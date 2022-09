มองบทสัมภาษณ์ 'ไบเดน' สะท้อนท่าทีสหรัฐฯ คุ้มครองไต้หวันชัดเจนมากขึ้น

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน เพิ่งจะประกาศว่ากองทัพสหรัฐฯ จะปกป้องไต้หวัน ถ้าหากจี นทำการรุกราน สื่อโกลบอลวอยซ์มองว่าคำให้สั มภาษณ์นี้รวมถึ งการออก "กฎหมายนโยบายไต้หวันฉบับปี 2565" ของสหรัฐ แสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ มีความชัดเจนมากขึ้นในการคุ้ มครองไต้หวันจากเดิมที่สหรัฐฯ มักจะแสดงออกแบบคลุมเครือในเรื่ องนี้ ขณะที่นักวิเคราะห์มองว่ ากฎหมายฉบับใหม่ที่เพิ่งผ่านร่ างเป็นการป้องปรามจีนหลังจากที่ มีการคุกคามไต้หวันหนักขึ้นช่ วงที่ผ่านมา

20 ก.ย. 2565 ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ที่ผ่านมาว่า กองทัพสหรัฐฯ จะปกป้องไต้หวันถ้าหากจี นทำการรุกราน การให้สัมภาษณ์เช่นนี้มีขึ้นหลั งจากที่คณะกรรมาธิการความสัมพั นธ์ระหว่างต่างประเทศของวุฒิ สภาสหรัฐฯ ได้ผ่านร่าง "กฎหมายนโยบายไต้หวันฉบับปี 2565" (Taiwan Policy Act 2022) ซึ่งจะมีการให้งบประมาณแก่ไต้ หวัน 6.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 240,000 ล้านบาท) เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือในการซื้ ออาวุธยุทโธปกรณ์

นอกจากนี้ในกฎหมายนโยบายไต้หวั นฉบับปี 2565 ยังระบุถึงการเตรียมมาตรการคว่ำ บาตรต่อเจ้าหน้าที่ทางการจี นรายสำคัญและต่อระบบธนาคารของจี นเพื่อโต้ตอบถ้าหากจีนทำการรุ กรานไต้หวัน ในกฎหมายใหม่ระบุอีกว่าสหรัฐฯ จะการันตีให้ไต้หวันมีสถานะเดี ยวกับ "พันธมิตรรายใหญ่ที่ไม่ได้เป็ นสมาชิกนาโต" ซึ่งนับเป็นพันธมิตรที่มีความร่ วมมือกันในด้านยุทธศาสตร์ การทหารและการช่วยเหลือแลกเปลี่ ยนเทคโนโลยีต่อกัน

ทางการจีนได้แสดงออกต่อต้ านกฎหมายนโยบายไต้หวันฉบับใหม่ นี้ โดยที่ ฉินกัง เอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐฯ เคยกล่าวไว้ว่าถ้ าหากสภาคองเกรสผ่านร่างกฎหมายนี้ รากฐานของความสัมพันธ์ระหว่ างสหรัฐฯ กับจีนจะล่มสลายลง

เมื่อมีการผ่านร่ างกฎหมายนโยบายไต้หวันปี 2565 แล้ว มันจะมาแทนที่กฎหมายฉบับเดิมคื อกฎหมายนโยบายไต้หวันปี 2522 โดยที่กฎหมายนโยบายไต้หวันในยุ คสมัยนั้นเขียนขึ้นในช่วงที่ยั งคงมีสงครามเย็นระหว่างโลกตะวั นตกกับสหภาพโซเวียต แต่รัฐบาลจีนในยุคนั้นคือเติ้ งเสี่ยวผิงได้ผูกสัมพันธ์ ทางการทูตกับสหรัฐฯ และประกาศว่าอยู่ข้างเดียวกั บสหรัฐฯ และประเทศพันธมิตรอื่นๆ ในการต่อต้านโซเวียต ทำให้สหรัฐฯ ในยุคนั้นยกเลิกการยอมรับไต้หวั นในทางการทูตแล้วหันมาเทใจให้กั บจีนแผ่นดินใหญ่แทน ในขณะเดียวกันกฎหมายก็ยังระบุ ให้ไต้หวันยังนับเป็นรัฐที่ ปกครองตนเองและมี การขยายสมรรถนะทางการทหารในการป้ องกันตนเอง

ในกฎหมายนโยบายไต้หวันฉบับเก่ าปี 2522 ยังระบุอีกว่าทางกฎหมายไม่ได้ การันตีว่าทางสหรัฐฯ จะทำการแทรกแซงถ้าหากจี นทำการโจมตีหรือรุกรานไต้หวั นแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้การันตี ว่าจะปล่อยให้การโจมตีเกิดขึ้ นแต่อย่างใด อีกทั้งในปี 2523 รัฐบาลสหรัฐฯ ก็ยกเลิกสนธิสัญญาป้องกั นประเทศร่วมกันระหว่างไต้หวันกั บสหรัฐฯ หนึ่งปีหลังจากที่สหรัฐฯ สร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกั บจีน

ในเชิงทางการแล้ว สหรัฐฯ ยอมรับให้จีนแผ่นดินใหญ่เป็นตั วแทนของ "จีนหนึ่งเดียว" แต่ก็ยังคงรักษาหลักการเรื่ องการดำเนินการอย่างสันติต่ อความสัมพันธ์ระหว่ างสองประเทศคาบสมุทรไต้หวัน ดังนั้นแล้วในช่วงหลายสิบปีที่ ผ่านมาทางการสหรัฐฯ ก็ทำตัวกำกวมมาตลอดว่าจะช่ วยปกป้องไต้หวันหรือไม่ถ้าหากมี การรุกรานจากจีน

แต่คำกล่าวของไบเดนล่าสุดก็มี การแสดงให้เห็นถึงการที่สหรัฐฯ มีความชัดเจนมากขึ้นในการดำเนิ นพันธกิจคุ้มครองไต้หวัน ไบเดนได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ ผ่านทางรายการโทรทัศน์ที่มีชื่ อเสียงของสหรัฐฯ อย่าง "60 Minutes" โดยมีพิธีกรคือ สก็อตต์ เพลลีย์

ในรายการเพลลีย์ถามคำถามว่า ไบเดนต้องการให้สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน รับรู้ว่าเขามีพันธกิจอย่างไรกั บไต้หวัน ไบเดนตอบว่าเขาจะยังคงปล่อยให้ มีนโยบายจีนหนึ่งเดียวแล้วก็ให้ ไต้หวันเป็นผู้ตัดสินใจเองว่ าพวกเขาอยากจะเป็นอิสระจากจี นหรือไม่ สหรัฐฯ ไม่ได้ผลักดันให้ไต้หวันเป็นอิ สระจากจีน มันขึ้นอยู่กับการตัดสิ นใจของพวกเขาเอง

เมื่อเพลลีย์ถามว่าสหรัฐฯ จะปกป้องไต้หวันหรือไม่ ไบเดนก็ตอมว่า ใช่ สหรัฐฯ จะปกป้องไต้หวันถ้าหากมี การโจมตีไต้หวันในระดับที่ไม่ เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเมื่อเพลลีย์ถามย้ำว่ ากองกำลังของสหรัฐฯ จะคุ้มครองไค้หวันหรือไม่ในกรณี ที่จีนทำการรุกราน ไบเดนก็ตอบย้ำว่า "ใช่"

ถึงแม้ว่าทำเนียบขาวจะแถลงหลั งจากการให้สัมภาษณ์ของไบเดนว่า นโยบายของสหรัฐฯ ต่อไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่การโหวตรับร่ างกฎหมายนโยบายไต้หวันฉบับใหม่ โดย ส.ว. จากทั้งสองพรรคใหญ่ของสหรัฐฯ ก็เป็นเสมือนการส่งสั ญญาณจากระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐฯ ว่า สหรัฐฯ ต้องการสร้างความเป็นพันธมิตรที่ แน่นแฟ้นมากขึ้นกับไต้หวัน

ในกฎหมายฉบับใหม่ในปี 2565 ระบุว่า ทางการสหรัฐฯ จะทำการหารือประเมินสถานการณ์ร่ วมกับไต้หวันเพื่อเน้นให้ไต้หวั นมีสมรรถนะทางการทหารในการรับมื อการรุกรานจากจีนได้ นอกจากนี้ยังมีส่วนที่ระบุถึ งการดำเนินมาตรการต่างๆ ต่อจีนถ้าหากจีนทำการรุกรานไต้ หวัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมาตรการคว่ำ บาตร

ลินเซย์ เกรแฮม ส.ว. สายอนุรักษ์นิยมของสหรัฐฯ ผู้ที่เพิ่งจะเดินทางเยือนไต้ หวันและเป็นผู้โหวตรับร่ างกฎหมายใหม่นี้กล่าวย้ำผ่านทวิ ตเตอร์ว่า กฎหมายใหม่นี้ "เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่ างสหรัฐฯ กับไต้หวันในแง่ของความร่วมมื อทางเศรษฐกิจและการทหาร" นอกจากนี้ยังนับเป็นการส่งสั ญญาณถึงจีนว่า "อเมริกายืนหยัดอย่างหนักแน่ นเคียงข้างไต้หวันผู้เป็นพันธมิ ตรทางประชาธิปไตยของพวกเรา"

ทางการไต้หวันระบุว่าพวกเขายิ นดีที่มีการผ่านร่ างกฎหมายนโยบายไต้หวันฉบับใหม่ เพราะการที่จีนคว่ำ าตรทางเศรษฐกิจและทำการซ้ อมรบรอบพื้นที่ ประเทศของพวกเขาโดยเฉพาะหลั งจากการเยือนของแนนซี เปโลซี ทำให้เกิดการคุกคามต่อความมั่ นคงของประชาชนในไต้หวันและเป็ นการก่อกวนความสงบสันติของภูมิ ภาคแปซิฟิก

หลังจากการเยือนไต้หวั นของเปโลซี จีนก็ทำการคุกคามไต้หวันด้ วยการส่งเครื่องบินรบและเรื อรบจำนวนมาวางกำลังโดยรอบไต้หวั นอ้างว่าเพื่อทำการซ้อมรบเป็ นเวลาหนึ่งสัปดาห์ช่วงต้นเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังทำการยิงขีปนาวุ ธออกจากจีนแผ่นดินใหญ่แล้ วไปตกอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิ เศษของญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์ด้วย

ไอแซก สโตน ฟิช นักวิเคราะห์การเมืองผู้เชี่ ยวชาญเรื่องเอเชียมองว่า กฎหมายใหม่ของสหรัฐฯ มีเป้าหมายต้องการป้องปรามไม่ ให้จีนรุกรานไต้หวัน นอกจากกฎหมายฉบับนี้แล้วสหรัฐฯ ยังส่งสัญญาณในแง่อื่นๆ ในการที่จะป้องปรามจีนด้ วยการไม่ทุ่มหนักเกินไปในเรื่ องการช่วยยูเครนต้านการรุ กรานของรัสเซียเพราะจะทำให้จี นมองว่าสหรัฐฯ จะต้องรับศึก 2 ด้าน อีกแแง่หนึ่งที่สหรัฐฯ ส่งสัญญาณป้องปรามจีนคื อการแสดงออกต่อสาธารณะว่าสหรัฐฯ สนับสนุนไต้หวัน

ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มสนับสนุนรั ฐบาลจีนอย่าง วิกเตอร์ เกา นักวิชาการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอ้างว่ าการออกกฎหมายใหม่ของสหรัฐฯ เป็น "การประกาศสงคราม"

ในไต้หวันก็มีนักวิจารณ์บางส่ วนที่กังวลว่ากฎหมายใหม่ของสหรั ฐฯ อาจจะเป็นการยั่วยุให้จีนดำเนิ นการแบบก้าวร้าวยิ่งกว่าเดิม แต่กลุ่มคนที่มีแนวคิดสนับสนุ นการเป็นอิสระของไต้หวัน เช่น อดีต ส.ส. เฉินโป๋เหว่ย ก็ได้โต้แย้งความคิดนี้ โดยได้กล่าวย้ำเตือนว่า "การเสริมสร้างความมั่ นคงของประเทศพวกเราไม่ควรจะถู กมองว่าเป็นการยั่วยุ ทั้งไต้หวันและสหรัฐฯไม่ได้ ทำอะไรในการที่จะรุกรานจีนเลย และไม่มีเจตนาจะทำเช่นนั้น แต่เป็นจีนต่างหากที่เป็นผู้เริ่ มหาเรื่องก่อนและยั่วยุุให้เกิ ดความบาดหมาง"

นอกจากนี้ท่าทีของกลุ่มสนับสนุ นพรรคคอมมิวนิสต์จี นในโลกออนไลน์ของจีนเองก็ดูจะมี ท่าทีโต้ตอบเรื่องกฎหมายใหม่ต่ างออกไปจากท่าทีโต้ ตอบของพวกเขาตอนที่เปโลซีเดิ นทางเยือน กลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิ ดในโลกออนไลน์จีนไม่ได้ โหมกระหน่ำปลุกปั่นชาตินิยมเท่ าตอนที่เปโลซีเดินทางเยือนแต่ พยายามลดระดับความเป็นชาตินิ ยมและลดการแสดงความคิดเห็นเชิ งสนับสนุนสงครามลงในโซเชียลมี เดียเว่ยปั๋ว กลุ่มชาตินิยมกลุ่มนี้แค่พูดถึ งกฎหมายใหม่จากสหรัฐฯ โดยกล่าวย้ำคำแถลงจุดยืนขอรั ฐบาลจีน บ้างก็บ่นว่าทำไมมีการปิดกั้ นการพูดคุยในเรื่องนี้จากการที่ คำสำคัญอย่าง #TaiwanPolicyAct ไม่ปรากฏในรายการค้นหาสิ่งที่ กำลังเป็นกระแส

หลังจากที่ ส.ว. ผ่านร่างกฎหมายไต้หวันฉบับใหม่ แล้ว สภาของสหภาพยุโรปก็ผ่านร่างมติ ประณามการที่จีนใช้กำลังกองทั พคุกคามไต้หวันด้วยเช่นกัน ในมติระบุว่าการที่จี นกระทำการยั่วยุเช่นนี้จะมี ผลกระทบต่อความสัมพันธ์กั บสหภาพยุโรป

