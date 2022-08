ส.ว. สหรัฐฯ โหวตเห็นชอบให้ฟินแลนด์-สวีเดนร่วม 'นาโต' ส่งสัญญาณต่อกรณีสงครามยูเครน

ส.ว. สหรัฐฯ ลงมติสนับสนุนให้ฟินแลนด์และสวี เดนเป็นสมาชิกของนาโตด้ วยคะแนนเสียงสนับสนุนท่วมท้น 95 ต่อ 1 เสียง จากทั้งฝ่ายพรรครีพับลิกั นและพรรคเดโมแครต ซึ่งผู้นำเสียงข้างน้อยในวุฒิ สภาสหรัฐฯ มองว่ามันจะเป็น "ชัยชนะ" สำหรับความมั่นคงในชาติของสหรั ฐฯ เอง และเป็นการส่งสารต่อประธานาธิ บดี วลาดิเมียร์ ปูติน ที่ก่อเหตุรุกรานยูเครน ว่าชาติพันธมิตรจะไม่ปล่อยให้รั สเซียรุกรานประเทศประชาธิปไตย

5 ส.ค. 2565 เมื่อวันที่ 3 ส.ค. ที่ผ่านมา ส.ว. สหรัฐฯ ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงสนับสนุน 95 ต่อ 1 เสียง ให้ประเทศฟินแลนด์ และ สวีเดน เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิ สัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ นาโต ได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ฟิ นแลนด์และสวีเดนวางตัวเป็ นกลางมาตลอด แต่หลังจากที่มีเหตุรัสเซียรุ กรานยูเครน สองประเทศนี้ก็หันไปยื่นเรื่ องขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต ซึ่งเป็นองค์การความร่วมมื อทางการทหารระหว่างประเทศสหรัฐฯ กับประเทศประชาธิปไตยในยุโรปที่ ดำเนินมากว่า 73 ปีแล้ว

ชัค ชูเมอร์ ผู้นำเสียงข้างมากของวุฒิ สภาสหรัฐฯ จากพรรคเดโมแครต ได้เชิญเอกอัครราชทูตของฟิ นแลนด์และสวีเดนมาร่วมรั บชมการลงมติในครั้งนี้ด้วย ขณะที่ มิตช์ แมคคอนเนลล์ ผู้นำเสียงข้างน้อยของวุฒิ สภาสหรัฐฯ จากพรรครีพับลิกัน ที่เคยไปเยือนยูเครนมาก่อนในช่ วงต้นปีที่ผ่านมา ได้เรียกร้องให้มีการลงมติอย่ างเป็นเอกฉันท์ให้สวีเดนและฟิ นแลนด์เข้าร่วมนาโต โดยที่แมคคอนเนลล์บอกว่า ฟินแลนด์และสวีเดนต่างก็มี ระบบกองทัพที่ทันสมัย ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ และมีประสบการปฏิบัติการร่วมกั นกับสหรัฐฯ มาก่อน ทำให้เขามองว่าการที่ สองประเทศนี้เข้าร่วมด้วยนับเป็ น "ชัยชนะของความมั่นคงในชาติ" สำหรับสหรัฐฯ

"การยอมรับให้พวกเขาเข้าร่ วมจะทำให้นาโตเข้มแข็งขึ้ นและทำให้อเมริกามีความมั่ นคงมากขึ้น ถ้าหากวุฒิสมาชิกคนไหนที่กำลั งหาข้ออ้างที่จะโหวตคัดค้าน ผมก็ขอให้โชคดีก็แล้วกัน" แมคคอนเนลล์ กล่าว

โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ผู้ที่เป็นตัวตั้งตัวตีให้มี การช่วยเหลือยูเครนด้านเศรษฐกิ จก็พยายามทำให้ฟินแลนด์และสวี เดนสามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่ งของนาโตได้โดยเร็วเช่นกัน ไบเดนบอกว่า "การลงมติครั้งประวัติศาสตร์ ในคราวนี้เป็นการส่งสัญญาณอย่ างมีนัยสำคัญต่อพันธกิจที่ยั่ งยืนระหว่างสหรัฐฯ กับนาโต และเป็นการทำให้แน่ใจว่ าประเทศสัมพันธมิตรได้เตรียมพร้ อมที่จะเผชิญกับปัญหาท้าทายทั้ งในปัจจุบันและอนาคต"

ไบเดน กล่าวอีกว่าเขารอวันที่จะได้ ลงนามในพิธีสารยอมรับสวี เดนและฟินแลนด์เป็นสมาชิกนาโต เขาพูดถึงสองประเทศนี้ว่าเป็ นประเทศที่ "มีประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและมี กำลังทหารที่มีสมรรถนะสูง" รวมถึงเป็น "พันธมิตรทางการทหารที่ดีที่สุ ดในประวัติศาสตร์"

การที่ฟินแลนด์และสวีเดนจะได้ เข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโตได้ อย่างเป็นทางการนั้น พวกเขาต้องได้รับการรั บรองจากประเทศสมาชิกทั้ง 30 ประเทศ ซึ่งในตอนนี้มีมากกว่าครึ่งหนึ่ งแล้วที่ลงมติสนับสนุนในช่ วงเวลาประมาณ 3 เดือนนับจากที่ทั้งสองประเทศได้ ยื่นเรื่องขอเป็นสมาชิก การที่พวกเขาได้รับการยอมรั บรวดเร็วขนาดนี้น่าจะเป็ นเพราะทางนาโตต้องการส่งสั ญญาณต่อรัสเซียที่ทำสงครามรุ กรานยูเครนมาเป็นเวลา 6 เดือนแล้ว

เอมี โคลบูชาร์ ส.ว. พรรคเดโมแครตจากรัฐมินนิโซตากล่ าวในช่วงที่มีการอภิปรายก่ อนการลงมติว่า การยอมรับฟินแลนด์และสวีเดนเป็ นสมาชิกจะเป็นการส่งสัญญาณเตื อนทรราชทั่วโลกที่หลงคิดไปว่ าประเทศเสรีประชาธิปไตยจะเป็ นแค่ของที่พวกเขาเข้ามายึดไปได้ ง่ายๆ โคลบูชาร์บอกอีกว่า "การรุกรานของรัสเซียโดยไม่มี เหตุอันควร ได้เปลี่ยนแปลงวิธีคิ ดของพวกเราต่อเรื่องความมั่ นคงของโลก"

คำกล่าวของ ส.ว.เหล่านี้ ดูเหมือนจะขัดกับความเชื่อของ ส.ว. พรรครีพับลิกันรายหนึ่งจากรัฐมิ สซูรี คือ โจช ฮาวลีย์ ซึ่งสื่อบิสิเนสอินไซเดอร์มองว่ าเป็นมุมมองของฮาวลีย์ดูจะสะท้ อนไปในทางเดียวกับแนวคิด "อเมริกาต้องมาก่อน" ของโดนัลด์ ทรัมป์ ในประเด็นนโยบายการต่างประเทศ ฮาวลีย์เขียนบทความแสดงความคิ ดเห็นอ้างว่าการทำให้นาโตมี สมาชิกมากขึ้นจะเป็นการทำให้ สหรัฐฯ กระจายกำลังมากเกินไปจากการที่ ไปยึดมั่นต่อพันธกิจด้านความมั่ นคงของยุโรป ฮาวลีย์เสนอว่าสหรัฐฯ ควรเน้นท้าทายประเทศจีนมากกว่า เพราะเขามองว่าพรรคคอมมิวนิสต์ จีนเป็นภัยต่อโลกมากกว่ารัสเซีย

อย่างไรก็ตาม เท็ด ครูซ ส.ว. จากเท็กซัสโต้แย้งว่าฮาวลีย์ "คิดผิด" เขาบอกว่าสหรัฐฯ ไม่สามารถเอาชนะจีนได้ด้ วยการหลบเลี่ยงออกจากโลก สหรัฐฯ จะชนะจีนได้ด้วยการยืนหยัดเคี ยงข้างพันธมิตรของตัวเองในการต่ อต้านศัตรู มาร์โค รูบิโอ ส.ว. จากฟลอริดาก็โต้แย้งฮาวลีย์เช่ นกันว่าการที่ทำให้นาโตเข้มแข็ งขึ้นจะช่วยทำให้สหรัฐฯ ต่อต้านภัยคุกคามจากจีนได้ดีขึ้ นด้วย

