เหมือนดูหน้าจอ สามารถเก็บข้อมูลหน้าจอ และการส่งข้อความได้ทั้งหมดนั้น ‘มีจริง’ แต่ทางกระทรวง DES ไม่ได้เป็นคนทำ เพราะกระทรวงไม่มีอำนาจในส่วนนี้

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) (ที่มา ยูทูบ TP Channel)

“เท่าที่ผมทราบ มันจะเป็นงานด้านความมั่นคงหรือด้านยาเสพติด ท่านต้องไปจับคนร้ายยาเสพติด ท่านก็ต้องไปดักฟังว่าเขาจะส่งยาที่ไหน ผมเข้าใจว่ามีการใช้ในลักษณะแบบนี้ แต่มันจำกัด (limit) มาก ต้องเกี่ยวกับคดีพิเศษ คดีสำคัญที่ต้องดักฟังพ่อค้ายาเสพติด ผมเคยได้ยินว่ามี ไม่ใช่หน่วยงานที่ผมดูนะ แต่มันมีอำนาจแบบนั้นที่ทำได้ แต่ในอำนาจของรัฐบาลตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่ผมมี หรือเรื่อง Cyber Security ต่างๆ ที่พูดเนี่ย เราไม่มีอำนาจทำเรื่องนี้” ชัยวุฒิ กล่าว

‘ปิยบุตร’ ถูก ‘เพกาซัส’ เจาะข้อมูล 8 ครั้ง

คณะก้าวหน้า รายงานต่อสื่อวานนี้ (19 ก.ค.) นายปิยบุตร แสงกนกกุล โพสต์ข้อความลงเพจเฟซบุ๊กชื่อ เผยว่า ตนเองถูกเพกาซัสสปายแวร์ (Pegasus Spyware) เจาะข้อมูลเพื่อสอดแนม จำนวน 8 ครั้ง

"ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ผมได้รับอีเมลแจ้งเตือนจากบริษัทแอปเปิ้ล หัวข้อ 'ALERT : State-sponsored attackers may be targeting your iPhone' อ่านดูตอนแรก ก็คิดว่านี่เป็นจังก์ หรือไม่ แต่ปรากฏว่าถามไถ่หลายๆ คนในแวดวง ก็ได้รับอีเมลแจ้งเตือนแบบนี้เช่นเดียวกัน มีผู้บอกผมว่า ทาง Citizen Lab ได้ประกาศเตือนว่ามีบริษัทสปายแวร์แอบสอดแนมผู้ใช้งาน iPhone หลายคน ส่วนใหญ่เป็นนักกิจกรรม นักวิชาการ นักข่าว นักการเมือง ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในหลายประเทศ" ปิยบุตร ระบุในโพสต์ดังกล่าว

นายปิยบุตร แสงกนกกุล จากคณะก้าวหน้า

ปิยบุตร ระบุในโพสต์ว่า ทราบดังนั้นก็เลยรบกวนให้ทางโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน หรือ iLaw ช่วยประสานงานนำโทรศัพท์มือถือเครื่องดังกล่าวให้ทาง Citizen Lab ตรวจสอบดู ซึ่งผลปรากฏว่าโทรศัพท์ถูกโปรแกรม ‘เพกาซัส’ บุกเจาะเข้าไปรวมทั้งหมด 8 ครั้ง ระหว่างวันที่ 3 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564

"Pegasus Spyware ผลิตโดยบริษัท NSO Group บริษัทผู้ให้บริการด้านความมั่นคงไซเบอร์ จากอิสราเอล โดยบริษัทจะขาย Pegasus Spyware นี้ให้กับหน่วยงานของรัฐเท่านั้น และทางการอิสราเอลต้องอนุมัติเสียก่อน หากโทรศัพท์เครื่องใด ถูก 'เจ้าม้าขาว เพกาซัส' เจาะเข้าไปได้สำเร็จ โทรศัพท์เครื่องนั้นจะแปลงสภาพกลายเป็นเครื่องมือสอดแนมระยะไกล สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดในโทรศัพท์ ทั้งภาพ วิดีโอ ข้อความ บันทึกการโทร และยังเปิดกล้อง ไมโครโฟนเพื่อสอดแนมพฤติกรรมของเจ้าของโทรศัพท์ได้อีกด้วย โดยที่เจ้าของไม่มีทางรู้ตัว" ปิยบุตร ระบุในโพสต์ดังกล่าว

ปิยบุตร ระบุด้วยว่า การใช้เพกาสัซ ติดตามสอดแนมตนเอง นักกิจกรรม นักวิชาการ จำนวนมากในครั้งนี้ ผิดกฎหมายอย่างแน่นอน รัฐบาลไทยไม่มีอำนาจใดๆ ตามกฎหมายที่จะละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนบุคคลและเสรีภาพในการแสดงออกได้ถึงขนาดนี้ รัฐบาลไทยไม่สามารถอ้างเรื่องความมั่นคงมาเป็นเหตุผลในการทำแบบนี้ได้เลยเพราะบุคคลที่ถูกเฝ้าติดตาม ไม่ได้กระทำการใดที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศ การแสดงออกของพวกเขาทั้งหมด ไม่ได้กระทบต่อการดำรงอยู่ของประเทศไทย ไม่ได้ไปทำภยันตรายใดๆ ต่อรัฐไทย ต่อให้พูดให้เขียนไปอีกกี่ครั้งกี่หน รัฐไทยก็ยังคงอยู่ในโลกนี้ได้ การแสดงออกของพวกเขา หากจะเป็นภยันตรายต่อใครได้บ้าง ก็คงเป็นบรรดาคนที่มีอำนาจอยู่ในรัฐบาลเท่านั้น ซึ่งคนละเรื่องกับความมั่นคงของรัฐ

"การติดตามสอดแนมด้วย Pegasus Spyware ไม่เพียงแต่กระทำการอุกอาจลงไปโดยปราศจากกฎหมายให้อำนาจแล้ว ยังเป็นการกระทำที่ละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนบุคคลและเสรีภาพในการแสดงออก โดยเกินกว่าเหตุ ใช้เทคโนโลยีตัวนี้ที่พวกเขาเอามาใช้ทำชั่วๆ อย่างหน้าด้าน น่าไม่อาย สามารถทำให้พวกเขาเหมือนเข้ามานั่งเฝ้าอยู่ในบ้านเรา 24 ชั่วโมง ทุกวัน หนำซ้ำยังช่วยขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละคนได้อีก คนที่ใช้เครื่องมือแบบนี้ ไม่ควรเรียกว่าเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ควรเรียกว่าโจรและถ้าใส่เครื่องแบบกระทำการ ก็เป็นโจรในเครื่องแบบ" ปิยบุตร ระบุ

ปิยบุตร ระบุทิ้งท้ายว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปกติ ไม่ใช่เรื่องเหยื่อหัวร้อนไปเอง เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่คนไม่ชอบตน อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับตน จะมาดีใจ เพราะถ้าเรายอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ ต่อไปไม่ว่าใครก็ถูกละเมิด ถูกสอดแนมติดตามได้ทั้งสิ้น เรื่องนี้ผิดกฎหมาย ถ้ารัฐมนตรีคนไหน เจ้าหน้าที่คนใดสั่งการ ก็คือคนที่ทำผิดกฎหมาย และไม่สมควรเป็นรัฐมนตรีต่อไป ไม่สมควรเป็นเจ้าหน้าที่รัฐต่อไป เพราะหากให้พวกเขาเป็นต่อไป เราจะแยกไม่ออกว่าใครเป็นโจรใครเป็นรัฐมนตรีใครเป็นเจ้าหน้าที่ ดังนั้นต้องมาร่วมมือกันหยุดโจรใช้อำนาจรัฐและงบประมาณแผ่นดินในการคุกคามประชาชน